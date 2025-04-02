Fisher Dual Signal Scalping EA mt5
- 专家
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- 版本: 1.7
- 激活: 10
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EMA 移动平均线交叉与 RSI 过滤
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369 Fisher 信号策略
用户可以根据自己的交易偏好、商品特性及市场环境选择适合的信号模式。
EA 使用已经收盘的 K 线确认交易信号，减少未完成 K 线价格变化造成的重复或不稳定信号。同时内置风险百分比手数、固定手数、止损、止盈、保本及移动止损等交易管理功能。
SCALPING EA 369 不承诺固定收益。它的设计重点是提供清楚的策略结构、自动化执行及必要的下单安全保护。
主要功能
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两种可切换的交易策略
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EMA 快慢线交叉信号
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RSI 超买与超卖过滤
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369 Fisher 极值反转或延续信号
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使用已收盘 K 线确认信号
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每根 K 线限制一次交易判断
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最大持仓数量限制
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风险百分比自动计算手数
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固定手数交易模式
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固定止损与止盈
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Break Even 保本保护
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Trailing Stop 移动止损
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最大点差过滤
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交易时段过滤
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Magic Number 独立管理
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保证金不足时自动跳过交易
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自动检查最小手数、最大手数及手数步进
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自动检查 Stop Level 与 Freeze Level
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防止同一信号无限重复送单
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新单受到限制时，既有持仓仍继续接受保护与管理
交易逻辑
模式 1：EMA＋RSI
当快速 EMA 向上穿越慢速 EMA，并且 RSI 未进入超买区域时，EA 可以建立买入交易。
当快速 EMA 向下穿越慢速 EMA，并且 RSI 未进入超卖区域时，EA可以建立卖出交易。
EMA 负责判断价格动能方向，RSI 用于减少在极端区域追价的情况。
模式 2：369 Fisher
369 Fisher 模式使用指定的历史范围、平滑周期及信号阈值计算市场动能。
用户可以选择：
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极值区域反转模式
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延续型信号模式
当 Fisher 信号穿越设定阈值时，EA根据当前模式判断买入或卖出机会。
风险与交易管理
EA 支持两种手数模式：
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风险百分比自动手数
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固定手数
使用风险百分比模式时，EA 会根据账户资金、止损距离及交易商品规格计算手数。
下单前会检查：
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最小交易手数
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最大交易手数
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手数步进
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可用保证金
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买入与卖出的止损、止盈方向
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Stop Level
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Freeze Level
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当前交易权限
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当前点差
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最大持仓数量
参数或交易条件不合法时，EA会跳过交易，而不是持续提交错误订单。
利润保护
Break Even
当持仓达到指定盈利点数后，EA可以把止损移动到接近开仓价格的位置，以降低持仓转为亏损的风险。
Trailing Stop
当盈利达到移动止损启动条件后，EA会根据设定距离逐步移动止损，保护已经形成的浮动利润。
保本和移动止损只负责管理本 EA 使用相同商品及 Magic Number 建立的订单，不会管理其他 EA 或人工订单。
输入参数
基本设置
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EnableTrading：启用或停止新交易
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MagicNumber：EA订单识别编号
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Slippage：允许的最大滑点
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OneTradePerBar：每根 K 线只允许一次交易判断
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MaxOpenTrades：最大同时持仓数量
信号模式
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SignalMode：交易信号模式
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1 = EMA＋RSI
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2 = 369 Fisher
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EMA＋RSI 设置
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FastMA_Period：快速 EMA 周期
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SlowMA_Period：慢速 EMA 周期
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RSI_Period：RSI 计算周期
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RSI_Overbought：RSI 超买水平
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RSI_Oversold：RSI 超卖水平
369 Fisher 设置
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Nbars：Fisher 高低点计算范围
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MA_Period_Fish：Fisher 平滑周期
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MA_Method_Fish：移动平均计算方式
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0 = SMA
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1 = EMA
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2 = SMMA
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3 = LWMA
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Fish_Threshold：Fisher 信号阈值
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FisherSignalStyle：Fisher 信号方式
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1 = 极值区域反转
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2 = 延续型信号
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资金与风险设置
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UseRiskPercent：启用风险百分比手数
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RiskPercent：每笔交易使用的风险百分比
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FixedLots：关闭风险百分比模式时使用的固定手数
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StopLossPips：止损距离
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TakeProfitPips：止盈距离，设置为 0 时可关闭固定止盈
利润保护设置
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UseBreakEven：启用保本功能
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BreakEvenPips：启动保本的盈利点数
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UseTrailingStop：启用移动止损
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TrailStartPips：启动移动止损的盈利点数
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TrailStepPips：移动止损距离
过滤设置
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UseSpreadFilter：启用最大点差过滤
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MaxSpreadPoints：允许的最大点差
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UseTimeFilter：启用交易时间过滤
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StartHour：允许开始交易的服务器小时
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EndHour：允许结束交易的服务器小时
安装与使用
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在 MetaTrader 4 中安装 EA。
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将 EA 加载到准备交易的商品图表。
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启用 AutoTrading。
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选择交易信号模式。
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设置风险、止损、止盈及交易过滤参数。
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先使用 Strategy Tester 进行回测。
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再使用模拟账户进行前向测试。
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确认交易行为与风险可以接受后，再决定是否用于真实账户。
建议针对不同商品、时间周期、点差及券商交易条件分别进行测试与参数调整。
重要风险声明
外汇、差价合约及其他杠杆商品具有较高风险，可能造成部分或全部资金损失。
历史回测、模拟测试及过去交易结果不代表未来表现。EA 无法消除市场风险，也不保证盈利。
用户应根据自己的资金规模、风险承受能力、券商条件及交易环境设置参数，并在使用真实资金前完成充分测试。