Algometrix Vector
- 专家
- Samuele Contu
- 版本: 1.26
- 激活: 10
Algometrix Vector 是一款全自动交易系统，专为黄金 (XAUUSD) 精心打造。与大多数高频或高风险算法不同，Vector 秉承“安全第一” (Safety-First) 的设计理念，优先考虑资本保护和长期运行的稳定性。
该算法通过分析贵金属市场动态来识别高概率交易机会，保持平衡且可持续的运行模式——非常适合追求稳健增长、避免受市场剧烈波动干扰的交易者。
核心特点
平衡操作： 系统不会在每一个报价波动时盲目追市。Algometrix Vector 平均每天仅进行 1 笔交易，只选择方向明确的最佳时机，有效避免过度交易 (Overtrading)。
严格的风控管理： 每一笔订单在开启时均配有预设的 硬止损 (Hard Stop Loss)。这使系统能够免疫突发性的波动冲击，且不受点差波动影响，确保最大风险始终在预控范围内。
线性交易逻辑： 我们坚决拒绝任何有毒或危险的策略。严禁马丁格尔 (No Martingale)、严禁网格 (No Grid)、严禁补仓平均化 (No Averaging)。 每一笔交易都是独立事件，基于恒定且成比例的人场手数。
合规性与一致性： 系统设计符合最常见的交易一致性规则（自营交易公司 Prop Firm 适用）。入场头寸随时间保持平衡，有利于形成干净且专业的净值曲线。
极佳的流动性： 交易持仓时间经过优化，通常不超过 24 小时。这种日内交易模式确保了资金不会被长期锁定在隔夜持仓中，使资金随时可供提现。
为什么选择 Algometrix Vector？
在充斥着以过度风险承诺不切实际回报的 EA 市场中，Algometrix Vector 以其透明度脱颖而出。这是一款专为懂得资本保值和统计风险管理价值的交易者打造的专业工具。
交易品种： XAUUSD (黄金)
时间周期： 任意周期
交易平台： MetaTrader 5
账户类型： 任意类型
安装方法： 将 EA 加载至单张 XAUUSD 图表，设置所需的“风险等级” (Risk Level)，算法将自动处理后续操作。
最低余额建议： 适用于各种规模的账户（建议起始资金为 500 欧元，以便更好地平衡入场手数）。
免责声明： 黄金及其他金融工具交易涉及高风险，可能并不适合所有投资者。智能交易系统 (EA) 的历史业绩并不代表未来表现。任何自动化系统都无法保证盈利或完全消除风险。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。作者对使用本软件造成的任何财务损失不承担责任。