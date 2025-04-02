SpudFibo Fibonacci Auto Trader mt5
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 10
SpudFibo Fibonacci Auto Trader
產品介紹
SpudFibo Fibonacci Auto Trader 是一套適用於 MetaTrader 5 的自動交易 EA。
EA 會讀取前一個交易日的最高價與最低價，自動計算 Fibonacci 價格區間，並在重要 Fibonacci 等級附近尋找反轉與突破交易機會。
本產品包含兩種獨立交易模式：
- Fibonacci 內部區間反轉交易
- Fibonacci 外部區間突破交易
使用者可以單獨啟用其中一種策略，也可以同時使用兩種策略。
主要功能
- 自動讀取前一日最高價與最低價
- 自動計算 Fibonacci 價格等級
- 自動判斷買入與賣出機會
- 支援反轉與突破交易
- 自動計算交易手數
- 支援依資金比例控制風險
- 自動設定止損與止盈
- 支援最大點差限制
- 支援最大持倉數限制
- 支援交易時間過濾
- 可在圖表上顯示 Fibonacci 線
- 不使用馬丁格爾
- 不使用網格交易
- 不使用神經網路
交易邏輯
內部反轉策略
EA 會監控前一日高點與低點之間的 Fibonacci 區域。
主要反轉參考位置為：
- 38.2% Fibonacci 等級
- 61.8% Fibonacci 等級
當價格進入設定的反轉區域，並符合程式條件時，EA 可能執行反轉買入或反轉賣出。
外部突破策略
當價格突破前一日高點或低點，進入 Fibonacci 延伸區域時，EA 會尋找順勢突破交易機會。
EA 會依照設定的 Fibonacci 延伸參數，自動計算進場、止損與止盈位置。
風險管理
EA 內建以下風險管理功能：
- 手數可依帳戶資金與風險百分比自動計算
- 預設每筆交易風險為 1%
- 自動設定止損
- 自動設定止盈
- 當點差高於設定值時，不開新單
- 當持倉數達到上限時，不再開新單
- 反轉策略與突破策略使用不同 Magic Number
預設最大同時持倉數為 2 筆。
實際交易次數會依市場行情，以及 Fibonacci 價格等級是否被觸發而決定。
輸入參數
策略設定
- UseInnerReversal ：啟用或停用內部反轉策略
- UseOuterBreakout ：啟用或停用外部突破策略
- ReversalLevelLow ：反轉策略使用的較低 Fibonacci 等級
- ReversalLevelHigh ：反轉策略使用的較高 Fibonacci 等級
- BreakoutLevel ：突破進場使用的 Fibonacci 延伸等級
- BreakoutTPLevel ：突破止盈使用的 Fibonacci 延伸等級
風控設定
- RiskPercent ：用來計算手數的風險百分比
- StopBufferPct ：額外止損緩衝百分比
- MaxSpreadPoints ：允許的最大點差點數
- MaxPositionsTotal ：最大同時持倉數
- Slippage ：最大允許滑價
顯示與時間設定
- DrawFiboLines ：顯示或隱藏圖表上的 Fibonacci 線
- Trading Time Filter ：限制允許交易的時間
重要說明
本產品為交易工具，不保證獲利。
交易結果可能因交易商品、券商、點差、成交品質、市場波動與參數設定而有所不同。
正式使用前，請先在策略測試器與模擬帳戶中進行測試。
歷史績效不代表未來表現。