On Balance Volume MTF Plus
- 指标
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- 版本: 3.0
- 激活: 5
OBV MTF I4EA
机构级成交量体制指标
大多数 OBV 指标只能告诉你过去的成交量在哪里。OBV MTF I4EA 将原始成交量转化为具可操作性的多时间框架体制图谱，实时向您展示成交量的最新动向——以及趋势是否仍有延续空间。
解决的核心痛点
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告别对超买/超卖的盲目猜测： 基于滚动动态中点引擎（Dynamic Midpoint Engine）构建，指标能自动适应不断变化的市场波动率，提供清晰、客观的趋势体制转换信号。
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瞬时多时间框架对齐： 具备图表内置 HUD 仪表盘，可同时评估 3 个时间框架，在几秒钟内就趋势方向、斜率、信号新鲜度以及距离风险提供清晰直观的综合判断。
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智能风险管理： 集成基于 ATR 的风险测量仪（DISTANCE），当趋势在突破前受紧密挤压，或过度延伸进入回调区域时，能及时发出预警。
核心功能
|面板输出
|指标解析
|REGIME
|显示当前市场体制状态（看涨或看跌）。
|SLOPE
|实时追踪成交量动能的方向与强度。
|X-CROSS
|通过显示自当前体制开始（发生交叉）以来的精确 K 线数量，量化信号的新鲜度。
|DISTANCE
|彩色编码风险测量仪，以 ATR（真实波幅）为单位测量当前价格距离参考水平的距离。
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动态多时间框架共识： 视觉 HUD 可根据 3 个时间框架的对齐情况动态更改背景颜色（3/0 强共识 vs. 2/1 中度对齐）。
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图表实时信号： 实时体制交叉箭头（X-Buy / X-Sell）和背离追踪直接标示在 K 线上。
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高度可自定义： 可针对任何交易风格（从高频剥头皮交易到长期波段持仓）自由调整平滑度、滞后死区（Hysteresis Deadbands）和回溯周期。
专为算法交易者与手动交易者打造
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手动执行： 在进行自主交易决策前，只需 8 秒即可快速厘清市场脉络。
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100% 自动化就绪： 具备 18 个专门为 EA 集成而设计的导出缓冲区（I4EA = Indicator for EA / 专为 EA 设计的指标）。可在代码中直接轻松调用实时信号标志、体制状态、距离数值和信号 K 线周期。
购买后可应要求提供完整文档： 购买后即可获取完整的技术参考手册、MQL5 实现代码、缓冲区映射指南和 EA 模板，协助您立即启动自动化交易策略。