PriceDirectionIndicator

Price Direction Indicator

Индикатор Price Direction Indicator был разработан для объективного ответа на один ключевой вопрос:
Где рынок находится в текущей ценовой структуре - в зоне выгодных цен, нейтральной области или в зоне завышенной стоимости?

Вместо генерации сигналов, стрелок или субъективных отметок на графике, PDI переводит текущее рыночное поведение в чётко масштабированную оценку направления от 0 до 10.
Результатом является спокойная и воспроизводимая оценка рыночного состояния, независимая от эмоций и краткосрочного шума.

Индикатор сознательно работает без визуального вмешательства в ценовой график. Никаких стрелок, подсветок свечей или перегруженных уведомлений. Анализ отображается в отдельном окне, что позволяет чётко отделить его от ценового движения. Благодаря этому PDI подходит как для дискреционной торговли, так и в качестве фильтра в системных стратегиях.

Типичные области применения

  • Оценка того, находится ли рынок в зоне относительно выгодных или завышенных цен

  • Фильтрация входов в существующих торговых сетапах

  • Поддержка процесса принятия решений вместо зависимости от сигналов

  • Спокойный анализ рынка без визуальной перегрузки

Ключевые особенности

  • Интуитивная шкала от 0 до 10 для чёткого позиционирования рынка

  • Фиксированная внутренняя логика без параметров для переоптимизации

  • Настраивается только цвет линии - фокус на анализе, а не на настройках

  • Подходит для всех рынков и таймфреймов

Индикатор Price Direction Indicator предназначен для трейдеров, которые не ищут очередные сигналы, а хотят получить чёткую и структурированную основу для принятия решений.

По текущей цене доступно только 5 лицензий. После этого цена будет увеличена до 40 USD.


Другие продукты этого автора
Volumen Profile High Professional
Dennis Kramer
Индикаторы
Volume Profile для MetaTrader 5 Одно лишь движение цены не объясняет, где рынок действительно торгуется . Ключевое значение имеет то, где формируется объём и как эти области смещаются со временем. Данный Volume Profile отображает распределение объёма непосредственно на графике , позволяя увидеть, какие ценовые уровни были приняты рынком, а где происходило отторжение. Это даёт возможность чётко выделять структурно важные зоны и использовать их в собственных процессах принятия решений. Инструмент
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв