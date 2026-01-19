Price Direction Indicator

Price Direction Indicator は、次の一つの中核的な問いに客観的に答えるために開発されました。

現在の市場は価格構造の中でどの位置にあるのか――割安、ニュートラル、それとも割高なのか。

PDI はシグナルや矢印、主観的なマーキングを生成しません。代わりに、現在の市場の振る舞いを 0〜10 の明確にスケール化された方向性評価へと変換します。

その結果、感情や短期的なノイズに左右されない、落ち着いた再現性のある市場評価が得られます。

このインジケーターは、価格チャートへの視覚的な介入を意図的に排除しています。矢印なし、ローソク足の強調表示なし、アラートの氾濫なし。分析は独立したウィンドウに表示され、価格動向と明確に分離されます。これにより、裁量トレードにも、ルールベース戦略のフィルターとしても利用できます。

主な使用用途

市場が相対的に割安か割高かを判断

既存のセットアップにおけるエントリーのフィルター

シグナル依存ではなく、意思決定プロセスの補助

視覚的な過負荷のない、落ち着いた市場分析

特長

直感的に把握できる 0〜10 のスケール

過度な最適化ができない固定の内部ロジック

調整可能なのはラインカラーのみ ― 設定より分析に集中

すべての市場・時間軸に対応

Price Direction Indicator は、これ以上のシグナルを求めるのではなく、明確で構造化された意思決定の基盤を求めるトレーダーのために設計されています。

現在の価格で利用できるライセンスは残り 5 件です。その後、価格は 40 USD に引き上げられます。