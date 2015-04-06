Fisher Dual Signal Scalping EA

SCALPING EA 369 是一款适用于 MetaTrader 4 的自动交易机器人，结合两种可切换的交易信号模式：

EMA 移动平均线交叉与 RSI 过滤 369 Fisher 信号策略

用户可以根据自己的交易偏好、商品特性及市场环境选择适合的信号模式。

EA 使用已经收盘的 K 线确认交易信号，减少未完成 K 线价格变化造成的重复或不稳定信号。同时内置风险百分比手数、固定手数、止损、止盈、保本及移动止损等交易管理功能。

SCALPING EA 369 不承诺固定收益。它的设计重点是提供清楚的策略结构、自动化执行及必要的下单安全保护。

主要功能

两种可切换的交易策略

EMA 快慢线交叉信号

RSI 超买与超卖过滤

369 Fisher 极值反转或延续信号

使用已收盘 K 线确认信号

每根 K 线限制一次交易判断

最大持仓数量限制

风险百分比自动计算手数

固定手数交易模式

固定止损与止盈

Break Even 保本保护

Trailing Stop 移动止损

最大点差过滤

交易时段过滤

Magic Number 独立管理

保证金不足时自动跳过交易

自动检查最小手数、最大手数及手数步进

自动检查 Stop Level 与 Freeze Level

防止同一信号无限重复送单

新单受到限制时，既有持仓仍继续接受保护与管理

交易逻辑

模式 1：EMA＋RSI

当快速 EMA 向上穿越慢速 EMA，并且 RSI 未进入超买区域时，EA 可以建立买入交易。

当快速 EMA 向下穿越慢速 EMA，并且 RSI 未进入超卖区域时，EA可以建立卖出交易。

EMA 负责判断价格动能方向，RSI 用于减少在极端区域追价的情况。

模式 2：369 Fisher

369 Fisher 模式使用指定的历史范围、平滑周期及信号阈值计算市场动能。

用户可以选择：

极值区域反转模式

延续型信号模式

当 Fisher 信号穿越设定阈值时，EA根据当前模式判断买入或卖出机会。

风险与交易管理

EA 支持两种手数模式：

风险百分比自动手数

固定手数

使用风险百分比模式时，EA 会根据账户资金、止损距离及交易商品规格计算手数。

下单前会检查：

最小交易手数

最大交易手数

手数步进

可用保证金

买入与卖出的止损、止盈方向

Stop Level

Freeze Level

当前交易权限

当前点差

最大持仓数量

参数或交易条件不合法时，EA会跳过交易，而不是持续提交错误订单。

利润保护

Break Even

当持仓达到指定盈利点数后，EA可以把止损移动到接近开仓价格的位置，以降低持仓转为亏损的风险。

Trailing Stop

当盈利达到移动止损启动条件后，EA会根据设定距离逐步移动止损，保护已经形成的浮动利润。

保本和移动止损只负责管理本 EA 使用相同商品及 Magic Number 建立的订单，不会管理其他 EA 或人工订单。

输入参数

基本设置

EnableTrading ：启用或停止新交易

MagicNumber ：EA订单识别编号

Slippage ：允许的最大滑点

OneTradePerBar ：每根 K 线只允许一次交易判断

MaxOpenTrades：最大同时持仓数量

信号模式

SignalMode ：交易信号模式 1 = EMA＋RSI 2 = 369 Fisher



EMA＋RSI 设置

FastMA_Period ：快速 EMA 周期

SlowMA_Period ：慢速 EMA 周期

RSI_Period ：RSI 计算周期

RSI_Overbought ：RSI 超买水平

RSI_Oversold：RSI 超卖水平

369 Fisher 设置

Nbars ：Fisher 高低点计算范围

MA_Period_Fish ：Fisher 平滑周期

MA_Method_Fish ：移动平均计算方式 0 = SMA 1 = EMA 2 = SMMA 3 = LWMA

Fish_Threshold ：Fisher 信号阈值

FisherSignalStyle ：Fisher 信号方式 1 = 极值区域反转 2 = 延续型信号



资金与风险设置

UseRiskPercent ：启用风险百分比手数

RiskPercent ：每笔交易使用的风险百分比

FixedLots ：关闭风险百分比模式时使用的固定手数

StopLossPips ：止损距离

TakeProfitPips：止盈距离，设置为 0 时可关闭固定止盈

利润保护设置

UseBreakEven ：启用保本功能

BreakEvenPips ：启动保本的盈利点数

UseTrailingStop ：启用移动止损

TrailStartPips ：启动移动止损的盈利点数

TrailStepPips：移动止损距离

过滤设置

UseSpreadFilter ：启用最大点差过滤

MaxSpreadPoints ：允许的最大点差

UseTimeFilter ：启用交易时间过滤

StartHour ：允许开始交易的服务器小时

EndHour：允许结束交易的服务器小时

安装与使用

在 MetaTrader 4 中安装 EA。 将 EA 加载到准备交易的商品图表。 启用 AutoTrading。 选择交易信号模式。 设置风险、止损、止盈及交易过滤参数。 先使用 Strategy Tester 进行回测。 再使用模拟账户进行前向测试。 确认交易行为与风险可以接受后，再决定是否用于真实账户。

建议针对不同商品、时间周期、点差及券商交易条件分别进行测试与参数调整。

重要风险声明

外汇、差价合约及其他杠杆商品具有较高风险，可能造成部分或全部资金损失。

历史回测、模拟测试及过去交易结果不代表未来表现。EA 无法消除市场风险，也不保证盈利。

用户应根据自己的资金规模、风险承受能力、券商条件及交易环境设置参数，并在使用真实资金前完成充分测试。