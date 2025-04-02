Bollinger Bands Dual Strategy Auto Trader mt5
- 专家
-
- 版本: 1.3
- 激活: 10
產品概述
Bollinger Bands Dual Strategy Auto Trader 是一款適用於 MetaTrader 5 的自動交易 EA，以布林通道為核心，提供兩種可選擇的交易模式：
-
均值回歸模式
-
突破交易模式
EA 使用上一根已收盤 K 棒判斷交易訊號，避免未收盤價格反覆變動造成訊號不穩定。使用者可以依照自己的交易商品、時間週期及風險承受能力調整布林通道、手數、停損、停利、點差及持倉設定。
主要功能
-
支援均值回歸與突破兩種策略模式
-
使用已收盤 K 棒判斷進場訊號
-
可限制只在新 K 棒檢查進場
-
可限制同一商品與 Magic Number 只持有一筆部位
-
支援固定交易手數
-
自動依照券商最小手數、最大手數及手數步進調整下單手數
-
支援固定停損與固定停利
-
支援布林通道中軌提前出場
-
支援最大點差限制
-
下單前檢查可用保證金
-
檢查券商 Stop Level 與 Freeze Level
-
避免同一訊號 K 棒重複送單
-
避免中軌平倉後在同一個 Tick 立即重新進場
-
限制重複錯誤訊息，避免日誌持續刷屏
-
不需要 DLL、外部檔案或外部授權服務
交易邏輯
EA 讀取上一根已收盤 K 棒的收盤價，以及布林通道上軌、下軌與中軌。
均值回歸模式
此模式預期價格偏離布林通道後，可能重新回到平均價格附近。
-
收盤價站上上軌：開立賣單
-
收盤價跌破下軌：開立買單
啟用中軌出場時：
-
買單價格回到中軌或中軌上方時平倉
-
賣單價格回到中軌或中軌下方時平倉
突破交易模式
此模式依照價格突破布林通道的方向進行順勢交易。
-
收盤價站上上軌：開立買單
-
收盤價跌破下軌：開立賣單
啟用中軌出場時：
-
突破買單價格跌回中軌時平倉
-
突破賣單價格升回中軌時平倉
交易與風險控制
EA 在送出新訂單前會檢查：
-
自動交易是否允許
-
交易連線是否正常
-
目前商品是否允許交易
-
市場報價是否有效
-
交易環境是否忙碌
-
目前點差是否超過設定值
-
手數是否符合券商規格
-
停損與停利距離是否合法
-
帳戶是否具有足夠可用保證金
如果條件不符合，EA 會跳過該次新訂單，不會持續重複送出相同錯誤訂單。
輸入參數
-
InpBandsPeriod
布林通道計算週期。預設值：20。
-
InpBandsShift
布林通道水平位移。預設值：0。
-
InpBandsDeviations
布林通道標準差倍數。預設值：2.0。
-
InpAppliedPrice
布林通道使用的價格類型。預設值：收盤價。
-
InpMode
策略模式。可選擇均值回歸或突破交易。
-
InpUseNewBarOnly
是否只在新 K 棒出現時檢查進場訊號。預設值：true。
-
InpOnePositionOnly
是否限制同一商品與 Magic Number 只持有一筆部位。預設值：true。
-
InpLots
交易手數。預設值：0.10。實際手數會依照券商手數規格調整。
-
InpStopLossPoints
停損距離，單位為 points。預設值：300。設為 0 可停用。
-
InpTakeProfitPoints
停利距離，單位為 points。預設值：300。設為 0 可停用。
-
InpExitAtMiddleBand
是否啟用布林通道中軌出場。預設值：true。
-
InpMagicNumber
EA 用來識別自己訂單的 Magic Number。預設值：20260711。
-
InpSlippagePoints
最大允許滑點，單位為 points。預設值：10。
-
InpMaxSpreadPoints
允許開立新訂單的最大點差，單位為 points。預設值：50。設為 0 可停用點差限制。
使用建議
不同交易商品、券商、帳戶槓桿及時間週期具有不同的波動與交易條件。建議先使用策略測試器及模擬帳戶，測試適合自己的參數後，再考慮實際使用。
請特別注意，points 與 pips 並不一定相同，實際距離會受到商品報價位數影響。
重要風險聲明
本產品是自動交易工具，不保證獲利，也無法避免所有市場風險。
歷史回測或過去交易結果不能保證未來表現。使用者應自行評估交易商品、參數、槓桿、資金規模與可承受風險。
建議先在模擬帳戶充分測試，並使用合理手數與風險設定。