PriceDirectionIndicator
- Indicadores
- Dennis Kramer
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Price Direction Indicator
O Price Direction Indicator foi desenvolvido para responder de forma objetiva a uma pergunta central:
Em que ponto o mercado se encontra atualmente dentro da estrutura de preços - subavaliado, neutro ou sobreestendido?
Em vez de gerar sinais, setas ou marcações subjetivas no gráfico, o PDI traduz o comportamento atual do mercado em uma avaliação direcional claramente escalonada de 0 a 10.
O resultado é uma análise calma e reproduzível do contexto de mercado, independente de emoções ou ruídos de curto prazo.
O indicador evita deliberadamente qualquer interferência visual no gráfico de preços. Sem setas, sem destaque de candles, sem excesso de alertas. A análise é exibida em uma janela separada, mantendo-se claramente distinta da ação do preço. Isso torna o PDI adequado tanto para trading discricionário quanto como filtro em estratégias baseadas em regras.
Casos de uso típicos
-
Avaliar se o mercado está em uma zona relativamente subavaliada ou sobreestendida
-
Filtrar entradas dentro de setups existentes
-
Apoiar o processo de tomada de decisão em vez de depender de sinais
-
Análise de mercado limpa, sem sobrecarga visual
Principais características
-
Escala de 0 a 10 para uma interpretação intuitiva
-
Lógica interna fixa, sem parâmetros passíveis de sobreotimização
-
Apenas a cor da linha é ajustável — foco na análise, não na personalização
-
Adequado para todos os mercados e períodos gráficos
O Price Direction Indicator é destinado a traders que não procuram mais sinais, mas sim uma base clara e estruturada para a tomada de decisões.
Ao preço atual, restam apenas 5 licenças disponíveis. Após isso, o preço será ajustado para 40 USD.