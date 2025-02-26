Beidou Trend EA，是一款大盈亏比的趋势EA。突破交易是一种很古老的方法，1900年代，自利弗莫尔开始，这种方法就已经被广泛使用，至今已经120多年，这种方法始终有效，尤其适合波动率较高的XAUUSD、Gold。

我的投资生涯初期一直在使用突破这种方法在XAUUSD上获取利润，我熟练这种方法，古老、简单、有效。Beidou Trend EA，以Rising Sun Gold EA作为基础而改进，30M具有4种Model，同时30MModel可以使用在60M图表上，你又可以获得另外4种Model。60M具有3种Model，也可以拓展使用在H4上，不过我认为这不是必要的。因此它至少有7种Model，并且可以拓展为11种Model以及更多。不过我通常只使用默认的7种Model。





Beidou Trend EA 的特点：



所有参数已经设置好，使用简单。使用者仅仅需要调整 lot ，选择Model即可。 诚实的展示交易结果，它不会笔直的往上增长，而是曲折但持续的往上增长。 面向对象编程，程序运行速度快 一次一单，没有网格，没有马丁 使用固定止损与移动止损 具备多种组合。



应用

周期： 30M、H1

品种： XAUUSD、Gold、GOLD

最小入金：$100，高风险。 中等封风险推荐每种Model 100$，0.01手lot。 风险提示：请勿重仓交易。

账户: ECN /RaW/STP

建议使用VPS



