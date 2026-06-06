Super Breakout EA 是一款突破类型的 EA ，在价格突破关键价位时，订单会入场，并且在订单盈利后开启追踪止损功能。 EA 经过设计，可以 同时在多个时间周期上 自动运行 ， 默认使用在 XAUUSD 的 H1 周期， EA 具备多种交易模式可以选择 。

实时信号： 点击此处.Live Signal. https://www.mql5.com/en/signals/2374089

如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论： Click here 加入公众讨论群。

下一个价格599USD ！，最终价格699USD ！

EA 在研发时已经进行过长期回测，回测显示出良好的盈利结果，稳定的成长曲线，回撤被快速修复，回撤的幅度控制在 15%--20% 以内，回测结果与信号账户表现一致。 EA 可以在多个经纪商运行良好，适用于现在已经存在的绝大部分经纪商。

作为一名开发人员，我拥有超过 10 年的经验，我创建诚实的系统，不用担心 EA 存在作弊。我知道突破策略是可行的，这一策略在过去的很多年里一直有效，在未来我也相信这种策略会继续在 XAUUSD 上取得良好的绩效。

另外，你可能也注意到我还有另外两个黄金突破 EA ， The Gold Champion EA ， The Gold Winner EA ，它们与这个新的 EA 可以组合在一起使用。不过组合在一起时，请注意使用合适的账户金额与 Lot ，如果你想使用这些 EA 组合在一起，记得咨询我，我会给你建议与指导。

EA特点

一个图表，自动加载所有策略 ： EA 只需要加载安装在一个图表上，就可以加载所有策略。 没有网格，没有马丁格尔，每个订单都有止损、止盈，并且采用了追踪止损 诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上增长，而是曲折但持续 、 稳定 的往上增长 ， 你可能会遭遇 1--2 个月回撤期，这是正常的，最终结果是美好的 。 所有参数已经设置好，使用者仅需要调整 lot 和选择 交易模式，并且提供预设参数 。 使用固定止损与移动止损，移动止损迅速跟进， 保护 利润。

应用