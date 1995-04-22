Gold Sign
- 专家
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Alexey Dudin一位研究XAUUSD价格行为的研究者，将XAUUSD视为具有结构性低效的随机系统，这些低效性定义了价格边界，并允许在交易方向之间估计期望值。
超过13年的研究使这一方法发展为交易模型，这些模型将不确定性转化为具有可测量规模的概率性结果。
我的原则：“我不知道市场会走向哪里，但我知道它最终会到达哪里。”
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Gold Sign EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的自动化交易系统，专为 XAUUSD（黄金）设计。
该专家顾问持续监控市场，执行交易并根据其内置交易逻辑管理持仓。它适合希望使用即用型交易方案、无需手动干预的交易者。
专家顾问功能
- 监控当前交易品种
- 自动开设 BUY 和 SELL 订单
- 在整个交易周期内管理持仓
- 根据市场条件自动平仓
为什么交易者使用它
- 专为 XAUUSD 设计
- 24/7 自动市场分析、交易执行和持仓管理
- 无需手动交易
- 支持固定手数和自动手数计算
- 低 CPU 资源占用
- 可与其他专家顾问同时运行
- 支持 VPS，并可在终端重启或连接中断后恢复状态
- 支持净持仓（Netting）和对冲（Hedging）账户
- 支持 MetaTrader 5
优势
- 开箱即用
- 无需手动管理交易
- 每笔交易独立管理
- 灵活的资金管理
- 轻量高效
- 稳定执行
- 不使用马丁格尔、网格或加仓摊平策略