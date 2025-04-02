SpudFibo Fibonacci Auto Trader mt5

Cleetah EA MT5 Guo Shan Zhao 专家

Cleetah EA MT5 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的趋势跟踪全自动交易系统。它是一个完整的交易闭环。自动判断潜在趋势，自动计算仓位，自动进场，自动出场，并且具备完美的风险控制。随着每一波趋势行情的结束，曲线完美地上升一个台阶。当然，台阶的高低取决于趋势的大小。 要求和建议 交易品种： XAUUSD (黄金) 时间周期:：M15 (15 分钟) 推荐经纪商： 提供低点差交易的经纪商 黄金价格限额为小数点后两位。与提供黄金价格限额为小数点后三位的经纪商不兼容。 建议初始存款：≥1000 美元（杠杆比例为 1:100）。 让 EA 全天候运行。 我——只为长期、稳定获利存在。 我的代码运行速度很快并且稳定。 我的电脑配置要求很低。 我的逻辑经受住了实战考验。 我的表现得到了验证，在真实市场中而不仅仅是回测。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，我都能为您带来轻松而自由的交易体验。 你只需要加载我并启动，让我自动完成工作，然后坐等结果。 风险提示 历史表现不代表未来收益。 任何交易系统都无法避免回撤与亏损，Cleetah EA MT5 也不例外。 上线实盘前，请先