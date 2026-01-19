PriceDirectionIndicator

Price Direction Indicator

Price Direction Indicator는 다음과 같은 하나의 핵심 질문에 객관적으로 답하기 위해 설계되었습니다.

현재 시장은 가격 구조 내에서 어느 위치에 있는가 — 저평가, 중립, 또는 고평가 상태인가?

PDI는 매매 신호, 화살표 또는 주관적인 차트 표시를 생성하지 않습니다. 대신 현재의 시장 움직임을 0부터 10까지 명확하게 스케일화된 방향성 평가로 변환합니다.

그 결과 감정이나 단기적인 노이즈에 영향을 받지 않는, 차분하고 재현 가능한 시장 상태 판단이 가능합니다.

이 지표는 가격 차트에 대한 시각적 개입을 의도적으로 배제합니다. 화살표 없음, 캔들 강조 없음, 과도한 알림 없음. 분석은 별도의 창에 표시되어 가격 움직임과 명확히 분리됩니다. 이를 통해 PDI는 재량 매매뿐만 아니라 규칙 기반 전략의 구조적 필터로도 활용할 수 있습니다.

주요 활용 사례

시장이 상대적으로 저평가 또는 고평가 구간에 있는지 판단

기존 트레이딩 셋업에서의 진입 필터

신호 의존이 아닌 의사결정 과정 지원

시각적 과부하 없는 차분한 시장 분석

주요 특징

직관적인 0–10 스케일 을 통한 시장 위치 파악

과도한 최적화가 불가능한 고정된 내부 로직

라인 색상만 조정 가능 — 설정이 아닌 분석에 집중

모든 시장과 타임프레임에 적용 가능

Price Direction Indicator는 더 많은 신호를 찾는 트레이더가 아니라, 명확하고 구조화된 의사결정 기반을 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

현재 가격으로 제공되는 라이선스는 5개만 남아 있으며, 이후 가격은 40 USD로 인상됩니다.