Gold Leap
- 专家
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Alexey Dudin一位研究XAUUSD价格行为的研究者，将XAUUSD视为具有结构性低效的随机系统，这些低效性定义了价格边界，并允许在交易方向之间估计期望值。
超过13年的研究使这一方法发展为交易模型，这些模型将不确定性转化为具有可测量规模的概率性结果。
我的原则：“我不知道市场会走向哪里，但我知道它最终会到达哪里。”
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Gold Leap 是一款专为 XAUUSD 波段交易设计的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA）。它能够自动寻找高概率交易机会，并从开仓到平仓全程自动管理每一笔交易。
工作原理
将 Gold Leap 加载到图表后，EA 会持续监控市场，而不会频繁开仓。它会耐心等待预设交易条件出现，只有在满足策略要求时才会执行交易。
当符合条件的交易机会出现时，Gold Leap 会自动开立一笔仓位，并立即设置 Stop Loss（止损） 和 Take Profit（止盈）。每笔交易从开仓开始即受到风险保护，无需任何人工干预。
该策略允许市场按照自身节奏运行。正常的价格波动和短期回调不会导致仓位过早平仓，从而使交易有机会跟随更大的市场趋势。
仓位管理
Gold Leap 采用简单且严格的交易管理方式：
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任意时刻仅持有一笔交易；
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每笔交易都会预先设置 Stop Loss（止损） 和 Take Profit（止盈）；
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当交易结束后，EA 会重新进入市场监控状态，等待下一次交易机会；
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每笔交易均独立运行，与之前的交易没有任何关联。
风险管理
Gold Leap 不使用 Martingale（马丁格尔）、Grid（网格交易）、加仓摊平（Averaging）或任何亏损恢复策略。
每笔交易均基于当前市场条件独立开立和管理，不依赖前一笔交易的结果。这种方式使交易逻辑更加透明，便于评估策略表现，同时避免因向亏损仓位追加交易而扩大风险。