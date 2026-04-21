Holiness Gold EA

全新的，更强大的夜间XAUSUD EA，使用一种全新的方法。

很多人喜欢XAUUSD的交易，我也不例外，在积累了一些交易经验之后，经过努力，我制作了一些夜间EA专门用来交易XAUUSD。它们取得了一些成绩，不过随着2025年——2026年市场的波动变得特别距离，一种改进的方法变得十分必要，因此Holiness Gold EA出现了。





信号展示与讨论群:

一次一单，每个交易订单都有止损止盈。没有马丁，没有网格。在好的年份里，EA会持续增长。当然，也会遇到坏时候。不过坏日子通常不会太久。让我们一起对未来抱有美好期待。





EA的特点:

内置四种交易策略，参数已经设置好，使用简单。 使用动态小额止损和动态止盈，内置多种平仓方法，快速平仓，保护利润。 每次只交易一对。没有马丁，没有网格。 只需要一个图表，就可以加载所有策略。 持仓时间平均在2小时左右。 允许调整关键性的开放参数，你将会得到多种优秀的结果。





支持货币对:



XAUUSD /GOLD，Gold.





EA运行:



工作时间:M5。

最小存款:50美元。

无需低Spread的ECN账户，XAUUSD允许40点差，其他XAU货币对允许50点差。当然，使用低点差的ECN账户绩效会更突出。





非常重要:



此EA仅针对以下情况设计: 交易平台时间为GMT+2(或GMT+3夏令时间)的经纪商，无需设置GMT偏移。例如，如果您的平台比IC Markets早2小时，那么交易时间也应该提前2小时设置。上述要求包括在大多数经纪商，如ICMarkets, TMGM, Tickmill, Pepperstone, FP Markets,Go Markets，XM，EC等。





set文件请与我联系。我一直在这里。