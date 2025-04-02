Moving Average Momentum Trader MT5
- 专家
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- 版本: 1.4
- 激活: 10
Moving Average Momentum Trader 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易程序。
它结合快速与慢速指数移动平均线的交叉信号，并使用相对强弱指标过滤市场状态。交易信号只根据已经收盘的 K 线确认，以减少未完成 K 线变化造成的重复或不稳定信号。
本产品适合希望使用明确规则进行短线和日内自动交易的用户。EA 会自动检查交易条件、计算交易手数、设置止损止盈，并管理保本和移动止损。
本产品不需要外部指标、外部文件或 DLL。
主要功能
- 快速与慢速指数移动平均线交叉策略
- 相对强弱指标过滤
- 使用已收盘 K 线确认信号
- 自动买入与卖出
- 风险百分比自动手数
- 固定手数模式
- 固定止损和止盈
- 自动保本保护
- 自动移动止损
- 最大点差过滤
- 交易时间过滤
- 最大持仓数量限制
- 每根 K 线交易限制
- 保证金检查
- 最小手数、最大手数和手数步进检查
- Stop Level 和 Freeze Level 检查
- 防止同一信号持续重复送单
当前版本不使用网格、马丁格尔、加仓摊平或亏损追回机制。
交易逻辑
买入条件：
快速指数移动平均线从下方向上穿越慢速指数移动平均线，同时相对强弱指标低于超买限制。
卖出条件：
快速指数移动平均线从上方向下穿越慢速指数移动平均线，同时相对强弱指标高于超卖限制。
所有信号均使用已经收盘的 K 线确认。
EA 会在当前图表的交易品种和时间周期上运行。不同交易品种、时间周期、点差和券商交易条件可能产生不同结果。
风险管理
EA 提供两种手数计算方式：
- 风险百分比模式
根据账户余额、风险百分比和止损距离自动计算手数。
- 固定手数模式
使用用户指定的固定交易手数。
下单前，EA 会检查：
- 券商允许的最小手数
- 券商允许的最大手数
- 手数步进
- 可用保证金
- 止损和止盈方向
- Stop Level
- Freeze Level
- 当前点差
- 交易是否允许
当新交易条件不符合要求时，EA 会停止开新仓，但已经存在的持仓仍会继续执行保本和移动止损管理。
输入参数
交易策略
- FastMA_Period
快速指数移动平均线周期。默认值：5。
- SlowMA_Period
慢速指数移动平均线周期。默认值：20。
- RSI_Period
相对强弱指标计算周期。默认值：14。
- RSI_Overbought
超买过滤水平。默认值：70。
- RSI_Oversold
超卖过滤水平。默认值：30。
资金与风险管理
- UseRiskPercent
是否使用风险百分比自动计算手数。默认值：true。
- RiskPercent
每笔交易使用的账户风险百分比。默认值：1.0。
- FixedLots
关闭风险百分比模式后使用的固定手数。默认值：0.01。
- StopLossPips
初始止损距离。默认值：10 pips。
- TakeProfitPips
初始止盈距离。默认值：15 pips。
保本与移动止损
- UseBreakEven
是否启用自动保本。默认值：true。
- BreakEvenPips
达到指定浮动点数后，将止损移动到接近开仓价。默认值：5 pips。
- UseTrailingStop
是否启用移动止损。默认值：true。
- TrailStartPips
开始移动止损所需的浮动点数。默认值：8 pips。
- TrailStepPips
移动止损与当前价格之间的距离。默认值：3 pips。
交易过滤
- MaxSpreadPoints
允许开新仓的最大点差，单位为 points。默认值：20。
- StartHour
允许开始开仓的小时，使用券商服务器时间。默认值：8。
- EndHour
停止开新仓的小时，使用券商服务器时间。默认值：22。
- MaxOpenTrades
当前品种和 Magic Number 允许的最大持仓数量。默认值：1。
- OneTradePerBar
是否限制每根 K 线最多进行一次交易判断。默认值：true。
- Slippage
允许的最大滑点。默认值：3。
- MagicNumber
用于识别本 EA 订单的唯一编号。使用多个实例时，应设置不同编号。
安装与使用
- 在 MetaTrader 4 中安装 EA。
- 将 EA 加载到需要交易的图表。
- 检查输入参数。
- 开启自动交易。
- 确认交易品种允许自动交易。
- 在实际账户使用前，先使用策略测试器和模拟账户进行测试。
重要说明
本产品不会保证任何利润或特定交易结果。
历史回测、模拟结果和过去表现不能保证未来结果。点差、滑点、流动性、执行速度和券商交易条件都会影响实际表现。
请根据账户规模、交易品种和个人风险承受能力设置参数。在实际账户使用前，应先进行充分测试。