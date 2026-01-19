PriceDirectionIndicator

Price Direction Indicator

El Price Direction Indicator fue diseñado para responder de forma objetiva a una pregunta central:

¿En qué punto se encuentra actualmente el mercado dentro de la estructura de precios: infravalorado, neutral o sobreextendido?

En lugar de generar señales, flechas o marcaciones subjetivas en el gráfico, el PDI traduce el comportamiento actual del mercado en una evaluación direccional claramente escalada de 0 a 10.

El resultado es una valoración serena y reproducible del contexto del mercado, independiente de las emociones o del ruido a corto plazo.

El indicador evita deliberadamente cualquier intervención visual en el gráfico de precios. Sin flechas, sin resaltado de velas, sin exceso de alertas. El análisis se muestra en una ventana separada, manteniéndose claramente diferenciado del movimiento del precio. Esto permite utilizar el PDI tanto en trading discrecional como como filtro dentro de estrategias basadas en reglas.

Casos de uso habituales

Evaluar si el mercado se encuentra en una zona relativamente infravalorada o sobreextendida

Filtrar entradas dentro de configuraciones existentes

Apoyar el proceso de toma de decisiones en lugar de depender de señales

Análisis de mercado claro sin sobrecarga visual

Características principales

Escala de 0 a 10 para una interpretación intuitiva

Lógica interna fija sin parámetros sobreoptimizables

Solo el color de la línea es configurable, priorizando el análisis sobre la personalización

Apto para todos los mercados y marcos temporales

El Price Direction Indicator está dirigido a traders que no buscan más señales, sino una base clara y estructurada para la toma de decisiones.

Al precio actual solo quedan 5 licencias disponibles. Posteriormente, el precio se incrementará a 40 USD.