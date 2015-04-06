產品概述

Bollinger Bands Dual Strategy Auto Trader

Bollinger Bands Dual Strategy Auto Trader 是一款適用於 MetaTrader 4 的自動交易 EA，以布林通道為核心，提供兩種可選擇的交易模式：

均值回歸模式

突破交易模式

EA 使用上一根已收盤 K 棒判斷交易訊號，避免未收盤價格反覆變動造成訊號不穩定。使用者可以依照自己的交易商品、時間週期及風險承受能力調整布林通道、手數、停損、停利、點差及持倉設定。

主要功能

支援均值回歸與突破兩種策略模式

使用已收盤 K 棒判斷進場訊號

可限制只在新 K 棒檢查進場

可限制同一商品與 Magic Number 只持有一筆部位

支援固定交易手數

自動依照券商最小手數、最大手數及手數步進調整下單手數

支援固定停損與固定停利

支援布林通道中軌提前出場

支援最大點差限制

下單前檢查可用保證金

檢查券商 Stop Level 與 Freeze Level

避免同一訊號 K 棒重複送單

避免中軌平倉後在同一個 Tick 立即重新進場

限制重複錯誤訊息，避免日誌持續刷屏

不需要 DLL、外部檔案或外部授權服務

交易邏輯

EA 讀取上一根已收盤 K 棒的收盤價，以及布林通道上軌、下軌與中軌。

均值回歸模式

此模式預期價格偏離布林通道後，可能重新回到平均價格附近。

收盤價站上上軌：開立賣單

收盤價跌破下軌：開立買單

啟用中軌出場時：

買單價格回到中軌或中軌上方時平倉

賣單價格回到中軌或中軌下方時平倉

突破交易模式

此模式依照價格突破布林通道的方向進行順勢交易。

收盤價站上上軌：開立買單

收盤價跌破下軌：開立賣單

啟用中軌出場時：

突破買單價格跌回中軌時平倉

突破賣單價格升回中軌時平倉

交易與風險控制

EA 在送出新訂單前會檢查：

自動交易是否允許

交易連線是否正常

目前商品是否允許交易

市場報價是否有效

交易環境是否忙碌

目前點差是否超過設定值

手數是否符合券商規格

停損與停利距離是否合法

帳戶是否具有足夠可用保證金

如果條件不符合，EA 會跳過該次新訂單，不會持續重複送出相同錯誤訂單。

輸入參數

InpBandsPeriod

布林通道計算週期。預設值：20。

InpBandsShift

布林通道水平位移。預設值：0。

InpBandsDeviations

布林通道標準差倍數。預設值：2.0。

InpAppliedPrice

布林通道使用的價格類型。預設值：收盤價。

InpMode

策略模式。可選擇均值回歸或突破交易。

InpUseNewBarOnly

是否只在新 K 棒出現時檢查進場訊號。預設值：true。

InpOnePositionOnly

是否限制同一商品與 Magic Number 只持有一筆部位。預設值：true。

InpLots

交易手數。預設值：0.10。實際手數會依照券商手數規格調整。

InpStopLossPoints

停損距離，單位為 points。預設值：300。設為 0 可停用。

InpTakeProfitPoints

停利距離，單位為 points。預設值：300。設為 0 可停用。

InpExitAtMiddleBand

是否啟用布林通道中軌出場。預設值：true。

InpMagicNumber

EA 用來識別自己訂單的 Magic Number。預設值：20260711。

InpSlippagePoints

最大允許滑點，單位為 points。預設值：10。

InpMaxSpreadPoints

允許開立新訂單的最大點差，單位為 points。預設值：50。設為 0 可停用點差限制。

使用建議

不同交易商品、券商、帳戶槓桿及時間週期具有不同的波動與交易條件。建議先使用策略測試器及模擬帳戶，測試適合自己的參數後，再考慮實際使用。

請特別注意，points 與 pips 並不一定相同，實際距離會受到商品報價位數影響。

重要風險聲明

本產品是自動交易工具，不保證獲利，也無法避免所有市場風險。

歷史回測或過去交易結果不能保證未來表現。使用者應自行評估交易商品、參數、槓桿、資金規模與可承受風險。

建議先在模擬帳戶充分測試，並使用合理手數與風險設定。