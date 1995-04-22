Gold Leap

是一款专为

XAUUSD

波段交易设计的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA）。它能够自动寻找高概率交易机会，并从开仓到平仓全程自动管理每一笔交易。

工作原理

将 Gold Leap 加载到图表后，EA 会持续监控市场，而不会频繁开仓。它会耐心等待预设交易条件出现，只有在满足策略要求时才会执行交易。

当符合条件的交易机会出现时，Gold Leap 会自动开立一笔仓位，并立即设置 Stop Loss（止损） 和 Take Profit（止盈）。每笔交易从开仓开始即受到风险保护，无需任何人工干预。

该策略允许市场按照自身节奏运行。正常的价格波动和短期回调不会导致仓位过早平仓，从而使交易有机会跟随更大的市场趋势。

仓位管理

Gold Leap 采用简单且严格的交易管理方式：

任意时刻仅持有 一笔 交易；

每笔交易都会预先设置 Stop Loss（止损） 和 Take Profit（止盈） ；

当交易结束后，EA 会重新进入市场监控状态，等待下一次交易机会；

每笔交易均独立运行，与之前的交易没有任何关联。

风险管理

Gold Leap 不使用 Martingale（马丁格尔）、Grid（网格交易）、加仓摊平（Averaging）或任何亏损恢复策略。

每笔交易均基于当前市场条件独立开立和管理，不依赖前一笔交易的结果。这种方式使交易逻辑更加透明，便于评估策略表现，同时避免因向亏损仓位追加交易而扩大风险。