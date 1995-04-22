Gold Face EA MT5 是一个基于 XAUUSD 价格“动能衰竭”交易的系统

黄金的走势不是直线，而是波动式运行。强势的单边推动之后，通常会出现减速和反转，所以该系统专注于这些过渡阶段，当行情开始失去动能并回归更均衡的价格区域时进行交易。

如何开仓



系统不会追逐行情走势

它等待价格完成一段强势推动并开始失去动能

当价格从极端区域开始回撤时才会产生入场信号。系统只对已经发生或正在减弱的行情做出反应，而不是预测未来方向

风险模型



风险在开仓前固定设定，不会根据交易结果变化

不使用马丁格尔

不使用网格加仓

不在亏损后增加仓位

每一笔交易都是独立的，并遵循固定风险规则

退出逻辑与收益结构



当反转行情被认为结束时平仓

系统不依赖胜率

盈利来源于盈利单显著大于亏损单

这种平均盈利与平均亏损之间的差异，使系统即使在低胜率情况下仍然可以保持正收益

执行模型



Gold Face EA 完全自动运行，不预测市场，也不尝试判断方向

系统只对预设条件做出反应，不进行亏损加仓，也不需要人工干预

适用人群

