PriceDirectionIndicator

Price Direction Indicator

O Price Direction Indicator foi desenvolvido para responder de forma objetiva a uma pergunta central:

Em que ponto o mercado se encontra atualmente dentro da estrutura de preços - subavaliado, neutro ou sobreestendido?

Em vez de gerar sinais, setas ou marcações subjetivas no gráfico, o PDI traduz o comportamento atual do mercado em uma avaliação direcional claramente escalonada de 0 a 10.

O resultado é uma análise calma e reproduzível do contexto de mercado, independente de emoções ou ruídos de curto prazo.

O indicador evita deliberadamente qualquer interferência visual no gráfico de preços. Sem setas, sem destaque de candles, sem excesso de alertas. A análise é exibida em uma janela separada, mantendo-se claramente distinta da ação do preço. Isso torna o PDI adequado tanto para trading discricionário quanto como filtro em estratégias baseadas em regras.

Casos de uso típicos

Avaliar se o mercado está em uma zona relativamente subavaliada ou sobreestendida

Filtrar entradas dentro de setups existentes

Apoiar o processo de tomada de decisão em vez de depender de sinais

Análise de mercado limpa, sem sobrecarga visual

Principais características

Escala de 0 a 10 para uma interpretação intuitiva

Lógica interna fixa, sem parâmetros passíveis de sobreotimização

Apenas a cor da linha é ajustável — foco na análise, não na personalização

Adequado para todos os mercados e períodos gráficos

O Price Direction Indicator é destinado a traders que não procuram mais sinais, mas sim uma base clara e estruturada para a tomada de decisões.

Ao preço atual, restam apenas 5 licenças disponíveis. Após isso, o preço será ajustado para 40 USD.