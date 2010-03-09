Gold Champion Basic EA

  • 专家
  • Xian Qin Ceng
    Xian Qin Ceng

    Xian Qin Ceng

    • 18377371587（WeChat） 在  Hong Kong
    • 中国
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    4.2 (64)
    中文圈朋友，微信：+8618377371587
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    深刻了解外汇市场，
    具有多年手动交易经验、丰富的量化交易系统开发经验，
    已经持续研发多个真实、有效的全自动化交易EA，
    并且不断地对EA进行优化和改进。
    适用于黄金XAUUSD的EA：
    14 产品 7 信号 109 评论
  • 版本: 1.0

请给Gold Champion Basic EA一个五星好评，让公益免费被鼓励 ！ 

Gold Champion Basic EA 是The Gold champion EA的基础版本，是一款追随趋势的EA。

Gold Champion Basic EA 只保留了The Gold champion EA的7个策略中的策略3，只有一个策略。请注意，单独一个策略3的订单数量并不多。你需要长期坚持使用此Basic版本EA才会取得良好绩效。

实时信号： 点击此处https://www.mql5.com/en/signals/2374089

参数设置：setting file.

如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论： Click here 加入公众讨论群。

Gold Champion Basic EA ，在价格突破关键点位时，订单会入场。订单入场之后，会立即设置一个小的止损，随着价格朝着有利的方向运行，移动止损会启动，它会保护本金，然后保护你的利润。没有大额的止损，没有马丁，没有网格，你不用担心账户会突然爆炸。突破的方法，适合长期追踪XAUUSD的价格波动，运行EA半年或者一年，它不会让你失望。

在价格突破关键价位时入场，一直以来都是一种卓有成效的盈利方法，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold，价格突破了关键价位，一次中长期的上涨或者下跌趋势展开，我们追随趋势，在趋势中适时结束利润，在这样的思路下，想要输钱很难。The Gold Champion，经过不断地深入研究，与持续的改进开发，最终发展了7个不同的strategy，它们形成了一个非常有效率并且互相补充的组合。组合的策略，让EA利润更加稳定的增长，让回撤被缩减。而Basic版本则保留了策略3，并略微改进。

EA的使用非常简单，对新手非常友好。所有的参数已经设置好，你唯一需要做的是设置适合自己的Lot。没有复杂的参数需要设置，简洁、易于使用。

与趋势为伍，做趋势的朋友，利润自然而然的到来。


策略

  1. 止损100---1400，止盈3300，  移动止损启动700


Gold Champion Basaic EA 的特点：

  • 面向对象编程，运行速度快。
  • 诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上增长，而是曲折但持续的往上增长。
  • 所有参数已经设置好，使用简单。
  • 使用者仅仅需要调整 lot。 
  • 一次一单，没有网格，没有马丁。
  • 风险可控，没有突然的爆仓。
  • 使用固定止损与移动止损，固定止损保护本金，移动止损保护利润。


应用

  • 周期： H4
  • 品种：  XAUUSD、Gold、GOLD
  • 最小入金：$100。 风险提示：请勿重仓交易。
  • 账户: ECN /RaW/STP 
  • 建议使用VPS


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     Gold Champion Basic EA，只有一种策略，如果想要使用7种策略的The Gold Champion EA,请点击这里：https://www.mql5.com/zh/market/product/169660

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专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Super Breakout EA
Xian Qin Ceng
专家
Super Breakout EA 是一款突破类型的 EA ，在价格突破关键价位时，订单会入场，并且在订单盈利后开启追踪止损功能。 EA 经过设计，可以 同时在多个时间周期上 自动运行 ， 默认使用在 XAUUSD 的 H1 周期， EA 具备多种交易模式可以选择 。 实时信号：   点击此处 . Live Signal .   https://www.mql5.com/en/signals/2374089 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 下一个价格599USD  ！，最终价格699USD  ！ EA 在研发时已经进行过长期回测，回测显示出良好的盈利结果，稳定的成长曲线，回撤被快速修复，回撤的幅度控制在 15%--20% 以内，回测结果与信号账户表现一致。 EA 可以在多个经纪商运行良好，适用于现在已经存在的绝大部分经纪商。 作为一名开发人员，我拥有超过 10 年的经验，我创建诚实的系统，不用担心 EA 存在作弊。我知道突破策略是可行的，这一策略在过去的很多年里一直有效，在未来我也相信这种策略会继续在 XAUUSD
Holiness Gold EA
Xian Qin Ceng
专家
全新的，更强大的夜间XAUSUD EA，使用一种全新的方法。 很多人喜欢XAUUSD的交易，我也不例外，在积累了一些交易经验之后，经过努力，我制作了一些夜间EA专门用来交易XAUUSD。它们取得了一些成绩，不过随着2025年——2026年市场的波动变得特别距离，一种改进的方法变得十分必要，因此Holiness Gold EA出现了。 信号展示与讨论群: 如果你不知如何设置参数或者有其他任何疑问，请点击这里:   Click here 使用onechart,一个图表交易多个货币对时，请保持左侧报价显示所有货币对 一次一单，每个交易订单都有止损止盈。没有马丁，没有网格。在好的年份里，EA会持续增长。当然，也会遇到坏时候。不过坏日子通常不会太久。让我们一起对未来抱有美好期待。 EA的特点: 内置四种交易策略，参数已经设置好，使用简单。 使用动态小额止损和动态止盈，内置多种平仓方法，快速平仓，保护利润。 每次只交易一对。没有马丁，没有网格。 只需要一个图表，就可以加载所有策略。 持仓时间平均在2小时左右。 允许调整关键性的开放参数，你将会得到多种优秀的结果。 支持货币对: XAUUSD
The Gold Champion
Xian Qin Ceng
4.69 (13)
专家
首次发行，折扣价399USD！   下一个价格499USD ！ The Gold Champion，是一款追随趋势的EA。在价格突破关键点位时，订单会入场。订单入场之后，会立即设置一个小的止损，随着价格朝着有利的方向运行，移动止损会启动，它会保护本金，然后保护你的利润。没有大额的止损，没有马丁，没有网格，你不用担心账户会突然爆炸。突破的方法，适合长期追踪XAUUSD的价格波动，运行EA半年或者一年，它不会让你失望。 在价格突破关键价位时入场，一直以来都是一种卓有成效的盈利方法，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold，价格突破了关键价位，一次中长期的上涨或者下跌趋势展开，我们追随趋势，在趋势中适时结束利润，在这样的思路下，想要输钱很难。The Gold Champion，经过不断地深入研究，与持续的改进开发，最终发展了7个不同的strategy，它们形成了一个非常有效率并且互相补充的组合。组合的策略，让EA利润更加稳定的增长，让回撤被缩减。我建议你同时使用全部的7个策略。当然，如果你偏好其中的几个策略，你也可以只选择这几个策略运行。进步永不停止，开发和提升将会持续不断地进行。因此
Rising Sun Gold
Xian Qin Ceng
专家
突破交易是一种很古老的方法，当衍生品市场诞生时，这种方法也一同诞生了。这种方法在早期的市场很有效，不过如今随着假突破越来越多，这种古老的方法已经大失魅力。不过即便如此，突破交易依然是一种有效的赚钱方式。只是它不再广泛适用所有品种，而是比较适合黄金这样的波动剧烈而趋势明显的投资品种。 31243614,abc1234,ICMarketsSC-Demo03 ,Rising Sun Gold EA 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，这是一种古老、简单、有效的方法。如果你有耐心，能够经常看着利润变成损失或者小的利润变成更大的利润而无动于衷，那么你就具备了驾驭这种方法的品质，我是一个专业交易者，我不喜欢说一些迎合的话来取悦各位，你如果要使用这款EA，请确定你具有耐心。 第三方历史数据回测, 2010--2024, Fixed lot 0.1 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 Rising Sun Gold的特点： 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot 即可。
BeiDou Trend
Xian Qin Ceng
专家
Beidou Trend EA，是一款大盈亏比的趋势EA。突破交易是一种很古老的方法，1900年代，自利弗莫尔开始，这种方法就已经被广泛使用，至今已经120多年，这种方法始终有效，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，古老、简单、有效。Beidou Trend EA，以Rising Sun Gold EA作为基础而改进，30M具有4种Model，同时30MModel可以使用在60M图表上，你又可以获得另外4种Model。60M具有3种Model，也可以拓展使用在H4上，不过我认为这不是必要的。因此它至少有7种Model，并且可以拓展为11种Model以及更多。不过我通常只使用默认的7种Model。 Live signal . 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 Beidou Trend EA 的特点： 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot ，选择Model即可。  诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上增长，而
Gold Challenger EA
Xian Qin Ceng
专家
Gold Challenger EA一个以BeiDou Trend EA 为基础的新EA已经上线。适用于XAUUSD等高波动率品种。 Gold Challenger EA依然采用突破的方法， 突破交易是一种很古老的方法，1900年代，自利弗莫尔开始，这种方法就已经被广泛使用，至今已经120多年，这种方法始终有效，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，古老、简单、有效。 在使用BeiDou Trend EA 的过程中，我注意到很多时候，EA打开了正确的订单，获利也经常超出某个数值，但是没有达到一个很高的盈利，最终订单触发止损，因此有没有一种可能，让每个订单获取小的利润，提高胜率而取得成功？答案是有，方案是可行的。新的EA将被命名为Gold Challenger，它是一个基于突破趋势的、纯粹的短线EA，每笔订单只获取300点子利润，这仅仅是BeiDou Trend的3000点子利润目标的十分之一，不过Gold Challenger有非常多的订单和更高的胜率，更小的止损，更短的亏损周期，更平稳的增长。现
Apocalypse Gold
Xian Qin Ceng
4 (12)
专家
MT4版本 可以回测2000年——2024年任意一年。购买后，可以联系我获取信号账户参观密码。 很多人喜欢XAUUSD的交易，我也不例外，在积累了一些交易经验之后，经过努力，我制作了这个 Apocalypse XAU EA专门用来交易所有与XAU有关的品种，例如XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD 。不过考虑到很多人可能并不需要交易所有的XAU货币对，而仅仅需要交易XAUUSD而已，因此一款入门级别的EA变得非常有意义。于是我决定制作  Apocalypse Gold，这是一款专门用于XAUUSD品种交易的EA。 信号展示与讨论群: 信号展示1: https://www.mql5.com/zh/signals/2379059 如果你不知如何设置参数或者有其他任何疑问，请点击这里:   Click here 99.9%质量历史数据回测， 2018-2024，Fixde lot . 下一个价格 799$! 一次一单，每个交易订单都有止损止盈。没有马丁，没有网格。在好的年份里，EA会持续增长。当然，也会遇到坏时候。不过坏日子通常不会太久。让我
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
专家
全新的，更强大的XAU EA，使用一种前所未有的方法，XAUUSD，XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD都可以使用它。这是本人在XAU上最好的作品。 很多人喜欢XAUUSD的交易，我也不例外，在积累了一些交易经验之后，经过努力，我制作了这个EA专门用来交易所有与XAU有关的品种。其中我最推荐XAUUSD、XAUJPY、XAUCHF在一起组合。 信号展示与讨论群: 如果你不知如何设置参数或者有其他任何疑问，请点击这里:   Click here 使用onechart,一个图表交易多个货币对时，请保持左侧报价显示所有货币对 一次一单，每个交易订单都有止损止盈。没有马丁，没有网格。在好的年份里，EA会持续增长。当然，也会遇到坏时候。不过坏日子通常不会太久。让我们一起对未来抱有美好期待。 EA的特点: 内置两种优秀的交易方法，买一个EA等于得到两个EA。 使用动态小额止损和动态止盈，内置多种平仓方法，快速平仓，保护利润。 每次只交易一对。没有马丁，没有网格。 只需要一个图表，就可以加载所有货币对。 持仓时间平均在2小时左右。 只需要调大FuHeZhi这个关键性
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
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专家
Beidou Trend EA，是一款大盈亏比的趋势EA。突破交易是一种很古老的方法，1900年代，自利弗莫尔开始，这种方法就已经被广泛使用，至今已经120多年，这种方法始终有效，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，古老、简单、有效。Beidou Trend EA，以Rising Sun Gold EA作为基础而改进，30M具有4种Model，同时30MModel可以使用在60M图表上，你又可以获得另外4种Model。60M具有3种Model，也可以拓展使用在H4上，不过我认为这不是必要的。因此它至少有7种Model，并且可以拓展为11种Model以及更多。不过我通常只使用默认的7种Model。 Live signal   . 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 Beidou Trend EA   的特点： 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot ，选择Model即可。  诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上
Rising Sun Gold MT5
Xian Qin Ceng
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突破交易是一种很古老的方法，当衍生品市场诞生时，这种方法也一同诞生了。这种方法在早期的市场很有效，不过如今随着假突破越来越多，这种古老的方法已经大失魅力。不过即便如此，突破交易依然是一种有效的赚钱方式。只是它不再广泛适用所有品种，而是比较适合黄金这样的波动剧烈而趋势明显的投资品种。 31243614,abc1234,ICMarketsSC-Demo03 ,Rising Sun Gold EA 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，这是一种古老、简单、有效的方法。如果你有耐心，能够经常看着利润变成损失或者小的利润变成更大的利润而无动于衷，那么你就具备了驾驭这种方法的品质，我是一个专业交易者，我不喜欢说一些迎合的话来取悦各位，你如果要使用这款EA，请确定你具有耐心。 第三方历史数据回测,   2010--2024, Fixed lot 0.1 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 Rising Sun Gold的特点： 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot 即
The BTC Winner MT5
Xian Qin Ceng
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The BTC Winner MT5 EA,建立在非常成功的交易记录上，它采用突破的方法来获利，这是一种非常有效的方法，尤其在应对波动率高的交易品种上，我确信它将会大幅度获利。The BTC Winner MT5 EA提供MT5版本，它允许你使用高精度真实Tick数据进行各种测试，寻找更优的个性化设置。我提供一个可以提问的小组，以及每一步的个性化支持。如果你有任何疑问，随时通过提问小组联系我或者通过私人信息联系我。The BTC Winner MT5 EA由经验丰富的交易员开发，提供非常及时的服务响应，随时解决你的问题。EA不采用复杂的算法方法（例如复杂价格行为、十个个性化指标）来分析市场，复杂通常意味着过度拟合和低效率，我们需要高效运行的EA，EA的核心逻辑越简单越好，越简单，EA运行的速度和执行订单的速度就越快，越简单就越没有拟合，长期来说就越有效。EA在M60时间范围内快速执行交易，寻找高波动率、快速迅猛的突破来获利，它不是Scalper EA，它不会满足于赚一点点利润就走。高额利润，允许你可以在任何经纪商上面使用，你不需要到处搜寻低点差经纪商。EA 在同一时间只开一个仓位，在
The Gold Winner MT5
Xian Qin Ceng
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专家
The Gold Winner，是一款追随趋势的EA。一次只有一个订单，没有马丁，没有网格，每一笔订单都有固定的止损，它使用固定的小额止损，没有欺骗性的大额止损，例如30000点子的止损，因此你可以放心的运行它。 追随趋势，一直以来都是一种卓有成效的盈利方法，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。非常幸运的是由于自动智能的发展，使得我们有机会使用DeepSeek对这种追随趋势的策略进行创新改进，The Gold Winner借助了DeepSeek，在传统方法的基础上，做出有效率的改变，使原来的一个strategy发展到6个不同的strategy，它们形成了一个非常有效率并且互相补充的组合。 当这个组合初步建立之后，The Gold Winner，又继续采用了DeepSeek来对编码实行优化，同时对策略与参数进行改进，它取得了令人满意的进化，最终成为了你看到的这个作品。 与趋势为伍，做趋势的朋友，利润自然而然的到来。现在DeepSeek的加入，让它变得更加有利可图和稳定，让我们一起期待它的真实表现。 参数设置： setting file . 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以
Gold Trend Retrace
Xian Qin Ceng
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购买EA后，请联系我获取正确的set设置。 Live signal   . 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 Gold Trend Retrace EA，原名Gold Time EA并在2025年12月开始出售线下MT4版本，由于市场已经存在类似命名，因此在网站发布的MT5版本修改命名为 Gold Trend Retrace EA。 黄金追溯EA，是一个追溯趋势的EA，它利用市场的惯性来获利。每个人都知道，当一辆火车快速运动的时候，它会产生巨大的惯性，想让这股势头突然停下来，这很难。火车可能在惯性的作用下通常还会继续前进，也可能在惯性减弱时慢慢停下来，但快速运动的火车绝不会轻易马上就停止。其实，我说的不是火车，我在说市场行情，它们两者类似。 黄金追溯EA，并不试图赌博未来，它赚取容易的利润。 每个人都很清楚地知道： 大涨之后的行情，往往还会继续小幅上涨，大跌之后的行情，往往还会小幅下跌跌。这就是黄金追溯EA盈利的秘密。它朝着大概率下注，超过75%的胜率！ 没有马丁，没有网格，一次只有一个订单打开，一个订单结束，下一个
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