Made to Echo
- 专家
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
- 版本: 2.28
- 更新: 17 十二月 2025
- 激活: 10
遇见 Made to Echo
这是一个限时定价阶段。在销售数量低于5时以 99 购买。一旦达到此上限，新价格将为 129。当前已售出：4 份。
MQl5 频道： https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
说明： https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
请联系以获取正确的回测设置 — 我会把所需的一切发送给您。
为重视简单性、稳定性和严格控制的交易者设计，Made to Echo 是您的单图表交易助手，旨在处理专营公司规则和私人账户管理。
Send a message to receive a demo-account trial build.
EA 的工作原理
- 智能波动过滤器监控平均真实范围扩展，以检测突破环境。EA 在方向扩展的瞬间进入，同时避免横向震荡，从而增加强劲跟进的可能性。
智能风险管理
- 根据账户规模和回撤限制自动计算手数
- 选择固定手数或每笔交易风险逻辑
- 从不让您的账户暴露于不安全的风险水平
为专营公司挑战而建
- 一致的低回撤行为，确保稳定的权益曲线
- 易于使用，没有像网格或马丁戈尔这样的高风险策略
最佳使用： 附加到 XAUUSD 图表的时间框架 M30
仅在一个图表上运行！ EA 在内部管理所有内容 – 无需附加到多个符号。
购买后： 联系我们以加入我们的私人 Telegram 频道，获取更新、新闻、提示和讨论。
This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."