The Gold Winner MT5

The Gold Winner，是一款追随趋势的EA。一次只有一个订单，没有马丁，没有网格，每一笔订单都有固定的止损，它使用固定的小额止损，没有欺骗性的大额止损，例如30000点子的止损，因此你可以放心的运行它。

追随趋势，一直以来都是一种卓有成效的盈利方法，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。非常幸运的是由于自动智能的发展，使得我们有机会使用DeepSeek对这种追随趋势的策略进行创新改进，The Gold Winner借助了DeepSeek，在传统方法的基础上，做出有效率的改变，使原来的一个strategy发展到6个不同的strategy，它们形成了一个非常有效率并且互相补充的组合。

当这个组合初步建立之后，The Gold Winner，又继续采用了DeepSeek来对编码实行优化，同时对策略与参数进行改进，它取得了令人满意的进化，最终成为了你看到的这个作品。

与趋势为伍，做趋势的朋友，利润自然而然的到来。现在DeepSeek的加入，让它变得更加有利可图和稳定，让我们一起期待它的真实表现。

参数设置：setting file.

如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论： Click here 加入公众讨论群。


The Gold Winner EA 的特点：

  • 面向对象编程，运行速度快。
  • 诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上增长，而是曲折但持续的往上增长。
  • 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot和选择strategy即可，6种strategy，我推荐使用前3种。 
  • 一次一单，没有网格，没有马丁。风险可控，没有突然的爆仓。
  • 使用固定止损与移动止损，移动止损迅速跟进，锁定利润。
  • 具备多种组合，你可以使用全部6种strategy，也可以选择其中的2-3种strategy构成多种组合。


应用

  • 周期： H4
  • 品种：  XAUUSD、Gold、GOLD
  • 最小入金：$100，高风险。 中等封风险推荐每种strategy 100$，0.01手lot。 风险提示：请勿重仓交易。
  • 账户: ECN /RaW/STP 
  • 建议使用VPS


推荐

     The Gold Winner，推荐与Apocalypse Gold共同使用， The Gold Winner在白天赚钱，Apocalypse Gold在晚上赚钱，当它们组合在一起时，白天和晚上不间断，持续运行。
      
