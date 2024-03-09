The Seismograph Marketquake Detector

地震仪

无论您以何种方式交易，您都绝对希望避免进入低流动性市场。

然而，即使你确保在应该繁忙的市场时间进入，事实是许多人经常被困在流动性低的市场中。

经过几个小时的等待，市场突然变得繁忙起来，但是......事实证明，现在很多人都站在了与市场相反的方向上。





如果人们不得不等待浮动负数需要很长时间，甚至人们不得不止损或止损，那真的很累。

 在阅读产品说明之前，请不要租用它。 阅读说明后，您将了解地震仪如何更好地为您工作。 - - - - -地震仪的工作基础是市场观察。 地震仪无法在测试仪上运行，因为 MT4 在回测仪上不提供市场观察和 OnTimer（） 功能。 地震仪只能在受监管的经纪商上正确运行。 不受监管的经纪商会造成货币的非理性失衡，这可能会导致地震仪的结果不完美。

(!) 如果您使用不受监管的经纪人，请不要使用地震仪。

一个。 什么是地震仪。

一. 地震仪的发明者是一位数学家和统计学家，他了解中央银行的心理学。

- 这对我来说是一个非凡的机会来创建这个程序， - 谢谢。





二. 一个真正的领先指标。地震仪是领先指标，真实且真实（100% 不使用内置的 MetaTrader 指标）。 这个概念是原创的，从未在互联网上发布过。无重绘，无滞后。





三. 市场地震探测器。

例如，对于火山，地震仪在火山喷发前提供迹象。

地震仪在市场上的使用是告诉您市场地震何时发生，即使图表上的条形看起来是正常的。





就像我们听到的术语：“暴风雨前的平静”，地震仪会在暴风雨到来之前告诉您。





四. 配对和时间框架。对于当前版本，地震仪适用于欧元兑美元、英镑兑美元、美元兑加元、澳元兑美元和美元兑瑞郎，最佳时间范围为 M15 和 M30。- 但是如果你想获得更多的通知，你可以使用M5。此处的时间范围是指地震仪每次检查市场地震时的距离，* 不计算该尺度上的数据条。 * 因为 Seismograh 从市场观察中读取价格变化。





湾。您选择的时间范围仅在每次更改 bar.c 时显示之前的结果。根据其运动特征，最适合入场的货币是 EURUSD 和 GBPUSD。 - 或者您可以尝试当前版本中提供的 5 对。





d.您还可以将地震仪同时放置在每对地震仪的多个时间范围内。- 示例：EURUSD - M5、M15、M30 和 H1。





五. 通过将垂直线作为屏幕截图中的市场地震标记，

我们可以看到比互联网上常见的其他方法更大的机会。





六. 注意：地震仪不出售，仅供出租。





湾。 为什么交易者需要地震仪。

一. 重振对市场走势的积极信心。

二. 通过养成更好的交易习惯来降低风险。

因为交易者在收到地震仪的通知之前不会开立交易头寸。

三. 精度高，易于使用且用户友好。





三. 为什么地震仪不能进行回溯测试。

地震仪的发明者是一位来自国际银行服务专家的数学家和统计学家。他们了解央行行长在使货币与其他货币保持一致方面的心理。仅供参考，有两件重要的事情：

一. 中央银行有一种“方法”来找出其货币的自然失衡。他们迟早会进行干预以稳定它。

二. 出于某些原因，还有其他央行首先故意采取不同的行动，从而造成其他货币的不平衡，最终迫使其他央行采取行动，进行干预。

三. 地震仪密切监测所有货币的走势。 一旦市场地震发生，将立即发送通知。

一般来说，图表上的条形蜡烛像往常一样看起来很正常，但在它后面有一种强大的拉力，就像地球的两块板块相撞一样。





为此：

不幸的是，MT4中的测试仪不能同时完美地工作于多对和时间框架，地震仪需要市场观察，但MetaTrader上的测试仪不提供。

* 测试人员也不提供 OnTimer（）。





d. 使用地震仪前的第一步。

一. 确保您的 MT4 拥有所有货币对和所有时间框架





的完整数据。- - - - 地震仪提供了刷新数据的功能。 - 只需单击刷新按钮，地震仪就会自动完成。

- - - -





二. 为了获得最佳的第一次处理负载，最好用合理的数字填充柱数选项.- 如果您想查看以前的结果，例如使用默认的 200 根柱线或最多 800 根柱线

* 这将影响您最初将地震仪放置在图表上时的第一个过程。





注意。处理负载是合理的，因为它不会处理价格变动的每个价格变动。地震仪只会在需要时自动处理某些时间。

e. 输入参数。

一. 市场地震检测的比例，默认选项为 1 比例。

这是您想要获得的最小比例。如果选择 1 级，则当 1 级及以上发生市场地震时，您将收到通知。





二. 显示图表的柱数，默认选项为 200 根柱。





三. 图表大小，默认选项为 2。





四. 自动检查符号后缀，默认选项为 true。

- 但如果需要，您可以根据 MT4 中的符号填写符号后缀。





五. 绘制垂直线，默认选项为 true。当地震仪检测到市场地震时，将在图表上的最后一根柱上放置一条新的垂直线作为通知。





六. 线条粗细，默认选项为 1。

如果您想看到一条更粗的线，可以填写 2。





七. 显示按钮（在图表上）刷新数据，默认选项为 true。





八. 声音，默认选项为 true。当地震仪检测到市场地震时，它会播放声音作为通知。





在此阶段，可以在以下选项中自定义通知：

九. 推送通知，默认选项为 true。

十. 电子邮件通知，默认选项为 false。

十一. 图表上的通知，默认选项为 false。

