Moving Average Momentum Trader MT5

Moving Average Momentum Trader 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易程序。

它结合快速与慢速指数移动平均线的交叉信号，并使用相对强弱指标过滤市场状态。交易信号只根据已经收盘的 K 线确认，以减少未完成 K 线变化造成的重复或不稳定信号。

本产品适合希望使用明确规则进行短线和日内自动交易的用户。EA 会自动检查交易条件、计算交易手数、设置止损止盈，并管理保本和移动止损。

本产品不需要外部指标、外部文件或 DLL。

主要功能

快速与慢速指数移动平均线交叉策略

相对强弱指标过滤

使用已收盘 K 线确认信号

自动买入与卖出

风险百分比自动手数

固定手数模式

固定止损和止盈

自动保本保护

自动移动止损

最大点差过滤

交易时间过滤

最大持仓数量限制

每根 K 线交易限制

保证金检查

最小手数、最大手数和手数步进检查

Stop Level 和 Freeze Level 检查

防止同一信号持续重复送单

当前版本不使用网格、马丁格尔、加仓摊平或亏损追回机制。

交易逻辑

买入条件：

快速指数移动平均线从下方向上穿越慢速指数移动平均线，同时相对强弱指标低于超买限制。

卖出条件：

快速指数移动平均线从上方向下穿越慢速指数移动平均线，同时相对强弱指标高于超卖限制。

所有信号均使用已经收盘的 K 线确认。

EA 会在当前图表的交易品种和时间周期上运行。不同交易品种、时间周期、点差和券商交易条件可能产生不同结果。

风险管理

EA 提供两种手数计算方式：

风险百分比模式

根据账户余额、风险百分比和止损距离自动计算手数。 固定手数模式

使用用户指定的固定交易手数。

下单前，EA 会检查：

券商允许的最小手数

券商允许的最大手数

手数步进

可用保证金

止损和止盈方向

Stop Level

Freeze Level

当前点差

交易是否允许

当新交易条件不符合要求时，EA 会停止开新仓，但已经存在的持仓仍会继续执行保本和移动止损管理。

输入参数

交易策略

FastMA_Period

快速指数移动平均线周期。默认值：5。

快速指数移动平均线周期。默认值：5。 SlowMA_Period

慢速指数移动平均线周期。默认值：20。

慢速指数移动平均线周期。默认值：20。 RSI_Period

相对强弱指标计算周期。默认值：14。

相对强弱指标计算周期。默认值：14。 RSI_Overbought

超买过滤水平。默认值：70。

超买过滤水平。默认值：70。 RSI_Oversold

超卖过滤水平。默认值：30。

资金与风险管理

UseRiskPercent

是否使用风险百分比自动计算手数。默认值：true。

是否使用风险百分比自动计算手数。默认值：true。 RiskPercent

每笔交易使用的账户风险百分比。默认值：1.0。

每笔交易使用的账户风险百分比。默认值：1.0。 FixedLots

关闭风险百分比模式后使用的固定手数。默认值：0.01。

关闭风险百分比模式后使用的固定手数。默认值：0.01。 StopLossPips

初始止损距离。默认值：10 pips。

初始止损距离。默认值：10 pips。 TakeProfitPips

初始止盈距离。默认值：15 pips。

保本与移动止损

UseBreakEven

是否启用自动保本。默认值：true。

是否启用自动保本。默认值：true。 BreakEvenPips

达到指定浮动点数后，将止损移动到接近开仓价。默认值：5 pips。

达到指定浮动点数后，将止损移动到接近开仓价。默认值：5 pips。 UseTrailingStop

是否启用移动止损。默认值：true。

是否启用移动止损。默认值：true。 TrailStartPips

开始移动止损所需的浮动点数。默认值：8 pips。

开始移动止损所需的浮动点数。默认值：8 pips。 TrailStepPips

移动止损与当前价格之间的距离。默认值：3 pips。

交易过滤

MaxSpreadPoints

允许开新仓的最大点差，单位为 points。默认值：20。

允许开新仓的最大点差，单位为 points。默认值：20。 StartHour

允许开始开仓的小时，使用券商服务器时间。默认值：8。

允许开始开仓的小时，使用券商服务器时间。默认值：8。 EndHour

停止开新仓的小时，使用券商服务器时间。默认值：22。

停止开新仓的小时，使用券商服务器时间。默认值：22。 MaxOpenTrades

当前品种和 Magic Number 允许的最大持仓数量。默认值：1。

当前品种和 Magic Number 允许的最大持仓数量。默认值：1。 OneTradePerBar

是否限制每根 K 线最多进行一次交易判断。默认值：true。

是否限制每根 K 线最多进行一次交易判断。默认值：true。 Slippage

允许的最大滑点。默认值：3。

允许的最大滑点。默认值：3。 MagicNumber

用于识别本 EA 订单的唯一编号。使用多个实例时，应设置不同编号。

安装与使用

在 MetaTrader 4 中安装 EA。 将 EA 加载到需要交易的图表。 检查输入参数。 开启自动交易。 确认交易品种允许自动交易。 在实际账户使用前，先使用策略测试器和模拟账户进行测试。

重要说明

本产品不会保证任何利润或特定交易结果。

历史回测、模拟结果和过去表现不能保证未来结果。点差、滑点、流动性、执行速度和券商交易条件都会影响实际表现。

请根据账户规模、交易品种和个人风险承受能力设置参数。在实际账户使用前，应先进行充分测试。