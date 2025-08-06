КотировкиРазделы
Валюты / ATAT
Назад в Рынок акций США

ATAT: Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares

39.50 USD 0.25 (0.63%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATAT за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.35, а максимальная — 40.39.

Следите за динамикой Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ATAT

Дневной диапазон
39.35 40.39
Годовой диапазон
21.50 40.39
Предыдущее закрытие
39.75
Open
39.94
Bid
39.50
Ask
39.80
Low
39.35
High
40.39
Объем
1.802 K
Дневное изменение
-0.63%
Месячное изменение
1.46%
6-месячное изменение
37.15%
Годовое изменение
52.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.