Bollinger Bands Dual Strategy Auto Trader

Bollinger Bands Dual Strategy Auto Trader

產品概述

Bollinger Bands Dual Strategy Auto Trader 是一款適用於 MetaTrader 4 的自動交易 EA，以布林通道為核心，提供兩種可選擇的交易模式：

  • 均值回歸模式

  • 突破交易模式

EA 使用上一根已收盤 K 棒判斷交易訊號，避免未收盤價格反覆變動造成訊號不穩定。使用者可以依照自己的交易商品、時間週期及風險承受能力調整布林通道、手數、停損、停利、點差及持倉設定。

主要功能

  • 支援均值回歸與突破兩種策略模式

  • 使用已收盤 K 棒判斷進場訊號

  • 可限制只在新 K 棒檢查進場

  • 可限制同一商品與 Magic Number 只持有一筆部位

  • 支援固定交易手數

  • 自動依照券商最小手數、最大手數及手數步進調整下單手數

  • 支援固定停損與固定停利

  • 支援布林通道中軌提前出場

  • 支援最大點差限制

  • 下單前檢查可用保證金

  • 檢查券商 Stop Level 與 Freeze Level

  • 避免同一訊號 K 棒重複送單

  • 避免中軌平倉後在同一個 Tick 立即重新進場

  • 限制重複錯誤訊息，避免日誌持續刷屏

  • 不需要 DLL、外部檔案或外部授權服務

交易邏輯

EA 讀取上一根已收盤 K 棒的收盤價，以及布林通道上軌、下軌與中軌。

均值回歸模式

此模式預期價格偏離布林通道後，可能重新回到平均價格附近。

  • 收盤價站上上軌：開立賣單

  • 收盤價跌破下軌：開立買單

啟用中軌出場時：

  • 買單價格回到中軌或中軌上方時平倉

  • 賣單價格回到中軌或中軌下方時平倉

突破交易模式

此模式依照價格突破布林通道的方向進行順勢交易。

  • 收盤價站上上軌：開立買單

  • 收盤價跌破下軌：開立賣單

啟用中軌出場時：

  • 突破買單價格跌回中軌時平倉

  • 突破賣單價格升回中軌時平倉

交易與風險控制

EA 在送出新訂單前會檢查：

  • 自動交易是否允許

  • 交易連線是否正常

  • 目前商品是否允許交易

  • 市場報價是否有效

  • 交易環境是否忙碌

  • 目前點差是否超過設定值

  • 手數是否符合券商規格

  • 停損與停利距離是否合法

  • 帳戶是否具有足夠可用保證金

如果條件不符合，EA 會跳過該次新訂單，不會持續重複送出相同錯誤訂單。

輸入參數

  • InpBandsPeriod
    布林通道計算週期。預設值：20。

  • InpBandsShift
    布林通道水平位移。預設值：0。

  • InpBandsDeviations
    布林通道標準差倍數。預設值：2.0。

  • InpAppliedPrice
    布林通道使用的價格類型。預設值：收盤價。

  • InpMode
    策略模式。可選擇均值回歸或突破交易。

  • InpUseNewBarOnly
    是否只在新 K 棒出現時檢查進場訊號。預設值：true。

  • InpOnePositionOnly
    是否限制同一商品與 Magic Number 只持有一筆部位。預設值：true。

  • InpLots
    交易手數。預設值：0.10。實際手數會依照券商手數規格調整。

  • InpStopLossPoints
    停損距離，單位為 points。預設值：300。設為 0 可停用。

  • InpTakeProfitPoints
    停利距離，單位為 points。預設值：300。設為 0 可停用。

  • InpExitAtMiddleBand
    是否啟用布林通道中軌出場。預設值：true。

  • InpMagicNumber
    EA 用來識別自己訂單的 Magic Number。預設值：20260711。

  • InpSlippagePoints
    最大允許滑點，單位為 points。預設值：10。

  • InpMaxSpreadPoints
    允許開立新訂單的最大點差，單位為 points。預設值：50。設為 0 可停用點差限制。

使用建議

不同交易商品、券商、帳戶槓桿及時間週期具有不同的波動與交易條件。建議先使用策略測試器及模擬帳戶，測試適合自己的參數後，再考慮實際使用。

請特別注意，points 與 pips 並不一定相同，實際距離會受到商品報價位數影響。

重要風險聲明

本產品是自動交易工具，不保證獲利，也無法避免所有市場風險。

歷史回測或過去交易結果不能保證未來表現。使用者應自行評估交易商品、參數、槓桿、資金規模與可承受風險。

建議先在模擬帳戶充分測試，並使用合理手數與風險設定。


推荐产品
JumpLump
Olga Zhdanova
专家
對您利潤豐厚的專家顧問組合來說是一個很好的補充。該策略基於在特定時間段內突破已構建水平的算法。 EA 有一個固定的止損，允許您保持最小的回撤。 使用報價數據套件對所有報價進行測試，並使用最接近的真實交易條件，觀看視頻。 前 10 位買家的價格為 75 美元（請在評論中發布您的報告） 推薦：低點差的優秀 ECN 經紀商。 推薦貨幣對 EURUSD。可以使用其他貨幣對，例如 GBPUSD 和 USDJPY。 評論中的設置文件。 如有任何問題，請聯繫您的私信！ 我很樂意為您提供幫助！ 在 M1 上為上面列出的貨幣對安裝“EA 交易”，加載設置文件。 請務必通知我交易結果！ 在交易中不使用危險（有毒）的交易方式導致整個存款（鞅，網格，套利等）的急劇損失； 每筆交易都有止損和止盈以保護您的存款；
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
专家
TimeLS_LightSpeed 是一款基于时间控制的 MetaTrader 4/5 专家顾问（EA），可在用户定义的精确时刻自动执行和管理交易。该 EA 提供高度可配置的输入参数，允许用户精确控制交易时段、仓位类型和定时交易设置。 如果有任何问题，请联系我，我为部分市场准备了一些预设的 .set 文件。 主要功能和设置 交易权限 可单独启用或禁用多头（买入）或空头（卖出）交易。 可选择仅在每日隔夜利息（swap）为正时进行交易，有助于减少持仓成本。 按星期控制交易 选择每周允许交易的具体日期（周一至周日）。 有助于根据市场波动规律、新闻事件或策略需求安排交易。 常规交易开始时间 设置允许开启交易的具体小时、分钟和秒数。 确保仅在高流动性时间段进行交易，例如伦敦或纽约交易时段。 定时平仓功能（可选） 可在设定时间自动关闭所有未平仓订单。 设置具体的小时、分钟和秒数进行平仓。 有助于在市场关闭前或重大新闻公布前降低持仓风险。 默认交易参数 设定盈利用点数。 设定最大亏损点数。 设定交易手数（lot size）。 可选择在已有订单存在时是否允许开启新订单，以防过度交易。 独立定时交易模块
Solemnity
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor identifies the beginning of a wave movement and starts working according to the direction of the new wave. It uses tight stop loss and take profit. Built-in protection against spread widening. Control of profit is performed by the tight trailing stop feature. Lot calculation is based on stop loss. For example, if stop loss is 250 points and MaxRisk = 10%, the lot size will be calculated in such a way that triggering the stop loss would lead to a loss equal to 10% of the deposi
Sapphire Passive Bolt
Bulaya Wongani
专家
Sapphire Passive Bolt 是您期待已久的 2026 年专家级人工智能，助您实现盈利。这款专为现代市场打造的 EAI 超越了传统指标，利用高频数据处理和自适应神经网络，驾驭当今瞬息万变的市场环境。 真正的多币种智能：与简单地复制不同货币对设置的标准机器人不同，Sapphire 可同时分析 28 个以上主要和次要货币对之间的相关性。它能识别真正的强势所在，确保您不是在交易噪音，而是在捕捉机构资金流。 冷静执行：它消除了“人为错误”带来的损失。无论是凌晨 3 点的新闻高峰还是亚洲交易时段的低迷，Sapphire 都能保持严谨的执行力，以微秒级的精度执行您的策略。 高级风险保障：内置的“波动率护盾”会在重大新闻事件发生时自动调整您的风险敞口，保护您的资金免受传统账户常见的滑点和跳空冲击。 2026 年优化逻辑：市面上大多数机器人仍基于 2018 年的逻辑构建。Sapphire Passive Bolt 已针对 2026 年的流动性环境进行了更新，其自优化参数能够适应不断变化的市场周期，无需持续的手动调整。 EURUSD,GBPUSD, USDJPY (H1) XAU
Gold Breakout Engine MT4
Peter Mueller
专家
Watch my video about this EA, and read the description (pros & cons) before purchasing!   Making an informed decision always pays off! No AI, No Quantum, No Grid, No Martingale.   This EA is built around a real trading concept: breakouts of major support and resistance levels.  Contact me after purchase for installation support and user guidelines. MT5 Version Price will increase based on live performance & demand. SET FILES The Gold Breakout Engine is a portfolio of 4 different breakout strate
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
专家
Currency EURUSD . Timeframe H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 1% per trade.  Classic trend advisor.  The Expert Advisor is based on classic, time-tested indicators . Also, some strategies use Price Action . Every trade is protected by a stop loss  No martingale, no grid, no high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 4% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient, 15 very diff
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
专家
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
专家
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
HPS One Breakout
Xiongan Xu
专家
本黄金EA由红盘手工作室制作，有使用10余年的历史，并且我做了与时俱进的改进。 名称为红盘手1号突破专业版，该EA黄金交易1小时图表，默认参数已经设置好。 100美元即可开始； 固定止损和止盈，追踪止损； 一次开仓一单，不使用加码，也可以使用加码方案； 挂单位置可以使用随机偏移参数； 挂单突破策略，带有成交之前警报提醒和成交时声音提醒，也可以使用邮件提醒，开单逻辑一目了然； IncreaseFactor=1.0; 参数默认亏损后下次2倍手数，只限下次开仓，小于1.0手数越大，大于1.0手数越小。 购买之前可以先下载历史数据测试，注意一些挂单或者移动止损大于50点的交易商，建议用ICmarket，Tickmill等低点差ecn平台。
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
专家
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
专家
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Baby Shark Trader
Thi Tra Mi Duong
专家
EA Baby Shark Trader is a smart trading system developed over the years and continuously improved. The EA uses trend and momentum scalping strategies. When the signal appeared, it quickly entered and then exited the position quickly. The strategy has an exclusive Stop Loss strategy to protect the account and optimize performance. Because the EA's Stop Loss is a complex and flexible market-based strategy, there are no specific parameters for Stop Loss. Stop Loss will be triggered under specific
MACD Trader
Konstantin Nikitin
专家
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
PalmyTTS
Tanapon Sumran
专家
EA Name : PalmyTTS Platform : MetaTrader 4 (MT4) Supported Symbols : All symbols Primary Timeframe : 1 Minute (M1) Trading Style : Scalping Strategy Overview Main Indicators : Use MA5 crossing MA12 on the 1-minute (M1) chart to trigger the first entry. Confirm the trend direction using MA5 crossing MA12 on the 1-hour (H1) chart. Order Entry Rules First Order : Open a market order when MA5 crosses MA12 on the M1 chart in the same direction as the trend on the H1 chart. Additional Orders : Open pe
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
MiloBot PRO
Sergey Ermolov
5 (3)
专家
MiloBot PRO 是一个先进的外汇专家顾问，基于一个独特的专有策略 它已经被开发、测试和优化了2年多的时间。该策略的可靠性在于，开发商的真实账户的存款总额超过10万美元。 独特的MiloBot PRO策略允许每个月获得稳定的利润，自定义指标允许EA在市场反转时刻尽可能精确地进入市场。 查看开发商当前的实时信号: 2019 年 11 月以来的账户（利润超过 +1520%):  myfxbook.com/members/Malik87/robot-advisor-launched-november-11/3623023 Mql5 Signal :  https://www.mql5.com/zh/signals/2379641 我們個人使用 MiloBot Pro 進行交易，因此我們不斷測試它，在 EA 中實施一些新的東西。 所有買家都將收到更新並使用最新和最可靠的顧問版本。 我叫 Sergey Ermolov ，是 MiloBot PRO 顧問開發團隊的負責人。 我只相信數字，而數字表明： 我们的MiloBot PRO专家顾问让你的年收益高达103%，包括资本重组 它平均每月完成
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
专家
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
Pattie US30 Crossover EA
Patrick Jeannot
5 (1)
专家
Pattie US30 CrossOver EA is Easy to use and supervise Fully customizable moving average settings It implements two different trading behaviors Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA Compliant Trades can be closed on opposite signals Filter trading by weekdays and hours Built-in money management (Coming Soon) The EA implements four different behaviors: Regular: Buy on bullish crossovers and sell on bearis
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
专家
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Gold Digger Original
A A Putu Wisnawa
专家
GOLD DIGGER EA - Automated Gold Trading System GOLD DIGGER EA "Where Every Trade is a Golden Opportunity" Precision-Engineered Automated Gold Trading System for XAUUSD Verified Performance Net Profit +233.8% Profit Factor 14.11 Win Rate 88.94% Max Drawdown 27.88% Total Trades 208 Why GOLD DIGGER? Gold-specific trading system exclusively designed for XAUUSD. While most EAs trade multiple pairs, GOLD DIGGER masters one market: Gold. Feature GOLD DIGGER Generic EAs Optimization Gold-speci
Martingale and Hedging
Che Jeib Che Said
专家
MARTINGALE & HEDGING https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products MARTINGALE & HEDGING is a fully automated EA that uses martingale and hedging strategy. This expert is designed to make quick profit as fast as possible. INPUTS Trade Comment: user comment Magic No: unique EA Number Time Frame: default is H1   Lot: lot size. Take Profit: value in pips. Max Spread: EA will not open new order if spread is more than maximum spread allowed. Multiplier: lot multiplier. Pip Step: distance in
Double Decker
Agus Santoso
专家
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker is a powerful Expert Advisor that combines the Accelerator Oscillator (AC) for early momentum detection with the Envelopes indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses Accelerator Oscillator to identify shifts in market momentum. Confirms signals u
Weerawat Pro
Weerawat Kaenchan
专家
Weerawat Pro 2026 UN – All Asset (v3.20) 这款EA目前正在热销中。 Smart Grid • 保证金保护 • 每日盈利控制 • 通用手数引擎 您是否正在寻找一款功能强大、安全可靠，并且可以交易任何资产的EA？ Weerawat Pro 2026 UN – All Asset 专为希望稳定增长并具备智能风险控制的交易者而设计 —— 一套完整系统，全部集成于一个EA之中。 支持交易任何资产 – 无限制 稳定运行于： 外汇（Forex） 黄金（XAUUSD） 指数 加密货币 股票（需经纪商支持） 无需额外指标。 无需外部文件。 安装即可交易。 内置保证金保护（已修复错误134） 每次开仓前都会检测可用保证金，采用高级保证金验证逻辑。 防止“资金不足”错误 保护小资金账户 低杠杆环境下依然稳定 非常适合： 小资金账户 美分账户（Cent账户） 控制风险的稳健增长 通用手数引擎（Universal Lot Engine） 自动根据以下参数调整手数： 经纪商最小手数 最大手数 手数步进精度 无无效手数错误。 适用于任何
Expert BDT MT4
Vladimir Khlystov
专家
Advisor based on triangular arbitrage. The Expert Advisor analyzes the prices of all trading instruments on the entire account opened in the market overview.   The analysis takes place at the expense of other currency pairs linked by a single currency.   (currency triangles). Examples of triangles: EURUSD – USDJPY – EURJPY USDCAD – CADCHF – USDCHF EURGBP – GBPUSD – EURUSD AUDUSD – USDCAD – AUDCAD GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD The Expert Advisor analyzes each currency through the other two and calcu
The Gold Breaker
Xuan Bach Nguyen
专家
This Expert Advisor (EA) combines trend analysis with a breakout strategy to identify trading opportunities in gold. The EA first determines the prevailing market trend using key trendlines. In an uptrend, it focuses on the nearest resistance level, anticipating a breakout through it. Similarly, in a downtrend, it targets the closest support level, preparing for a breakout below. The strategy is designed to align trades with market momentum, following predefined conditions for breakout scenarios
Quincy EA
Metin Hussein
5 (1)
专家
My aim is to design an EA that trades with the trend and not against it like most EA. Quincy EA uses a grid to open long/short in the direction of movement catching small profits immediately and closing trades. This will only work if you have a good low spread chart and preferably trending pair. See its potential: https://www.mql5.com/en/signals/316939 How It Works Quincy EA will open trades in a grid format with a long or short trade depending on the direction of the particular market. It does
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
专家
这个EA是第一个的延续，但它打开了很多倍的订单。 为啥? 因为我加了 趋势搜索控制他使用挂单. 也就是说，他记得价格在哪个方向移动， 他打开最后一个订单的地点和原因。.. 所以这个顾问总是朝着正确的方向前进。 它唯一的缺点是如果您没有正确设置它并使其与这些设置一起工作。 他还考虑了当前价格的平均值，并得出一些结论并打开结果 交易。 它还控制当前柱的打开并分析之前打开的位置。 唯一的缺点是我没有指定从当前价格以点为单位打开挂单。 有可能当我改进它时，我肯定会将此参数添加到设置中。.. extern double Lots= 0.20 ;-在您的经纪人开立的账户货币中的手数的价值                                    第一个采购订单。 extern double LotsStop= 0.08 ;-止损挂单的手数值。 extern double LotsLimit= 0.08 ;-限价挂单的手数值。 extern int TakeProfit= 400 ;-具有利润的订单的收盘价，以点数计算，用于购买。 extern int TPB= 300 ;-具有利润的订
Darphane EA
Resul Caglayan
专家
您可以安全地使用为长期投资者开发的专家顾问。 我们建议您至少有 1000 美元的起始余额才能使用默认设置的专家顾问。 如果您的初始余额低于 1000 美元，我们建议您使用 CENT ACCOUNT，否则可能需要根据您的余额进行特殊设置。 如果您使用默认设置以外的自定义设置，您可能会遇到更多风险。 默认设置是通过过去 2 年的测试创建的。 这个专家顾问在M1时期工作最好。 如果您是一位希望长期以最低风险赚取收益的投资者，那么这款 EA 就是为您设计的。 想要赚取大量利润的短期投资者可以采用不同的策略，但这可能存在风险。 购买此 EA 后，我们将协助您处理 EA 的所有方面，并根据市场情况建议您应用哪些设置。 使用下面的优化设置，您每月平均可以获得 16% 到 35% 的收益。 （过去 2 年的平均值） 有可能赚取更多利润，但我们不建议这样做，因为它涉及更多风险。 Best settings in the long run : Period = 1 Minute (M1) Symbol = EURUSD or other forex symbols Long Tra
该产品的买家也购买
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
专家
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
专家
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
专家
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
专家
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
专家
ORIX System —— 一款专为 GBPUSD 货币对在 M5 时间周期上开发的交易机器人。该EA基于价格行为与市场结构分析，不使用任何标准技术指标。系统不使用马丁格尔、交易网格、逆势加仓、对冲、无止损交易，也不进行高频或混乱交易。 Live signals 主要要求与建议 交易品种：GBPUSD 时间周期：M5 最低入金：从 100 USD / EUR（最小交易手数 0.01） 经纪商：任何提供高质量报价的正规 ECN 经纪商 账户类型：ECN / RAW / Razor（支持 Netting 与 Hedging 模式） VPS：建议使用 VPS 以保证 EA 稳定、连续运行 推荐风险：每笔交易 1%–5%（风险基于单笔交易的止损计算） 参数设置：默认设置 交易逻辑与风险管理 策略类型：价格行为与市场结构分析，识别关键反转区域 不使用标准技术指标 每笔交易均带有强制止损 支持固定手数交易 支持 Auto Risk 自动风险模式 风险基于单笔交易的止损进行计算 推荐风险：每笔交易 1–5% GMT 参数 默认情况下，EA 使用最常见的服务器时间偏移：冬令时 GMT +2，
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
专家
使用 Grok AI辅助 、风险分散且 黄金优化的EA 生成可控回报。 GoldZILLA AI 是一种多策略算法，可检测市场状态以动态选择五种不同的策略，在XAUUSD上优化回报同时最小化回撤。 [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] 购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。 为什么选择此EA？ 动态多策略方法 先进的市场状态检测，用于优化策略选择 五种不同的、不相关的交易策略 买卖信号的对称算法规则 风险分散 多时间框架分析（M5至H1） 五种不相关策略降低整体投资组合风险 基于市场状况的动态风险调整 所有仓位均设止损保护 先进的AI风险管理 基于具有实时网络搜索功能的Grok大语言模型 实时宏观分析和新闻事件监控 带有详细推理的每日趋势预测 黄金优化性能 专为XAUUSD CFD交易设计 利用黄金独特的波动特性 多种策略针对黄金价格行为量身定制 最高道德标准的回测和可靠的真实表现 100%高质量数据，无遗漏 零操纵历史止损或止盈 无过度拟合 定期比较Live S
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
专家
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
专家
免费试用 EA Budak Ubat 频道 限时特价！ 每购买10次后价格将增加10美元！ 工作原理 当 EA 激活时，它会根据执行模式参数分析图表。 如果图表上没有现有仓位，EA 将根据参数输入交易。如果趋势是看涨的，它将进入买入交易，如果是看跌的，它将进入卖出交易。如果止损变量大于0，则还会设置距离已打开交易价格一定距离的止损订单。0表示没有止损。 如果图表上存在现有仓位，且最后一个仓位处于亏损状态，EA 将检查当前市场价格与订单之间的距离是否至少为用户设置的最小距离，然后将根据蜡烛图输入交易，仓位大小将使用马丁格尔方法计算，并且将设置离已打开交易价格一定距离的止损订单，如果止损变量大于0。 如果未启用套期保值，EA 一次只会进入一个方向的交易。如果第一个仓位是买入交易，则所有后续的马丁格尔仓位也必须是买入交易。如果第一个仓位是卖出交易，则所有后续的马丁格尔仓位也必须是卖出交易。如果启用套期保值，EA 将进入双向交易。 EA 将修改相同方向的所有仓位的获利点为单一的保本点，再加上用户设置的获利水平。 EA 参数 执行模式： 在每个新 K 线上：当 EA 激活时，它会在每个新的
Trust EA MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
专家
Trust EA   is a real trader's tool, working on a clear principle, with its advantages and disadvantages, so it will not suit everyone, but for some users it can become the best trading robot. * Limited special offer - 50% off the full price of the product. Only 5 copies at this price. The final price is 997$ * Discuss the complexities of Forex trading here:  chat "Age of Expert Advisors" . Logic I have been working with algorithmic trading systems since 2015, and in my experience, systems with
Dark Algo
Marco Solito
4.67 (70)
专家
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
作者的更多信息
SpudFibo Fibonacci Auto Trader
Chih-chiang Wang
专家
SpudFibo Fibonacci Auto Trader 產品介紹 SpudFibo Fibonacci Auto Trader 是一套適用於 MetaTrader 4 的自動交易 EA。 EA 會讀取前一個交易日的最高價與最低價，自動計算 Fibonacci 價格區間，並在重要 Fibonacci 等級附近尋找反轉與突破交易機會。 本產品包含兩種獨立交易模式： Fibonacci 內部區間反轉交易 Fibonacci 外部區間突破交易 使用者可以單獨啟用其中一種策略，也可以同時使用兩種策略。 主要功能 自動讀取前一日最高價與最低價 自動計算 Fibonacci 價格等級 自動判斷買入與賣出機會 支援反轉與突破交易 自動計算交易手數 支援依資金比例控制風險 自動設定止損與止盈 支援最大點差限制 支援最大持倉數限制 支援交易時間過濾 可在圖表上顯示 Fibonacci 線 不使用馬丁格爾 不使用網格交易 不使用神經網路 交易邏輯 內部反轉策略 EA 會監控前一日高點與低點之間的 Fibonacci 區域。 主要反轉參考位置為： 38.2% Fibonacci 等級 61.8% Fib
Moving Average Momentum Trader
Chih-chiang Wang
专家
Moving Average Momentum Trader 是一款用于 MetaTrader 4 的自动交易程序。 它结合快速与慢速指数移动平均线的交叉信号，并使用相对强弱指标过滤市场状态。交易信号只根据已经收盘的 K 线确认，以减少未完成 K 线变化造成的重复或不稳定信号。 本产品适合希望使用明确规则进行短线和日内自动交易的用户。EA 会自动检查交易条件、计算交易手数、设置止损止盈，并管理保本和移动止损。 本产品不需要外部指标、外部文件或 DLL。 主要功能 快速与慢速指数移动平均线交叉策略 相对强弱指标过滤 使用已收盘 K 线确认信号 自动买入与卖出 风险百分比自动手数 固定手数模式 固定止损和止盈 自动保本保护 自动移动止损 最大点差过滤 交易时间过滤 最大持仓数量限制 每根 K 线交易限制 保证金检查 最小手数、最大手数和手数步进检查 Stop Level 和 Freeze Level 检查 防止同一信号持续重复送单 当前版本不使用网格、马丁格尔、加仓摊平或亏损追回机制。 交易逻辑 买入条件： 快速指数移动平均线从下方向上穿越慢速指数移动平均线，同时相对强弱指标低于超买限制。
Fisher Dual Signal Scalping EA
Chih-chiang Wang
专家
SCALPING EA 369 是一款适用于 MetaTrader 4 的自动交易机器人，结合两种可切换的交易信号模式： EMA 移动平均线交叉与 RSI 过滤 369 Fisher 信号策略 用户可以根据自己的交易偏好、商品特性及市场环境选择适合的信号模式。 EA 使用已经收盘的 K 线确认交易信号，减少未完成 K 线价格变化造成的重复或不稳定信号。同时内置风险百分比手数、固定手数、止损、止盈、保本及移动止损等交易管理功能。 SCALPING EA 369 不承诺固定收益。它的设计重点是提供清楚的策略结构、自动化执行及必要的下单安全保护。 主要功能 两种可切换的交易策略 EMA 快慢线交叉信号 RSI 超买与超卖过滤 369 Fisher 极值反转或延续信号 使用已收盘 K 线确认信号 每根 K 线限制一次交易判断 最大持仓数量限制 风险百分比自动计算手数 固定手数交易模式 固定止损与止盈 Break Even 保本保护 Trailing Stop 移动止损 最大点差过滤 交易时段过滤 Magic Number 独立管理 保证金不足时自动跳过交易 自动检查最小手数、最大手数及手数步进
SpudFibo Fibonacci Auto Trader mt5
Chih-chiang Wang
专家
SpudFibo Fibonacci Auto Trader 產品介紹 SpudFibo Fibonacci Auto Trader 是一套適用於 MetaTrader 5  的自動交易 EA。 EA 會讀取前一個交易日的最高價與最低價，自動計算 Fibonacci 價格區間，並在重要 Fibonacci 等級附近尋找反轉與突破交易機會。 本產品包含兩種獨立交易模式： Fibonacci 內部區間反轉交易 Fibonacci 外部區間突破交易 使用者可以單獨啟用其中一種策略，也可以同時使用兩種策略。 主要功能 自動讀取前一日最高價與最低價 自動計算 Fibonacci 價格等級 自動判斷買入與賣出機會 支援反轉與突破交易 自動計算交易手數 支援依資金比例控制風險 自動設定止損與止盈 支援最大點差限制 支援最大持倉數限制 支援交易時間過濾 可在圖表上顯示 Fibonacci 線 不使用馬丁格爾 不使用網格交易 不使用神經網路 交易邏輯 內部反轉策略 EA 會監控前一日高點與低點之間的 Fibonacci 區域。 主要反轉參考位置為： 38.2% Fibonacci 等級 61.8% Fi
Bollinger Bands Dual Strategy Auto Trader mt5
Chih-chiang Wang
专家
Bollinger Bands Dual Strategy Auto Trader mt5 產品概述 Bollinger Bands Dual Strategy Auto Trader 是一款適用於 MetaTrader 5 的自動交易 EA，以布林通道為核心，提供兩種可選擇的交易模式： 均值回歸模式 突破交易模式 EA 使用上一根已收盤 K 棒判斷交易訊號，避免未收盤價格反覆變動造成訊號不穩定。使用者可以依照自己的交易商品、時間週期及風險承受能力調整布林通道、手數、停損、停利、點差及持倉設定。 主要功能 支援均值回歸與突破兩種策略模式 使用已收盤 K 棒判斷進場訊號 可限制只在新 K 棒檢查進場 可限制同一商品與 Magic Number 只持有一筆部位 支援固定交易手數 自動依照券商最小手數、最大手數及手數步進調整下單手數 支援固定停損與固定停利 支援布林通道中軌提前出場 支援最大點差限制 下單前檢查可用保證金 檢查券商 Stop Level 與 Freeze Level 避免同一訊號 K 棒重複送單 避免中軌平倉後在同一個 Tick 立即重新進場 限制重複錯誤訊息，避免日誌持續刷
Moving Average Momentum Trader MT5
Chih-chiang Wang
专家
Moving Average Momentum Trader 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易程序。 它结合快速与慢速指数移动平均线的交叉信号，并使用相对强弱指标过滤市场状态。交易信号只根据已经收盘的 K 线确认，以减少未完成 K 线变化造成的重复或不稳定信号。 本产品适合希望使用明确规则进行短线和日内自动交易的用户。EA 会自动检查交易条件、计算交易手数、设置止损止盈，并管理保本和移动止损。 本产品不需要外部指标、外部文件或 DLL。 主要功能 快速与慢速指数移动平均线交叉策略 相对强弱指标过滤 使用已收盘 K 线确认信号 自动买入与卖出 风险百分比自动手数 固定手数模式 固定止损和止盈 自动保本保护 自动移动止损 最大点差过滤 交易时间过滤 最大持仓数量限制 每根 K 线交易限制 保证金检查 最小手数、最大手数和手数步进检查 Stop Level 和 Freeze Level 检查 防止同一信号持续重复送单 当前版本不使用网格、马丁格尔、加仓摊平或亏损追回机制。 交易逻辑 买入条件： 快速指数移动平均线从下方向上穿越慢速指数移动平均线，同时相对强弱指标低于超买限制。
Fisher Dual Signal Scalping EA mt5
Chih-chiang Wang
专家
SCALPING EA 369 是一款适用于 MetaTrader 5 的自动交易机器人，结合两种可切换的交易信号模式： EMA 移动平均线交叉与 RSI 过滤 369 Fisher 信号策略 用户可以根据自己的交易偏好、商品特性及市场环境选择适合的信号模式。 EA 使用已经收盘的 K 线确认交易信号，减少未完成 K 线价格变化造成的重复或不稳定信号。同时内置风险百分比手数、固定手数、止损、止盈、保本及移动止损等交易管理功能。 SCALPING EA 369 不承诺固定收益。它的设计重点是提供清楚的策略结构、自动化执行及必要的下单安全保护。 主要功能 两种可切换的交易策略 EMA 快慢线交叉信号 RSI 超买与超卖过滤 369 Fisher 极值反转或延续信号 使用已收盘 K 线确认信号 每根 K 线限制一次交易判断 最大持仓数量限制 风险百分比自动计算手数 固定手数交易模式 固定止损与止盈 Break Even 保本保护 Trailing Stop 移动止损 最大点差过滤 交易时段过滤 Magic Number 独立管理 保证金不足时自动跳过交易 自动检查最小手数、最大手数及手数步进
筛选:
无评论
回复评论