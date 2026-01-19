PriceDirectionIndicator

Price Direction Indicator

Price Direction Indicator, tek bir temel soruya nesnel bir yanıt vermek amacıyla geliştirilmiştir:

Piyasa, mevcut fiyat yapısı içinde şu anda hangi konumdadır - düşük değerli, nötr veya aşırı değerli mi?

PDI; alım-satım sinyalleri, oklar veya grafik üzerinde öznel işaretler üretmez. Bunun yerine, mevcut piyasa davranışını 0 ile 10 arasında net bir şekilde ölçeklendirilmiş yön değerlendirmesine dönüştürür.

Ortaya çıkan sonuç, duygulardan ve kısa vadeli gürültüden bağımsız, sakin ve tekrarlanabilir bir piyasa değerlendirmesidir.

Gösterge, fiyat grafiğine görsel müdahaleyi bilinçli olarak sınırlar. Ok yok, mum vurgusu yok, aşırı alarm yok. Analiz, ayrı bir pencerede gösterilir ve fiyat hareketinden net biçimde ayrılır. Bu sayede PDI hem diskresyonel işlem yaparken hem de kural tabanlı stratejilerde filtre olarak kullanılabilir.

Tipik kullanım alanları

Piyasanın göreceli olarak düşük veya yüksek değerli bölgede olup olmadığını değerlendirmek

Mevcut işlem kurulumlarında girişleri filtrelemek

Sinyallere bağımlı olmak yerine karar alma sürecini desteklemek

Görsel karmaşa olmadan sakin piyasa analizi yapmak

Temel özellikler

Piyasa konumunu sezgisel biçimde gösteren 0–10 ölçeği

Aşırı optimize edilemeyen sabit iç mantık

Sadece çizgi rengi ayarlanabilir - ayarlardan ziyade analize odaklanma

Tüm piyasalara ve zaman dilimlerine uygundur

Price Direction Indicator, daha fazla sinyal arayanlar için değil, net ve yapılandırılmış bir karar zemini arayan trader’lar için tasarlanmıştır.

Mevcut fiyatla yalnızca 5 lisans kalmıştır. Daha sonra fiyat 40 USD’ye yükseltilecektir.