PriceDirectionIndicator

Price Direction Indicator

Il Price Direction Indicator è stato progettato per rispondere in modo oggettivo a una domanda fondamentale:

In quale punto si trova attualmente il mercato all’interno della struttura dei prezzi - sottovalutato, neutrale o sopravvalutato?

Invece di generare segnali, frecce o marcature soggettive sul grafico, il PDI traduce il comportamento attuale del mercato in una valutazione direzionale chiaramente scalata da 0 a 10.

Il risultato è una lettura calma e riproducibile del contesto di mercato, indipendente dalle emozioni e dal rumore di breve periodo.

L’indicatore evita volutamente qualsiasi intervento visivo sul grafico dei prezzi. Nessuna freccia, nessuna evidenziazione delle candele, nessun sovraccarico di avvisi. L’analisi viene visualizzata in una finestra separata, rimanendo chiaramente distinta dall’azione del prezzo. Questo rende il PDI utilizzabile sia nel trading discrezionale sia come filtro in strategie basate su regole.

Casi d’uso tipici

Valutare se il mercato si trova in una zona relativamente sottovalutata o sopravvalutata

Filtrare gli ingressi all’interno di setup esistenti

Supportare il processo decisionale invece di dipendere dai segnali

Analisi di mercato pulita, senza sovraccarico visivo

Caratteristiche principali

Scala da 0 a 10 per un’interpretazione intuitiva

Logica interna fissa, senza parametri soggetti a sovra-ottimizzazione

È regolabile solo il colore della linea - focus sull’analisi, non sulle impostazioni

Adatto a tutti i mercati e a tutti i timeframe

Il Price Direction Indicator è pensato per trader che non cercano altri segnali, ma una base chiara e strutturata per il processo decisionale.

Al prezzo attuale sono disponibili solo 5 licenze. Successivamente il prezzo aumenterà a 40 USD.