PriceDirectionIndicator

Price Direction Indicator

Price Direction Indicator 的设计目标，是客观回答一个核心问题：

当前市场在价格结构中处于什么位置——偏低、均衡，还是偏高？

PDI 不生成交易信号、不绘制箭头，也不添加任何主观标记，而是将当前的市场行为转化为一个清晰的 0–10 方向性评分。

其结果是一种冷静、可重复的市场状态评估，不受情绪或短期噪音的影响。

该指标刻意避免对主图表造成视觉干扰。没有箭头、没有蜡烛高亮、没有警报堆叠。分析结果显示在独立窗口中，与价格走势清晰分离。因此，PDI 既适用于主观交易，也可作为规则化策略中的结构性过滤工具。

典型使用场景

判断市场当前处于相对低估还是高估区域

作为既有交易结构中的入场过滤条件

辅助决策过程，而非依赖信号

在不增加视觉负担的前提下进行冷静的市场分析

核心特点

0–10 量化刻度 ，直观反映市场位置

固定的内部逻辑，无可过度优化的参数

仅支持线条颜色调整，专注于分析而非设置

适用于所有市场和时间周期

Price Direction Indicator 面向的是不再寻找更多信号、而是希望建立清晰、结构化决策基础的交易者。

当前价格仅剩 5 个授权名额，之后价格将上调至 40 美元。