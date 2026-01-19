PriceDirectionIndicator

Price Direction Indicator

Der Price Direction Indicator wurde entwickelt, um eine zentrale Frage objektiv zu beantworten:

Wo befindet sich der Markt im aktuellen Preisgefüge – günstig, neutral oder teuer?

Statt Signale, Pfeile oder subjektive Markierungen zu erzeugen, übersetzt der PDI das aktuelle Marktverhalten in eine klar skalierte Richtungsbewertung von 0 bis 10.

Das Ergebnis ist eine ruhige, reproduzierbare Einschätzung der Marktlage, unabhängig von Emotionen oder kurzfristigem Rauschen.

Der Indikator arbeitet bewusst ohne visuelle Eingriffe im Chart. Keine Pfeile, keine Candle-Highlights, keine Alarmflut. Die Analyse erfolgt in einem separaten Fenster und bleibt damit klar vom Preis getrennt. So lässt sich der PDI sowohl für diskretionäres Trading als auch als Filter in regelbasierten Strategien einsetzen.

Typische Einsatzbereiche

Einschätzung, ob sich der Markt eher im günstigen oder teuren Bereich bewegt

Filter für Einstiege in bestehende Setups

Unterstützung bei Entscheidungsprozessen statt Signalabhängigkeit

Ruhige Marktanalyse ohne visuelle Überladung

Eigenschaften

Skala von 0 bis 10 für eine intuitive Einordnung

Feste interne Logik ohne überoptimierbare Parameter

Nur Linienfarbe einstellbar – Fokus auf Analyse statt Anpassung

Geeignet für alle Märkte und Zeiteinheiten

Der Price Direction Indicator richtet sich an Trader, die keine weiteren Signale suchen, sondern eine saubere Entscheidungsgrundlage.



Zum aktuellen Preis sind noch 5 Lizenzen verfügbar. Danach erhöht sich der Preis auf 40 USD.

