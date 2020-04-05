Gold Trend Retrace EA，原名Gold Time EA并在2025年12月开始出售线下MT4版本，由于市场已经存在类似命名，因此在网站发布的MT5版本修改命名为Gold Trend Retrace EA。

黄金追溯EA，是一个追溯趋势的EA，它利用市场的惯性来获利。每个人都知道，当一辆火车快速运动的时候，它会产生巨大的惯性，想让这股势头突然停下来，这很难。火车可能在惯性的作用下通常还会继续前进，也可能在惯性减弱时慢慢停下来，但快速运动的火车绝不会轻易马上就停止。其实，我说的不是火车，我在说市场行情，它们两者类似。

黄金追溯EA，并不试图赌博未来，它赚取容易的利润。每个人都很清楚地知道：大涨之后的行情，往往还会继续小幅上涨，大跌之后的行情，往往还会小幅下跌跌。这就是黄金追溯EA盈利的秘密。它朝着大概率下注，超过75%的胜率！

没有马丁，没有网格，一次只有一个订单打开，一个订单结束，下一个订单才会开始，不会同时持有两个订单。每一个订单都设置有动态止损，以及强制的最大止损，也就是说始终会有两个止损在保护你的订单。止盈也是动态的，预设的止盈可能被提前结束止盈。你可以认为它是一个明的EA。

EA的使用非常简单，没有复杂的参数设置，提供set设置，加载set，可以运行在所有经纪商，包括EXNESS等经纪商。EA是完全自动的，不需要人工的判断与干预，无需烦恼，告别混乱，无需无休止的微调，只是相信EA，让EA自动24小时5天运行。

黄金追溯EA 的特点：



所有参数已经设置好，使用简单。 使用者可以使用自动的Risk设定，也可以选择设置固定的Lot。 诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上增长，而是曲折但持续的往上增长。 面向对象编程，程序运行速度快。 一次一单，没有网格，没有马丁。 使用固定止损与动态止损。 可以提供超过8个月的交易记录。





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