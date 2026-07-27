Ea Scalping V4

Deskripsi dan Sorotan Kinerja EA

Hasil backtest Strategy Tester menunjukkan kinerja EA yang luar biasa. Kekuatan utamanya terletak pada pertumbuhan modal eksponensial yang dipadukan dengan manajemen risiko yang sangat ketat .

Berikut adalah rincian keunggulan utama EA berdasarkan metrik backtest:

1. Pertumbuhan Modal Eksponensial

  • Setoran Awal: $100,00

  • Total Laba Bersih: $18.085,53

  • Persentase Keuntungan: 18.085% (Saldo rekening meningkat dari $100 menjadi $18.185,53).

  • Laba Kotor vs Rugi: Laba Kotor ($53.869,70) secara signifikan lebih besar daripada Rugi Kotor (-$35.784,17).

2. Manajemen Risiko Ultra-Aman (Penarikan Dana Minimal)

  • Penurunan Ekuitas Maksimal: Hanya 1,10% ($191,65).

  • Penurunan Ekuitas Relatif: Hanya 4,34% .

  • Keunggulan Utama: Penurunan di bawah 5% membuktikan bahwa EA ini sangat aman dari risiko Margin Call (MC) atau kerugian mengambang yang parah. EA ini menghindari strategi berisiko tinggi seperti Martingale atau averaging agresif.

3. Akurasi & Keandalan Data 100%

  • Kualitas Riwayat: 100% di seluruh 40.045.716 Tick .

  • Keunggulan Utama: Pengujian dilakukan menggunakan Data Nyata Setiap Tick dengan akurasi pemodelan 100%, memastikan bahwa hasil pengujian ini mencerminkan dengan tepat eksekusi pasar secara langsung.

4. Rasio Kinerja dan Konsistensi yang Luar Biasa

  • Faktor Keuntungan (1,51): Di atas ambang batas ideal (>1,3), membuktikan profitabilitas jangka panjang yang konsisten.

  • Faktor Pemulihan (94,37): Angka yang luar biasa (angka di atas 10 dianggap sangat baik). Ini menunjukkan bahwa EA memulihkan kerugian dengan cepat relatif terhadap risiko penurunan yang diambil.

  • Rasio Sharpe (51,09): Rasio Sharpe di atas 3 dianggap luar biasa. Skor 51,09 mencerminkan konsistensi tinggi dan risiko volatilitas yang terkendali dengan baik.

  • Korelasi LR (0,96): Kurva pertumbuhan ekuitas bersifat linier (lintasan naik yang stabil dari kiri bawah ke kanan atas) tanpa fluktuasi tajam.

5. Rasio Risiko-imbalan (RRR) yang Tinggi

  • Rata-rata Keuntungan Perdagangan ($2,59) vs Rata-rata Kerugian Perdagangan (-$0,94):

    Rata-rata transaksi yang menguntungkan hampir 2,7 kali lebih besar daripada rata-rata transaksi yang merugikan.

  • Keunggulan Utama: Bahkan dengan Tingkat Kemenangan 35,32% , EA ini menghasilkan keuntungan bersih yang sangat besar karena imbalan per perdagangan jauh melebihi risikonya.

Ringkasan Eksekutif untuk Materi Promosi/Pemasaran:

Sistem Pertumbuhan Tinggi & Risiko Rendah EA

  • Modal Awal: $100 Saldo Akhir: $18.185+ ( +18.000% )

  • Penurunan Maksimum: Sangat Aman ( < 4,5% )

  • History Quality: 100% Every Tick Execution

  • Core Characteristics: High Risk-to-Reward ratio, rapid loss recovery (Recovery Factor 94.37), and a smooth equity curve without heavy drawdown stress.


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Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
专家
Mean Machine GPT Gen 2 – 原创。现在更智能、更强大、前所未有的卓越。 我们在2024年末用Mean Machine开启了整个变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 Mean Machine GPT Gen 2是那个原创愿景的下一次进化。 我们没有替换原版。我们让它进化了。 大多数系统响应一次、行动一次，然后忘记一切。 Mean Machine GPT Gen 2不会。 它记住每一笔交易、每一个决策、每一个结果，以及为什么入场、为什么持有、为什么退出背后的确切推理。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是原版Mean Machine，重建为持久的专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。Mean Machine GPT Gen 2从真实结果中学习，跨越变化的市场状态进行适应，并持续优化在实盘条件下应用均值回归和趋势跟随逻辑的方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 核心保持不变：围绕英联邦货币对构建的专业策略，针对低波动性时段优化，由Sacred Phi仓位管理和多模型共识驱动。 但现
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
专家
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
DeepMatrix FX
Tingting Yu
专家
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Spider Gold MT5
Muhammad Zahran Rahmadi Putra
5 (1)
专家
The price is gradually increasing up. Only 2 copy remains available at the current price,  next price increase to $1999 . Hello, traders!, the newest and a very powerful Spider Gold MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Spider Gold MT5  EA is more selective and accurate in signal entry and better in managing existing transactions.  Spider Gold  MT5 EA analyzes markets based on trends, imbalances areas and price action. Spider Gold  MT5 EA can identify
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
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