통화 / EURUSD
EURUSD: Euro vs US Dollar
1.17419 USD 0.00437 (0.37%)
부문: 통화 베이스: Euro 수익 통화: US Dollar
EURUSD 환율이 당일 -0.37%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 EUR당 저가 1.17286 USD와 고가 1.17927 USD로 거래되었습니다
유로 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 유로 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EURUSD on the Community Forum
일일 변동 비율
1.17286 1.17927
년간 변동
1.01772 1.19185
- 이전 종가
- 1.1785 6
- 시가
- 1.1782 8
- Bid
- 1.1741 9
- Ask
- 1.1744 9
- 저가
- 1.1728 6
- 고가
- 1.1792 7
- 볼륨
- 50.589 K
- 일일 변동
- -0.37%
- 월 변동
- 0.41%
- 6개월 변동
- 8.59%
- 년간 변동율
- 5.47%
20 9월, 토요일