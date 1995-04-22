Gold Pyramid Trader Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的黄金自动交易 EA，主要面向 XAUUSD 及各类经纪商黄金品种。系统集成了中性双向网格、趋势突破开仓、顺势金字塔追单、马丁分层补仓、单边趋势模式和账户风控功能，适合希望通过参数化方式管理交易策略的用户。





本 EA 不是固定黑盒策略，用户可以在参数面板中自由调整交易方向、基础手数、网格间距、止盈止损、最大层数、点差限制、下单冷却时间和账户风险控制等核心参数。





主要功能





• 中性双向模式

EA 可以在当前价格附近同时建立多空方向的交易结构，并按照设定间距铺设网格订单。该模式更适合区间震荡或来回波动行情。





• 趋势突破开仓

系统可根据最近已收盘 K 线、趋势回看周期、突破缓冲比例和均线过滤条件判断趋势方向。当趋势条件满足时，EA 可自动开启趋势/突破首仓。





• 顺势金字塔追单

趋势首仓建立后，EA 可以按照设定层级在盈利方向继续追单。追单手数、追单间距、ATR 参数、独立止盈和独立止损都可以在面板中配置。





• 马丁分层补仓

当行情向持仓反方向运行时，EA 支持按照设定间距和倍率序列进行分层补仓。用户可以设置最大层数和倍率列表。该功能风险较高，强单边行情下会增加账户暴露，需要谨慎使用。





• 单边趋势模式

当用户判断行情方向较明确时，可以启用单边趋势模式，只运行指定方向的顺势交易逻辑，减少双向网格之间的互相干扰。





• 独立止盈止损控制

EA 支持对原始开仓、网格订单、顺势追单等不同订单类型设置独立的止盈止损参数，方便用户根据不同交易逻辑分别管理风险。





• 账户风控

系统内置账户风险控制，可设置账户最大亏损百分比、最大浮亏金额、最大点差、允许滑点和下单冷却时间。当触发风控条件时，EA 可以停止交易并关闭本策略相关仓位。





• 兼容不同经纪商品种规格

EA 会读取当前交易品种的最小手数、手数步进、价格小数位、Tick Size、止损距离和合约规格，尽量减少不同经纪商环境下的无效手数、无效价格等错误。





• Magic Number 隔离

每个 EA 实例通过 Magic Number 区分自己的订单，避免与其他 EA 或其他图表实例混淆。若同一账户运行多个实例，建议使用不同的 Magic Number。





推荐使用方式





本 EA 主要推荐用于 XAUUSD 的 M5 周期。其他品种也可以测试，但不同经纪商在点差、杠杆、合约规格、止损距离和执行规则上可能存在较大差异。





正式实盘使用前，建议：





1. 先在 MT5 策略测试器中进行回测。

2. 初始使用最小手数。

3. 设置保守的风控参数。

4. 重大新闻或极端行情期间谨慎运行。

5. 前期运行时保持人工监控。

6. 如需长期运行，建议使用稳定 VPS。





风险提示





交易存在风险，可能造成资金损失。网格、马丁和补仓类策略在强单边行情中可能快速增加仓位暴露。历史回测和过往表现不代表未来结果。用户需要自行根据账户资金、杠杆、品种波动和风险承受能力设置合理参数。





Gold Pyramid Trader Pro 不承诺盈利，不构成投资建议，仅作为自动化交易执行和策略管理工具使用。