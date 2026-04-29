Follow Me Signal
- 指标
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Alexey Dudin一位研究XAUUSD价格行为的研究者，将XAUUSD视为具有结构性低效的随机系统，这些低效性定义了价格边界，并允许在交易方向之间估计期望值。
超过13年的研究使这一方法发展为交易模型，这些模型将不确定性转化为具有可测量规模的概率性结果。
我的原则：“我不知道市场会走向哪里，但我知道它最终会到达哪里。”
- 版本: 1.1
- 更新: 2 五月 2026
- 激活: 5
Follow Me Signal 以简单清晰的方式显示当前市场方向，适用于日内交易和 M1 剥头皮交易。
它帮助你快速了解市场走势，而无需复杂分析或杂乱图表。
显示内容：
- 市场方向（上涨 / 下跌）
- 图表上的简单视觉信号
- 每个 tick 实时更新
信号类型：
- 角落 HUD 方向指示器
- 直接显示在蜡烛上的箭头
可以同时使用或单独使用。
设置（Settings）:
- 可选择信号颜色（用于匹配交易平台风格）
- 可调整信号大小
- 可选择信号显示位置（角落或图表区域）
主要优势：
- 几秒内清晰判断市场方向
- 减少噪音，专注价格走势
- 适用于剥头皮和日内交易
- 多时间框架支持
- 轻量快速
Follow Me Signal 适合希望使用简单决策工具而不是复杂指标的交易者。它帮助你跟随市场方向，避免随机价格噪音。
未来版本将根据用户反馈持续改进。