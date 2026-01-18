Algometrix Vector

Algometrix Vector est un système de trading entièrement automatisé, méticuleusement conçu pour opérer sur l'or (XAUUSD). Contrairement à la majorité des algorithmes à haute fréquence ou à haut risque, Vector a été développé selon une philosophie "Safety-First" (la sécurité avant tout), privilégiant la protection du capital et la stabilité opérationnelle à long terme.

L'algorithme analyse les dynamiques du marché des métaux précieux pour identifier des configurations (setups) à haute probabilité, tout en maintenant une opérabilité équilibrée et durable — idéal pour ceux qui recherchent une croissance constante sans le stress des fluctuations incontrôlées.

Caractéristiques Principales

  • Opérabilité Équilibrée : Le système ne court pas après le marché à chaque tick. Avec une moyenne de 1 opération par jour, Algometrix Vector sélectionne uniquement les moments de plus grande clarté directionnelle, évitant ainsi l'overtrading.

  • Gestion du Risque Rigoureuse : Chaque position est ouverte avec un Hard Stop Loss prédéfini. Cela rend le système immunisé contre les explosions soudaines de volatilité et indépendant des variations de spread, garantissant que le risque maximal est toujours connu à l'avance.

  • Logique de Trading Linéaire : Nous excluons catégoriquement les stratégies toxiques ou dangereuses. Pas de Martingale, pas de Grid (grille), pas de Moyennage (Averaging). Chaque trade est un événement indépendant basé sur un volume d'entrée constant et proportionné.

  • Conformité et Consistance : Le système est conçu pour respecter les règles de consistance les plus courantes (Prop Firm ready). Les volumes d'entrée restent équilibrés au fil du temps, favorisant une courbe d'équité propre et professionnelle.

  • Liquidité Maximale : La durée des opérations est étudiée pour ne jamais dépasser 24 heures. Cette approche intraday garantit que le capital ne reste pas bloqué dans des positions overnight prolongées, rendant les fonds toujours disponibles pour d'éventuels retraits.

Pourquoi choisir Algometrix Vector ?

Dans un marché saturé d'Expert Advisors promettant des rendements irréalistes au prix de risques excessifs, Algometrix Vector se distingue par sa transparence. C'est un outil professionnel dédié au trader qui comprend la valeur de la préservation du capital et de la gestion statistique du risque.

  • Symbole : XAUUSD (Or)

  • Timeframe : Tous

  • Plateforme : MetaTrader 5

  • Type de compte : Tous

  • Installation : Appliquez l'EA à un seul graphique XAUUSD, réglez le "Risk Level" souhaité et l'algorithme gérera le reste.

  • Solde Minimum : Adapté à différentes tailles de comptes (un minimum de 500 € est suggéré pour un meilleur équilibre des volumes d'entrée).


Avertissement de risque (Disclaimer) : Le trading sur l'or et d'autres instruments financiers comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées d'un Expert Advisor (EA) ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Aucun système automatisé ne peut garantir des profits ou l'élimination totale du risque. Ne tradez qu'avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre. L'auteur n'est pas responsable des pertes financières encourues par l'utilisation de ce logiciel.

FREE
