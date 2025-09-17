Le taux de change de EURUSD a changé de -0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 1.17286 USD et à un maximum de 1.17927 USD pour 1 EUR.

Suivez la dynamique Euro vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Euro a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.