ATAT: Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares
39.50 USD 0.25 (0.63%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATAT за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.35, а максимальная — 40.39.
Следите за динамикой Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
39.35 40.39
Годовой диапазон
21.50 40.39
- Предыдущее закрытие
- 39.75
- Open
- 39.94
- Bid
- 39.50
- Ask
- 39.80
- Low
- 39.35
- High
- 40.39
- Объем
- 1.802 K
- Дневное изменение
- -0.63%
- Месячное изменение
- 1.46%
- 6-месячное изменение
- 37.15%
- Годовое изменение
- 52.45%
