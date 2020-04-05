Gold Trend Retrace

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  • Xian Qin Ceng
    Xian Qin Ceng

    Xian Qin Ceng

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Gold Trend Retrace EA，原名Gold Time EA并在2025年12月开始出售线下MT4版本，由于市场已经存在类似命名，因此在网站发布的MT5版本修改命名为Gold Trend Retrace EA。

黄金追溯EA，是一个追溯趋势的EA，它利用市场的惯性来获利。每个人都知道，当一辆火车快速运动的时候，它会产生巨大的惯性，想让这股势头突然停下来，这很难。火车可能在惯性的作用下通常还会继续前进，也可能在惯性减弱时慢慢停下来，但快速运动的火车绝不会轻易马上就停止。其实，我说的不是火车，我在说市场行情，它们两者类似。

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4.47 (17)
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Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
专家
[ My Channel ] HFT Spike EA 推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等） 策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。 基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。 专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。 平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。  Symbol : GOLD/XAUUSD Digits : 2 digits & 3 digits Leverage : Any Broker : Any Min Balance : 25$ (for 1:500) Latency : up to 500ms 无 set 文件。无 Timeframe。 无马丁格尔 - 无网格 可调节的风险级别 PropFirm 模式 对于每日亏损设
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
专家
每位買家皆可享專屬好禮： 購買此機器人的買家將獲贈 GRABBER BOT ：本活動限時優惠，請把握機會！ 無炒作，無魯莽風險。以最小回撤進行交易：One Man Army 是一個為個人交易與資金公司交易而設計的多貨幣交易系統。它採用短期和中期市場修正與反轉的剝頭皮策略，通過掛單限價單進行交易。這個交易機器人不會猜測方向，而是在最佳價格區域以高精度進場。正如你所喜歡的那樣，現在讓我們詳細說明。 測試時請使用貨幣對 EURCAD，時間框架 M15.  One Man Army 是基於在多個資產與市場階段的廣泛測試而開發的。該系統的行為穩定、可預測且易於分析。它專為重視控制、安全和系統化方法的交易者設計。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here Installation and setup guide – HERE This trading bot is part of the   Intaradaysoft CORE INDEX ecosystem 主要特點 無馬丁格爾，無加倉平均 每筆交易都受到止損保護 適用於資金公司與個人交易 交易時間週
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將它
作者的更多信息
Super Breakout EA
Xian Qin Ceng
专家
Super Breakout EA 是一款突破类型的 EA ，在价格突破关键价位时，订单会入场，并且在订单盈利后开启追踪止损功能。 EA 经过设计，可以 同时在多个时间周期上 自动运行 ， 默认使用在 XAUUSD 的 H1 周期， EA 具备多种交易模式可以选择 。 实时信号：   点击此处 . Live Signal .   https://www.mql5.com/en/signals/2374089 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 下一个价格599USD  ！，最终价格699USD  ！ EA 在研发时已经进行过长期回测，回测显示出良好的盈利结果，稳定的成长曲线，回撤被快速修复，回撤的幅度控制在 15%--20% 以内，回测结果与信号账户表现一致。 EA 可以在多个经纪商运行良好，适用于现在已经存在的绝大部分经纪商。 作为一名开发人员，我拥有超过 10 年的经验，我创建诚实的系统，不用担心 EA 存在作弊。我知道突破策略是可行的，这一策略在过去的很多年里一直有效，在未来我也相信这种策略会继续在 XAUUSD
Holiness Gold EA
Xian Qin Ceng
专家
全新的，更强大的夜间XAUSUD EA，使用一种全新的方法。 很多人喜欢XAUUSD的交易，我也不例外，在积累了一些交易经验之后，经过努力，我制作了一些夜间EA专门用来交易XAUUSD。它们取得了一些成绩，不过随着2025年——2026年市场的波动变得特别距离，一种改进的方法变得十分必要，因此Holiness Gold EA出现了。 信号展示与讨论群: 如果你不知如何设置参数或者有其他任何疑问，请点击这里:   Click here 使用onechart,一个图表交易多个货币对时，请保持左侧报价显示所有货币对 一次一单，每个交易订单都有止损止盈。没有马丁，没有网格。在好的年份里，EA会持续增长。当然，也会遇到坏时候。不过坏日子通常不会太久。让我们一起对未来抱有美好期待。 EA的特点: 内置四种交易策略，参数已经设置好，使用简单。 使用动态小额止损和动态止盈，内置多种平仓方法，快速平仓，保护利润。 每次只交易一对。没有马丁，没有网格。 只需要一个图表，就可以加载所有策略。 持仓时间平均在2小时左右。 允许调整关键性的开放参数，你将会得到多种优秀的结果。 支持货币对: XAUUSD
The Gold Champion
Xian Qin Ceng
4.69 (13)
专家
首次发行，折扣价399USD！   下一个价格499USD ！ The Gold Champion，是一款追随趋势的EA。在价格突破关键点位时，订单会入场。订单入场之后，会立即设置一个小的止损，随着价格朝着有利的方向运行，移动止损会启动，它会保护本金，然后保护你的利润。没有大额的止损，没有马丁，没有网格，你不用担心账户会突然爆炸。突破的方法，适合长期追踪XAUUSD的价格波动，运行EA半年或者一年，它不会让你失望。 在价格突破关键价位时入场，一直以来都是一种卓有成效的盈利方法，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold，价格突破了关键价位，一次中长期的上涨或者下跌趋势展开，我们追随趋势，在趋势中适时结束利润，在这样的思路下，想要输钱很难。The Gold Champion，经过不断地深入研究，与持续的改进开发，最终发展了7个不同的strategy，它们形成了一个非常有效率并且互相补充的组合。组合的策略，让EA利润更加稳定的增长，让回撤被缩减。我建议你同时使用全部的7个策略。当然，如果你偏好其中的几个策略，你也可以只选择这几个策略运行。进步永不停止，开发和提升将会持续不断地进行。因此
Gold Champion Basic EA
Xian Qin Ceng
专家
请给Gold Champion Basic EA一个五星好评，让公益免费被鼓励 ！   Gold Champion Basic EA 是The Gold champion EA的基础版本，是一款追随趋势的EA。 Gold Champion Basic EA  只保留了 The Gold champion EA的7个策略中的策略3，只有一个策略。 请注意，单独一个策略3的订单数量并不多。你需要长期坚持使用此Basic版本EA才会取得良好绩效。 实时信号：   点击此处 .  https://www.mql5.com/en/signals/2374089 参数设置： setting file . 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 Gold Champion Basic EA  ， 在价格突破关键点位时，订单会入场。订单入场之后，会立即设置一个小的止损，随着价格朝着有利的方向运行，移动止损会启动，它会保护本金，然后保护你的利润。没有大额的止损，没有马丁，没有网格，你不用担心账户会突然爆炸。突破的方法，适合长期追踪XAUUS
FREE
Rising Sun Gold
Xian Qin Ceng
专家
突破交易是一种很古老的方法，当衍生品市场诞生时，这种方法也一同诞生了。这种方法在早期的市场很有效，不过如今随着假突破越来越多，这种古老的方法已经大失魅力。不过即便如此，突破交易依然是一种有效的赚钱方式。只是它不再广泛适用所有品种，而是比较适合黄金这样的波动剧烈而趋势明显的投资品种。 31243614,abc1234,ICMarketsSC-Demo03 ,Rising Sun Gold EA 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，这是一种古老、简单、有效的方法。如果你有耐心，能够经常看着利润变成损失或者小的利润变成更大的利润而无动于衷，那么你就具备了驾驭这种方法的品质，我是一个专业交易者，我不喜欢说一些迎合的话来取悦各位，你如果要使用这款EA，请确定你具有耐心。 第三方历史数据回测, 2010--2024, Fixed lot 0.1 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 Rising Sun Gold的特点： 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot 即可。
BeiDou Trend
Xian Qin Ceng
专家
Beidou Trend EA，是一款大盈亏比的趋势EA。突破交易是一种很古老的方法，1900年代，自利弗莫尔开始，这种方法就已经被广泛使用，至今已经120多年，这种方法始终有效，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，古老、简单、有效。Beidou Trend EA，以Rising Sun Gold EA作为基础而改进，30M具有4种Model，同时30MModel可以使用在60M图表上，你又可以获得另外4种Model。60M具有3种Model，也可以拓展使用在H4上，不过我认为这不是必要的。因此它至少有7种Model，并且可以拓展为11种Model以及更多。不过我通常只使用默认的7种Model。 Live signal . 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 Beidou Trend EA 的特点： 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot ，选择Model即可。  诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上增长，而
Gold Challenger EA
Xian Qin Ceng
专家
Gold Challenger EA一个以BeiDou Trend EA 为基础的新EA已经上线。适用于XAUUSD等高波动率品种。 Gold Challenger EA依然采用突破的方法， 突破交易是一种很古老的方法，1900年代，自利弗莫尔开始，这种方法就已经被广泛使用，至今已经120多年，这种方法始终有效，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，古老、简单、有效。 在使用BeiDou Trend EA 的过程中，我注意到很多时候，EA打开了正确的订单，获利也经常超出某个数值，但是没有达到一个很高的盈利，最终订单触发止损，因此有没有一种可能，让每个订单获取小的利润，提高胜率而取得成功？答案是有，方案是可行的。新的EA将被命名为Gold Challenger，它是一个基于突破趋势的、纯粹的短线EA，每笔订单只获取300点子利润，这仅仅是BeiDou Trend的3000点子利润目标的十分之一，不过Gold Challenger有非常多的订单和更高的胜率，更小的止损，更短的亏损周期，更平稳的增长。现
Apocalypse Gold
Xian Qin Ceng
4 (12)
专家
MT4版本 可以回测2000年——2024年任意一年。购买后，可以联系我获取信号账户参观密码。 很多人喜欢XAUUSD的交易，我也不例外，在积累了一些交易经验之后，经过努力，我制作了这个 Apocalypse XAU EA专门用来交易所有与XAU有关的品种，例如XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD 。不过考虑到很多人可能并不需要交易所有的XAU货币对，而仅仅需要交易XAUUSD而已，因此一款入门级别的EA变得非常有意义。于是我决定制作  Apocalypse Gold，这是一款专门用于XAUUSD品种交易的EA。 信号展示与讨论群: 信号展示1: https://www.mql5.com/zh/signals/2379059 如果你不知如何设置参数或者有其他任何疑问，请点击这里:   Click here 99.9%质量历史数据回测， 2018-2024，Fixde lot . 下一个价格 799$! 一次一单，每个交易订单都有止损止盈。没有马丁，没有网格。在好的年份里，EA会持续增长。当然，也会遇到坏时候。不过坏日子通常不会太久。让我
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
专家
全新的，更强大的XAU EA，使用一种前所未有的方法，XAUUSD，XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD都可以使用它。这是本人在XAU上最好的作品。 很多人喜欢XAUUSD的交易，我也不例外，在积累了一些交易经验之后，经过努力，我制作了这个EA专门用来交易所有与XAU有关的品种。其中我最推荐XAUUSD、XAUJPY、XAUCHF在一起组合。 信号展示与讨论群: 如果你不知如何设置参数或者有其他任何疑问，请点击这里:   Click here 使用onechart,一个图表交易多个货币对时，请保持左侧报价显示所有货币对 一次一单，每个交易订单都有止损止盈。没有马丁，没有网格。在好的年份里，EA会持续增长。当然，也会遇到坏时候。不过坏日子通常不会太久。让我们一起对未来抱有美好期待。 EA的特点: 内置两种优秀的交易方法，买一个EA等于得到两个EA。 使用动态小额止损和动态止盈，内置多种平仓方法，快速平仓，保护利润。 每次只交易一对。没有马丁，没有网格。 只需要一个图表，就可以加载所有货币对。 持仓时间平均在2小时左右。 只需要调大FuHeZhi这个关键性
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
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专家
Beidou Trend EA，是一款大盈亏比的趋势EA。突破交易是一种很古老的方法，1900年代，自利弗莫尔开始，这种方法就已经被广泛使用，至今已经120多年，这种方法始终有效，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，古老、简单、有效。Beidou Trend EA，以Rising Sun Gold EA作为基础而改进，30M具有4种Model，同时30MModel可以使用在60M图表上，你又可以获得另外4种Model。60M具有3种Model，也可以拓展使用在H4上，不过我认为这不是必要的。因此它至少有7种Model，并且可以拓展为11种Model以及更多。不过我通常只使用默认的7种Model。 Live signal   . 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 Beidou Trend EA   的特点： 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot ，选择Model即可。  诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上
Rising Sun Gold MT5
Xian Qin Ceng
专家
突破交易是一种很古老的方法，当衍生品市场诞生时，这种方法也一同诞生了。这种方法在早期的市场很有效，不过如今随着假突破越来越多，这种古老的方法已经大失魅力。不过即便如此，突破交易依然是一种有效的赚钱方式。只是它不再广泛适用所有品种，而是比较适合黄金这样的波动剧烈而趋势明显的投资品种。 31243614,abc1234,ICMarketsSC-Demo03 ,Rising Sun Gold EA 我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，这是一种古老、简单、有效的方法。如果你有耐心，能够经常看着利润变成损失或者小的利润变成更大的利润而无动于衷，那么你就具备了驾驭这种方法的品质，我是一个专业交易者，我不喜欢说一些迎合的话来取悦各位，你如果要使用这款EA，请确定你具有耐心。 第三方历史数据回测,   2010--2024, Fixed lot 0.1 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以在这里讨论：   Click here   加入公众讨论群。 Rising Sun Gold的特点： 所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot 即
The BTC Winner MT5
Xian Qin Ceng
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The BTC Winner MT5 EA,建立在非常成功的交易记录上，它采用突破的方法来获利，这是一种非常有效的方法，尤其在应对波动率高的交易品种上，我确信它将会大幅度获利。The BTC Winner MT5 EA提供MT5版本，它允许你使用高精度真实Tick数据进行各种测试，寻找更优的个性化设置。我提供一个可以提问的小组，以及每一步的个性化支持。如果你有任何疑问，随时通过提问小组联系我或者通过私人信息联系我。The BTC Winner MT5 EA由经验丰富的交易员开发，提供非常及时的服务响应，随时解决你的问题。EA不采用复杂的算法方法（例如复杂价格行为、十个个性化指标）来分析市场，复杂通常意味着过度拟合和低效率，我们需要高效运行的EA，EA的核心逻辑越简单越好，越简单，EA运行的速度和执行订单的速度就越快，越简单就越没有拟合，长期来说就越有效。EA在M60时间范围内快速执行交易，寻找高波动率、快速迅猛的突破来获利，它不是Scalper EA，它不会满足于赚一点点利润就走。高额利润，允许你可以在任何经纪商上面使用，你不需要到处搜寻低点差经纪商。EA 在同一时间只开一个仓位，在
The Gold Winner MT5
Xian Qin Ceng
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专家
The Gold Winner，是一款追随趋势的EA。一次只有一个订单，没有马丁，没有网格，每一笔订单都有固定的止损，它使用固定的小额止损，没有欺骗性的大额止损，例如30000点子的止损，因此你可以放心的运行它。 追随趋势，一直以来都是一种卓有成效的盈利方法，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。非常幸运的是由于自动智能的发展，使得我们有机会使用DeepSeek对这种追随趋势的策略进行创新改进，The Gold Winner借助了DeepSeek，在传统方法的基础上，做出有效率的改变，使原来的一个strategy发展到6个不同的strategy，它们形成了一个非常有效率并且互相补充的组合。 当这个组合初步建立之后，The Gold Winner，又继续采用了DeepSeek来对编码实行优化，同时对策略与参数进行改进，它取得了令人满意的进化，最终成为了你看到的这个作品。 与趋势为伍，做趋势的朋友，利润自然而然的到来。现在DeepSeek的加入，让它变得更加有利可图和稳定，让我们一起期待它的真实表现。 参数设置： setting file . 如果你对于EA设置有不明白的地方，你可以
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