PriceDirectionIndicator

Price Direction Indicator

Le Price Direction Indicator a été conçu pour répondre de manière objective à une question essentielle :

Où se situe actuellement le marché dans la structure des prix - sous-évalué, neutre ou surévalué ?

Au lieu de générer des signaux, des flèches ou des marquages subjectifs sur le graphique, le PDI traduit le comportement actuel du marché en une évaluation directionnelle clairement échelonnée de 0 à 10.

Le résultat est une lecture calme et reproductible de l’environnement de marché, indépendante des émotions et du bruit à court terme.

L’indicateur évite volontairement toute intervention visuelle sur le graphique de prix. Aucune flèche, aucune mise en évidence des chandeliers, aucune surcharge d’alertes. L’analyse est affichée dans une fenêtre séparée, ce qui permet de la distinguer clairement de l’action du prix. Le PDI peut ainsi être utilisé aussi bien en trading discrétionnaire qu’en tant que filtre dans des stratégies basées sur des règles.

Cas d’utilisation typiques

Évaluer si le marché évolue dans une zone relativement sous-évaluée ou surévaluée

Filtrer les entrées au sein de configurations existantes

Soutenir le processus de prise de décision plutôt que dépendre de signaux

Analyse de marché claire sans surcharge visuelle

Caractéristiques principales

Échelle de 0 à 10 pour une interprétation intuitive

Logique interne fixe, sans paramètres susceptibles d’être sur-optimisés

Seule la couleur de la ligne est paramétrable - priorité à l’analyse plutôt qu’aux réglages

Adapté à tous les marchés et à toutes les unités de temps

Le Price Direction Indicator s’adresse aux traders qui ne recherchent pas davantage de signaux, mais une base claire et structurée pour la prise de décision.

Au prix actuel, il ne reste que 5 licences disponibles. Le prix passera ensuite à 40 USD.