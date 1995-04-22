Gold Face
- 专家
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Alexey Dudin一位研究XAUUSD价格行为的研究者，将XAUUSD视为具有结构性低效的随机系统，这些低效性定义了价格边界，并允许在交易方向之间估计期望值。
超过13年的研究使这一方法发展为交易模型，这些模型将不确定性转化为具有可测量规模的概率性结果。
我的原则：“我不知道市场会走向哪里，但我知道它最终会到达哪里。”
- 版本: 1.3
- 更新: 24 六月 2026
- 激活: 5
Gold Face EA MT5 是一个基于 XAUUSD 价格“动能衰竭”交易的系统
黄金的走势不是直线，而是波动式运行。强势的单边推动之后，通常会出现减速和反转，所以该系统专注于这些过渡阶段，当行情开始失去动能并回归更均衡的价格区域时进行交易。
如何开仓
系统不会追逐行情走势
它等待价格完成一段强势推动并开始失去动能
当价格从极端区域开始回撤时才会产生入场信号。系统只对已经发生或正在减弱的行情做出反应，而不是预测未来方向
风险模型
- 风险在开仓前固定设定，不会根据交易结果变化
- 不使用马丁格尔
- 不使用网格加仓
- 不在亏损后增加仓位
- 每一笔交易都是独立的，并遵循固定风险规则
退出逻辑与收益结构
当反转行情被认为结束时平仓
系统不依赖胜率
盈利来源于盈利单显著大于亏损单
这种平均盈利与平均亏损之间的差异，使系统即使在低胜率情况下仍然可以保持正收益
执行模型
Gold Face EA 完全自动运行，不预测市场，也不尝试判断方向
系统只对预设条件做出反应，不进行亏损加仓，也不需要人工干预
适用人群
- 希望全自动交易的交易者
- 关注黄金价格行为的用户
- 不依赖预测的系统化交易方法