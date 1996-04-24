On Balance Volume MTF Plus

OBV MTF I4EA

机构级成交量体制指标

大多数 OBV 指标只能告诉你过去的成交量在哪里。OBV MTF I4EA 将原始成交量转化为具可操作性的多时间框架体制图谱，实时向您展示成交量的最新动向——以及趋势是否仍有延续空间。

解决的核心痛点

  • 告别对超买/超卖的盲目猜测： 基于滚动动态中点引擎（Dynamic Midpoint Engine）构建，指标能自动适应不断变化的市场波动率，提供清晰、客观的趋势体制转换信号。

  • 瞬时多时间框架对齐： 具备图表内置 HUD 仪表盘，可同时评估 3 个时间框架，在几秒钟内就趋势方向、斜率、信号新鲜度以及距离风险提供清晰直观的综合判断。

  • 智能风险管理： 集成基于 ATR 的风险测量仪（DISTANCE），当趋势在突破前受紧密挤压，或过度延伸进入回调区域时，能及时发出预警。

核心功能

面板输出 指标解析
REGIME 显示当前市场体制状态（看涨或看跌）。
SLOPE 实时追踪成交量动能的方向与强度。
X-CROSS 通过显示自当前体制开始（发生交叉）以来的精确 K 线数量，量化信号的新鲜度。
DISTANCE 彩色编码风险测量仪，以 ATR（真实波幅）为单位测量当前价格距离参考水平的距离。

  • 动态多时间框架共识： 视觉 HUD 可根据 3 个时间框架的对齐情况动态更改背景颜色（3/0 强共识 vs. 2/1 中度对齐）。

  • 图表实时信号： 实时体制交叉箭头（X-Buy / X-Sell）和背离追踪直接标示在 K 线上。

  • 高度可自定义： 可针对任何交易风格（从高频剥头皮交易到长期波段持仓）自由调整平滑度、滞后死区（Hysteresis Deadbands）和回溯周期。

专为算法交易者与手动交易者打造

  • 手动执行： 在进行自主交易决策前，只需 8 秒即可快速厘清市场脉络。

  • 100% 自动化就绪： 具备 18 个专门为 EA 集成而设计的导出缓冲区（I4EA = Indicator for EA / 专为 EA 设计的指标）。可在代码中直接轻松调用实时信号标志、体制状态、距离数值和信号 K 线周期。

购买后可应要求提供完整文档： 购买后即可获取完整的技术参考手册、MQL5 实现代码、缓冲区映射指南和 EA 模板，协助您立即启动自动化交易策略。


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SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Turtle Soup Liquidity Sweep
Khayotkhon Akhmedova
指标
Turtle Soup Liquidity Sweep is a smart liquidity analysis tool designed to identify Buy-Side Liquidity (BSL), Sell-Side Liquidity (SSL), liquidity sweeps, and potential reversal setups. The indicator detects important swing highs and lows, combines nearby liquidity levels, and waits for price rejection and confirmation after a liquidity grab. It also supports Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), and Inverse Fair Value Gap (IFVG) confluence to help filter potential setups. Entry signals, Stop
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
指标
Ultimate Boom and Crash 指标 Ultimate Boom and Crash 指标由 Coetsee Digital 开发，是一款先进工具，旨在识别市场中的潜在暴涨机会。该指标专为关注 Deriv 和 Weltrade 合成市场的交易者设计，仅在 3 分钟 (M3)、5 分钟 (M5)、15 分钟 (M15)、30 分钟 (M30) 和 1 小时 (H1) 时间周期上运行，并仅支持以下交易对：PainX 1200、PainX 999、PainX 800、PainX 600、PainX 400、GainX 1200、GainX 999、GainX 800、GainX 600、GainX 400、BreakX 600、BreakX 1200、BreakX 1800、SwitchX 600、SwitchX 1200、SwitchX 1800、Crash 1000 Index、Crash 900 Index、Crash 600 Index、Crash 500 Index、Crash 300 Index、Boom 1000 Index、Boom 900 Index、Bo
作者的更多信息
Cumulative Volume Delta MAX Plus
Ebrah Ssali
指标
Cumulative Volume Delta (CVD) MA-X Plus：终极订单流分析架构 通过 CVD MA-X Plus 洞察市场的隐藏机制。普通成交量指标只能告诉你交易了多少，而 CVD MA-X Plus 能告诉你： 谁 在赢得战斗、 何时 赢得战斗，以及“ 聪明钱 ”锚定在 何处 。通过聚合逐笔报价级价格行为（在股票/期货/黄金等监管市场使用时可设置为“真实成交量”）和多层成交量分布，该指标为市场信心、衰竭和流动性提供了极其清晰的蓝图。这是 CVD MA-X 的进化版本，原版见： https://www.mql5.com/en/market/product/162375?source=Site+Profile+Seller 交易者优势：为什么要升级到 Plus 版？ 大多数交易者失败是因为他们对滞后的价格行为做出反应。Plus 版本通过分析影线与实体的比例（受成交量加权，并新增机构级平滑选项）来分析蜡烛图的内部压力，从而为您提供领先优势。 成交量均衡： 每日公允价值在哪里？（新增 VWAP-Delta 锚定） 市场信心： 这一走势是否有真金白银支持？（CVD 与零轴对
MTF Connecting Fractals
Ebrah Ssali
指标
MTF Connecting Fractals Multi-Timeframe Market Structure. One Glance. Real Decisions. MTF Connecting Fractals is not just another arrow-printing indicator. It’s a complete multi-timeframe market structure intelligence system designed to answer the most important trading questions in real time - clearly, visually, and without clutter. Built around fractals as objective structure anchors, this tool gives traders a decisive edge by combining price action, structural context, proximity risk, and
Cumulative Volume Delta MAX
Ebrah Ssali
指标
累积成交量增量 (CVD) MA-X：智能订单流情绪工具 通过 Cumulative Volume Delta (CVD) MA-X 揭示市场的隐藏机制。传统的成交量指标只能告诉你交易了 多少 ，而 CVD MA-X 则能告诉你 谁 在胜出以及 何时 胜出。通过聚合 Tick 级的价格行为和成交量分布，该指标为你提供了一张清晰的市场信念与衰竭地图。 交易者优势：为什么选择 CVD MA-X？ 大多数交易者失败是因为他们对滞后的价格做出反应。CVD MA-X 通过分析 K 线的内部压力（影线与实体的比例）并结合成交量权重，为你提供 领先优势 。它实时回答了三个关键问题： 这次波动是否有真金白银支持？ （CVD 与零轴的配合） 趋势是否正在失去动力？ （MaxBuy/MaxSell 衰竭点） 大资金是否与价格背离？ （内置背离引擎） 强大功能与实用性 智能权重阈值： 不同于简单的 Delta 计算，该指标通过解构 K 线影线和实体长度来计算“买入 vs 卖出成交量”，提供更细腻的意图观察。 双层信号逻辑： 兼具 CVD 零轴交叉 和 MA（CVD 移动平均线）零轴交叉 。这使你能够区分短
SessionInfoDisplay
Ebrah Ssali
指标
Critical Market Session Information with a Single Glance Stop juggling multiple tools and squinting at time zone converters. The SessionInfoDisplay Indicator is your new, indispensable trading co-pilot that puts real-time market intelligence directly on your chart.   What It Does: Your Essential Trading Dashboard   This intelligent indicator provides three critical pieces of information at a glance: 1. Real-Time Session Detection    - Automatically identifies which major financial session is act
FREE
Dynamic Gradient Colour RSI v SMA
Ebrah Ssali
指标
Clr-Dynamic RSI v SMA Indicator : A Comprehensive Analysis of Features and Advantages The Clr-Dynamic RSI v SMA indicator represents a significant evolutionary leap in technical analysis tools, transforming the classic Relative Strength Index (RSI) from a potentially ambiguous oscillator into a sophisticated, multi-dimensional trading system. At its core, this indicator retains the mathematical foundation of the RSI, measuring the speed and change of price movements, but radically enhances its
MTF Candlestick Patterns Detector
Ebrah Ssali
指标
MTF Candlestick Patterns Detector: 您的终极价格行为 (Price Action) 指挥中心 在快节奏的交易世界中，错过一个反转形态可能意味着盈利周与错失良机之间的巨大差距。 MTF Candlestick Patterns Detector 是一款专业级的 MQL5 指标，旨在同时扫描、检测并整合所有时间框架内的 24 种以上传奇 K 线形态。 告别在图表中盲目搜寻和猜测。让算法为您带来高概率的交易设置。 交易者的优势：为何选择此指标？ 大多数 K 线指标会用滞后的数据使您的图表变得混乱。我们的探测器提供了一个 多时间框架 (MTF) 面板 ，充当您的飞行驾驶舱，一眼即可回答最关键的交易问题： 趋势结构如何？ 面板将“趋势形态”（MN1 至 H4）与“入场形态”（H1 至 M5）分开显示。 最佳入场点在哪里？ 实时精准定位早晨之星或看跌吞没等反转点。 信号强度如何？ 通过查看 M5 到月线的共振（Confluence），您可以验证头皮交易信号是否与大周期趋势一致。 现在该做什么？ 颜色代码按钮立即告知：看涨 (SkyBlue)、看跌 (DeepPi
Multi Time Frame VWAP
Ebrah Ssali
指标
MTF VWAP Indicator - Quick Overview   This indicator shows you where institutional money is flowing across multiple timeframes using Volume Weighted Average Price (VWAP) to identify high-probability trading zones. New version has VWAP bands plotting capability if user enabled and display panel (whose background changes colour on confluence) can be toggled on/off.      What It Actually Does:     1. Tracks Smart Money Levels: - Shows Daily, Weekly, and Monthly VWAP lines where big players (banks,
Fisher Transform MTF
Ebrah Ssali
指标
Indicator Overview This is a sophisticated Multi-Timeframe (MTF) indicator that not only applies the classic Fisher Transform formula but integrates it into a comprehensive trading system featuring a real-time dashboard. The indicator excels at pinpointing reversals through advanced divergence detection and providing a clear, multi-timeframe view of market structure.     How It Works: Core Fisher Logic   1.   Normalization and Signal Generation         The indicator transforms price (using med
Williams Accumulation Distribution MTF
Ebrah Ssali
指标
MTF WAD Simplified Indicator - Professional Trading Solution     Overview The MTF WAD Simplified is a sophisticated multi-timeframe volume-based indicator designed to track smart money flow across financial markets. By monitoring the Williams Accumulation/Distribution (WAD) across 8 different timeframes, this tool provides traders with unprecedented insight into institutional accumulation and distribution patterns.     Core Benefits for Traders     1. Smart Money Tracking - Detect Institutional
RSI v SMA MTF
Ebrah Ssali
指标
RSI v SMA MTF Indicator : Professional Trading Edge in One Tool   Summary The RSI v SMA MTF Indicator is a sophisticated, multi-timeframe momentum analysis tool that transforms the traditional RSI into a powerful, actionable trading system. By combining RSI slope analysis with SMA crossover signals, divergence detection, and real-time multi-timeframe confluence, this indicator provides traders with a more comprehensive view of market momentum across all relevant timeframes.     Core Utility an
Cumulative Volume Delta MAX MTF
Ebrah Ssali
指标
Cumulative Volume Delta MA-X MTF（带梯度动量） 该指标为 MetaTrader 5 提供多时区累积成交量德尔塔（CVD）分析。它通过分析报价成交量（Tick Volume）或真实成交量（Real Volume）数据，计算买盘与卖盘压力之间的净差值，从而直观地展示订单流（Order Flow）情绪。 指标逻辑与特性 本指标采用数学方法进行成交量分析： 数据来源 ：支持交易所资产的 真实成交量 (Real Volume) ，以及针对外汇/CFD 市场的 OHLC 影线代理算法 (OHLC Wick Proxy) 。 梯度系统 ：4 色移动平均线用于识别趋势阶段： 深天蓝 (DeepSkyBlue) ：数值为正且正在上升。 橙色 (Orange) ：数值为正但正在下降。 洋红色 (Magenta) ：数值为负且正在下降。 紫色 (Purple) ：数值为负但正在上升。 五层共振系统 (5-Layer Confluence System) 指标集成了五种不同的分析方法： 第一层：成交量德尔塔核心 (Volume Delta Core) —— 计算成交量德尔塔的
MTF Ichimoku
Ebrah Ssali
指标
The Ultimate Ichimoku MTF Dashboard: Your All-In-One Trading Edge Transform Your Trading with One Powerful Indicator Imagine having a professional trading assistant that monitors multiple timeframes simultaneously, identifies high-probability entries, warns you of potential reversals, and provides clear risk management guidance-all in one clean, intuitive display. That's exactly what the Ichimoku MTF Dashboard delivers.     Why This Isn't Just Another In
Multi Timeframe MFI
Ebrah Ssali
指标
Multi-Timeframe Money Flow Index (MTF MFI) with Smart Divergence and Dashboard Unlock the flow of institutional money across every timeframe. Are you tired of guessing the trend only to be trapped by a sudden reversal? The Multi-Timeframe Money Flow Index (MTF MFI) is a professional-grade trading tool designed to provide a bird's-eye view of market liquidity and momentum. By aggregating volume-weighted data from W1 down to M1, this indicator eliminates noise and highlights high-probability tra
MTF ParabolicSAR
Ebrah Ssali
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MTF Parabolic SAR Maximize your trading efficiency with the Multi-Timeframe Parabolic SAR Trend and Momentum Dashboard. Designed for serious traders who value clarity over clutter, this tool aggregates price action across six timeframes into a single, sleek visual interface.  By combining that reliable classic Parabolic SAR logic with advanced momentum scoring and risk assessment, this indicator transforms raw data into actionable trade signals.  The Strategic Edge: Why This Indicator? Most tra
Heikin Ashi MTF
Ebrah Ssali
指标
Multi-Timeframe Heiken Ashi (Smoothed with Dashboard) Professional Market Structure Visualization with Weighted Confluence Scoring Transform your trading with crystal-clear multi-timeframe analysis. This indicator combines smoothed Heiken Ashi candles with an intelligent weighted scoring system to give you unprecedented clarity in any market condition. YOUR TRADING QUESTIONS – ANSWERED INSTANTLY: 1. What's the REAL trend direction? Dashboard Reveals:   Higher timeframe (MN1, W1, D1, H4) trend a
Hybrid BB LRMA
Ebrah Ssali
指标
Hybrid BB-LRMA [Trend and Volatility Engine]   Master the markets with the Hybrid BB-LRMA, a professional-grade technical analysis tool that fuses the volatility-tracking power of Bollinger Bands (BB) with the hyper-responsive Linear Regression Moving Average (LRMA) to eliminate lag and pinpoint high-probability entries with arrow Signals   Why Hybrid BB-LRMA? Most moving averages are too slow, and Bollinger Bands alone can be noisy. The Hybrid BB-LRMA solves this by using a gradient-based LRMA
Hybrid FATL Fractal
Ebrah Ssali
指标
Hybrid FATL Fractal: Professional Digital-Signal Logic   Simplify the Complexity of Market Structure.   Unlock the power of digital signal processing combined with price action geometry. The Hybrid FATL Fractal is a professional-grade technical analysis tool designed to eliminate market noise and pinpoint high-probability institutional turning points. By merging the Fast Adaptive Trend Line (FATL) algorithm with Dynamic Fractal Breakout logic, this indicator provides a dual-layered filter that a
Volume Profile SAF
Ebrah Ssali
指标
VOLUME PROFILE SAF-XII 专业级 MT5 市场轮廓（成交量概况）分析仪 —— 网格交易者的梦幻指标 什么是成交量概况 (Volume Profile)？ 成交量概况是一种专业的机构级工具。与传统的随时间显示成交量的指标不同，它显示的是 特定价格水平 上的交易活动。它揭示了交易发生在 哪里 ，帮助您识别： 价值区 (VAH/VAL) ：大部分交易发生的价格区间。 控制点 (POC) ：成交量最高的核心价格水平。 流动性失衡 ：每个层级的多空主导力量对比。 支撑/阻力 ：基于实际交易活动形成的天然价格位。 三种操作模式 —— 真正的“设置后即忘” VP_MANUAL（波段交易与关键位分析） 用户通过拖动垂直线自定义分析范围。 仅在移动线条时重新计算。 适用场景 ：新闻前夕分析、财报发布、特定日期范围。 VP_AUTO（头寸与动量交易） 随新柱线自动向后滚动。 使用自定义回溯周期（默认 100 根柱线）。 适用场景 ：动量策略、突破交易。 VP_SESSION（日内交易与机构流向） 锚定逻辑交易时段（伦敦、纽约、亚洲盘开盘）。 适用场景 ：日内交易、基于时段的机构化策略
Pro MTF Fisher Transform
Ebrah Ssali
指标
Fisher Transform MTF Pro v4.03 Professional Multi-Timeframe Trading Decision System Fisher Transform MTF Pro turns complex multi-timeframe data into clear, actionable trade decisions in seconds. It answers instantly:  What’s the trend?  Where’s the entry?  How strong is the setup?  What are the risks?  Should I buy, sell, or wait?  The Edge   Zero-Line Filter (Trend Protection) Prevents counter-trend trades by default:  No buys above zero  No sells below zero This forces alignment with th
Turtles Pro
Ebrah Ssali
指标
Turtles Professional v2.0 The Legendary Turtle Strategy, Reimagined for the Modern Trader Turtles Pro transforms the iconic 1980s Turtle Trading System into a high-performance, multi-timeframe decision engine. It eliminates guesswork by providing institutional-grade analysis on trend structure, entry quality, and volatility all on a single chart. The Strategic Edge Turtles Professional uses a Smart Weighted Bias Engine to prioritize higher time frames, ensuring your trades align with the d
Hybrid Hull LSMA
Ebrah Ssali
指标
Hybrid Hull-LSMA : The Trend Meets Momentum Powerhouse Are you struggling with moving averages that are either too slow to react or too noisy to trust? The Hybrid Hull-LSMA is a solution, engineered to solve the "lag vs. noise" dilemma. By fusing the ultra-smooth Hull Moving Average (HMA) with the predictive Least Squares Moving Average (LSMA), this indicator delivers a high-definition view of market structure and entry timing. Why the Hybrid Hull-LSMA? Standard indicators follow the market; t
T3 MTF PureMaths
Ebrah Ssali
指标
T3 MTF PureMaths ：多周期 Tillson T3 指标 带交互式面板的零延迟共振交易系统 多周期交易的制胜优势 T3 MTF Pure Maths 是一款专业级交易面板，能够同时聚合从月线到 5 分钟图等 8 个时间周期 的市场结构。它为您提供即时、可操作的洞察，无需频繁切换图表或进行复杂的脑算。 该指标基于 纯数学优化 （零指标句柄、无 CopyBuffer 调用）构建，运行速度比标准实现快 5-10 倍 ，是实盘交易和高强度策略测试的理想选择。 该指标能解决哪些问题？ 交易者疑问 T3 MTF Pure 如何解答 整体趋势结构如何？ 颜色编码的趋势面板一目了然地显示 MN1-W1-D1-H4 的一致性。 最佳入场点在哪？ 入场周期（H1-M30-M15-M5）提供精确的时机信号。 信号强度如何？ 强牛、 看涨、 看跌、 强熊 —— 清晰的强度层级。 风险在哪里？ 信号强度阈值过滤掉弱势设置。 我现在该做什么？ 推荐框显示即时动作：强力买入、买入、卖出、强力卖出或观望。 是否支持自动化交易？ 箭头信号存储在缓冲区中，方便 EA 集成。 智能共振逻辑
Fisher Transform Div
Ebrah Ssali
指标
Divergent Fisher Transform MT5  Precision Momentum. Intelligent Filtering. EA-Ready Automation. The Divergent Fisher Transform for MT5 is a professional-grade momentum trading indicator designed to help traders answer the most important question in the market: “What should I do right now?” It transforms raw price into high-probability, structured trading decisions using a powerful combination of:  Fisher Transform momentum modeling  Zero-line structural filtering  Multi-level overbought/o
Divergent Stochastic Filter II
Ebrah Ssali
指标
Divergent Stochastic Filter II Catch Reversals Early, Filter Noise, Trade with Confidence The Edge: Why This Stochastic is Different  Every trader knows the Stochastic oscillator. But knowing when to trust its signals, that's the real challenge. The Divergent Stochastic Filter II transforms this classic indicator into a precision reversal detection system by adding critical elements: divergence intelligence, signal filtering and exhaustion detection.  While standard Stochastic oscillators fire s
X Hybrid Modular Z
Ebrah Ssali
专家
X-Hybrid Modular Z – 智能执行交易平台 将任何指标转化为全自动交易系统 X-Hybrid Modular Z 是一款模块化执行引擎，能够将任何设计精良的自定义指标转换为完整的自动化交易系统。 它专为追求专业级执行和风险控制的交易者设计，在信号生成与机构级交易管理之间搭建了桥梁——无需任何编程基础。 为什么这款 EA 与众不同 与传统的专家顾问（EA）不同，它不仅仅是一个“信号读取器”。 X-Hybrid Modular Z 是一个具备执行感知能力的交易框架，其核心特性包括： 自适应滑点控制 （基于 ATR + 点差感知） 经纪商行为画像 （自学习式执行调整） 基于重试机制的执行引擎 带视觉间距区的入场过滤 （用户可切换间距可视化开关） 动态经纪商限制水平检测 （如止损距离限制） 全生命周期交易管理 它能实时根据市场波动、经纪商状况和执行质量调整滑点容忍度。 专家顾问中的“瑞士军刀”——运作原理： 您可以将此 EA 视为一个通用的执行引擎： 提供指标 ：任何带有可读缓冲区的优质自定义指标（例如：Market\Fisher Transform）。 映射信号 ：映射买入
Hybrid FATL LeastSquares MA
Ebrah Ssali
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Hybrid FATL-LRMA : Digital Precision Meets Statistical Certainty The Ultimate Trend-Momentum Convergence System with clear action protocols. Why Hybrid FATL-LRMA? The Edge some Traders Miss Are you tired of lagging indicators that signal entries after the move has already happened? Frustrated by noisy oscillators that keep you in chop while trends pass you by? The Hybrid FATL-LRMA is a dual-engine trading system that bridges the gap between high-frequency digital signal processing and stat
ADX ClrDynamic
Ebrah Ssali
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ADX ClrDynamic: The Gradient-Aware, Low-Lag Trend and Momentum ADX/DMI Evolution Tired of lagging indicators that signal a trend only after the move is over? Most ADX indicators are too slow for modern markets. ADX Gradient-Aware solves this by fusing Hull-style low-lag smoothing with a unique Gradient Momentum Logic. This isn't just an indicator; it's a complete decision-engine that identifies trend structure, measures strength, and pinpoints high-probability entries using dual-slope detection.
ADX ClrDynamic MTF
Ebrah Ssali
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ADX ClrDynamic  MTF Dashboard: The Ultimate Multi-Timeframe Trend and Momentum Command Center Tired of switching between timeframes to get the full market picture? Most ADX indicators show you only one timeframe at a time, forcing you to piece together the puzzle manually.   ADX ClrDynamic MTF indicator   changes everything by displaying up to 8 timeframes simultaneously in a single, elegant dashboard. This isn't just an indicator; it's your complete multi-timeframe decision-engine that identifi
Sigma Enhanced Regression Analysis
Ebrah Ssali
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SERA - Sigma-Enhanced Regression Analysis – The Non-Repaint, Early-Entry MTF Trading System The Problem with Most Regression Tools (And How We Solved It) Traditional regression indicators lie to you. They repaint, they lag, and distort actionable data. Their flaws cost you in false back-tests, late entries/exits and therefore missed profits. Avoid catching a falling knife or chasing a train with SERA, she eliminates ALL three problems. One-Click Trading Style Selection – Choose Conservative, R
Kalman Filtered LRMA Bands BiD
Ebrah Ssali
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精简版 三色带逻辑 (Tri-Color Band Logic) 优先考虑价格行为的可视化，同时保留了挤压状态（Squeeze）检测功能。 1. 交易哲学切换：随心所欲 SignalMode 设置允许您选择指标如何解读触碰波带的行为。这可以看作是您的“交易性格”： 当价格触及... 突破模式 BREAKOUT (趋势交易者) 反弹模式 BOUNCE (反转猎人) 自动模式 AUTO (全能型) 上轨 买入 – “动能加速，顺势而为！” 卖出 – “价格超买，准备反做！” 由价格决定：收盘于上方 = 买入 / 收盘于内部 = 卖出 下轨 卖出 – “下行压力大，果断上车！” 买入 – “超卖反弹即将到来！” 由价格决定：收盘于下方 = 卖出 / 收盘于内部 = 买入 SignalMode 参数是指标的核心交易智能，决定了价格与外轨（缓冲区 8 和 9）的交互如何被解读，使指标能与您的特定交易策略保持一致。 2. 柱内优先级与置信度评估 触碰波带不再仅仅是简单的“真/假”触发，而是由 优先级引擎 (Priority Engine) 评估的加权事件： 突破模式： 优
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