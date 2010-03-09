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Gold Champion Basic EA 是The Gold champion EA的基础版本，是一款追随趋势的EA。

Gold Champion Basic EA 只保留了The Gold champion EA的7个策略中的策略3，只有一个策略。请注意，单独一个策略3的订单数量并不多。你需要长期坚持使用此Basic版本EA才会取得良好绩效。

Gold Champion Basic EA ，在价格突破关键点位时，订单会入场。订单入场之后，会立即设置一个小的止损，随着价格朝着有利的方向运行，移动止损会启动，它会保护本金，然后保护你的利润。没有大额的止损，没有马丁，没有网格，你不用担心账户会突然爆炸。突破的方法，适合长期追踪XAUUSD的价格波动，运行EA半年或者一年，它不会让你失望。

在价格突破关键价位时入场，一直以来都是一种卓有成效的盈利方法，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold，价格突破了关键价位，一次中长期的上涨或者下跌趋势展开，我们追随趋势，在趋势中适时结束利润，在这样的思路下，想要输钱很难。The Gold Champion，经过不断地深入研究，与持续的改进开发，最终发展了7个不同的strategy，它们形成了一个非常有效率并且互相补充的组合。组合的策略，让EA利润更加稳定的增长，让回撤被缩减。而Basic版本则保留了策略3，并略微改进。

EA的使用非常简单，对新手非常友好。所有的参数已经设置好，你唯一需要做的是设置适合自己的Lot。没有复杂的参数需要设置，简洁、易于使用。

与趋势为伍，做趋势的朋友，利润自然而然的到来。





策略



止损100---1400，止盈3300， 移动止损启动700





Gold Champion Basaic EA 的特点：

面向对象编程，运行速度快。

诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上增长，而是曲折但持续的往上增长。

所有参数已经设置好，使用简单。

使用者仅仅需要调整 lot。



一次一单，没有网格，没有马丁。

风险可控，没有突然的爆仓。

使用固定止损与移动止损，固定止损保护本金，移动止损保护利润。



应用

周期： H4

品种： XAUUSD、Gold、GOLD

最小入金：$100。 风险提示：请勿重仓交易。

账户: ECN /RaW/STP

建议使用VPS





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