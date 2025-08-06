Divisas / ATAT
ATAT: Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares
39.83 USD 0.33 (0.84%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATAT de hoy ha cambiado un 0.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.52, mientras que el máximo ha alcanzado 40.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ATAT News
Rango diario
39.52 40.39
Rango anual
21.50 40.39
- Cierres anteriores
- 39.50
- Open
- 39.62
- Bid
- 39.83
- Ask
- 40.13
- Low
- 39.52
- High
- 40.39
- Volumen
- 3.627 K
- Cambio diario
- 0.84%
- Cambio mensual
- 2.31%
- Cambio a 6 meses
- 38.30%
- Cambio anual
- 53.72%
