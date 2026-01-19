PriceDirectionIndicator

Price Direction Indicator

Индикатор Price Direction Indicator был разработан для объективного ответа на один ключевой вопрос:

Где рынок находится в текущей ценовой структуре - в зоне выгодных цен, нейтральной области или в зоне завышенной стоимости?

Вместо генерации сигналов, стрелок или субъективных отметок на графике, PDI переводит текущее рыночное поведение в чётко масштабированную оценку направления от 0 до 10.

Результатом является спокойная и воспроизводимая оценка рыночного состояния, независимая от эмоций и краткосрочного шума.

Индикатор сознательно работает без визуального вмешательства в ценовой график. Никаких стрелок, подсветок свечей или перегруженных уведомлений. Анализ отображается в отдельном окне, что позволяет чётко отделить его от ценового движения. Благодаря этому PDI подходит как для дискреционной торговли, так и в качестве фильтра в системных стратегиях.

Типичные области применения

Оценка того, находится ли рынок в зоне относительно выгодных или завышенных цен

Фильтрация входов в существующих торговых сетапах

Поддержка процесса принятия решений вместо зависимости от сигналов

Спокойный анализ рынка без визуальной перегрузки

Ключевые особенности

Интуитивная шкала от 0 до 10 для чёткого позиционирования рынка

Фиксированная внутренняя логика без параметров для переоптимизации

Настраивается только цвет линии - фокус на анализе, а не на настройках

Подходит для всех рынков и таймфреймов

Индикатор Price Direction Indicator предназначен для трейдеров, которые не ищут очередные сигналы, а хотят получить чёткую и структурированную основу для принятия решений.

По текущей цене доступно только 5 лицензий. После этого цена будет увеличена до 40 USD.