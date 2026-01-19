PriceDirectionIndicator
- Indicadores
- Dennis Kramer
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Price Direction Indicator
El Price Direction Indicator fue diseñado para responder de forma objetiva a una pregunta central:
¿En qué punto se encuentra actualmente el mercado dentro de la estructura de precios: infravalorado, neutral o sobreextendido?
En lugar de generar señales, flechas o marcaciones subjetivas en el gráfico, el PDI traduce el comportamiento actual del mercado en una evaluación direccional claramente escalada de 0 a 10.
El resultado es una valoración serena y reproducible del contexto del mercado, independiente de las emociones o del ruido a corto plazo.
El indicador evita deliberadamente cualquier intervención visual en el gráfico de precios. Sin flechas, sin resaltado de velas, sin exceso de alertas. El análisis se muestra en una ventana separada, manteniéndose claramente diferenciado del movimiento del precio. Esto permite utilizar el PDI tanto en trading discrecional como como filtro dentro de estrategias basadas en reglas.
Casos de uso habituales
-
Evaluar si el mercado se encuentra en una zona relativamente infravalorada o sobreextendida
-
Filtrar entradas dentro de configuraciones existentes
-
Apoyar el proceso de toma de decisiones en lugar de depender de señales
-
Análisis de mercado claro sin sobrecarga visual
Características principales
-
Escala de 0 a 10 para una interpretación intuitiva
-
Lógica interna fija sin parámetros sobreoptimizables
-
Solo el color de la línea es configurable, priorizando el análisis sobre la personalización
-
Apto para todos los mercados y marcos temporales
El Price Direction Indicator está dirigido a traders que no buscan más señales, sino una base clara y estructurada para la toma de decisiones.
Al precio actual solo quedan 5 licencias disponibles. Posteriormente, el precio se incrementará a 40 USD.