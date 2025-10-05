遇见 Made to Echo

这是一个限时定价阶段。在销售数量低于5时以 99 购买。一旦达到此上限，新价格将为 129。当前已售出：4 份。









为重视简单性、稳定性和严格控制的交易者设计，Made to Echo 是您的单图表交易助手，旨在处理专营公司规则和私人账户管理。

Send a message to receive a demo-account trial build.

EA 的工作原理 智能波动过滤器监控平均真实范围扩展，以检测突破环境。EA 在方向扩展的瞬间进入，同时避免横向震荡，从而增加强劲跟进的可能性。

智能风险管理 根据账户规模和回撤限制自动计算手数

选择固定手数或每笔交易风险逻辑

从不让您的账户暴露于不安全的风险水平

为专营公司挑战而建 一致的低回撤行为，确保稳定的权益曲线

易于使用，没有像网格或马丁戈尔这样的高风险策略