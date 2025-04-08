Algometrix Vector

Algometrix Vector는 골드(XAUUSD) 거래를 위해 정밀하게 설계된 완전 자동화 매매 시스템입니다. 대다수의 고주파(HFT) 또는 고위험 알고리즘과 달리, Vector는 "안전 우선(Safety-First)" 철학을 바탕으로 자본 보호와 장기적인 운영 안정성을 최우선으로 설계되었습니다.

이 알고리즘은 귀금속 시장의 역학을 분석하여 승률이 높은 셋업을 식별하며, 균형 잡히고 지속 가능한 운영을 유지합니다. 이는 통제 불능의 변동성으로 인한 스트레스 없이 꾸준한 성장을 목표로 하는 트레이더에게 이상적입니다.

주요 특징

균형 잡힌 운영: 시스템은 모든 틱을 무분별하게 쫓지 않습니다. 하루 평균 1회의 거래 를 통해, Algometrix Vector는 방향성이 가장 명확한 순간만을 선택하여 과잉 매매(Overtrading)를 방지합니다.

엄격한 리스크 관리: 모든 포지션은 사전에 정의된 하드 스탑로스(Hard Stop Loss) 와 함께 진입합니다. 이를 통해 갑작스러운 변동성 폭발로부터 시스템을 보호하고 스프레드 비용의 영향을 최소화하며, 최대 리스크를 항상 사전에 파악할 수 있습니다.

선형 매매 로직: 유해하거나 위험한 전략은 철저히 배제합니다. 마틴게일 금지, 그리드 금지, 추가 매수(Averaging) 금지. 모든 거래는 일정하고 비례적인 진입 물량을 기반으로 하는 독립적인 이벤트입니다.

규정 준수 및 일관성: 일반적인 프랍 펌(Prop Firm)의 일관성 규칙을 준수하도록 설계되었습니다. 진입 물량은 시간이 지나도 균형 있게 유지되어, 깨끗하고 전문적인 수익 곡선(Equity Curve)을 형성합니다.

최적의 유동성: 거래 시간은 24시간을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 이러한 데이트레이딩 접근 방식은 자본이 장기 오버나이트 포지션에 묶이지 않도록 보장하며, 자금을 언제든지 출금 가능한 상태로 유지합니다.

왜 Algometrix Vector를 선택해야 합니까?

과도한 리스크로 비현실적인 수익을 약속하는 EA들이 넘쳐나는 시장에서, Algometrix Vector는 투명성으로 차별화됩니다. 이는 자본 보존과 통계적 리스크 관리의 가치를 이해하는 전문 트레이더를 위한 도구입니다.

거래 종목: XAUUSD (골드)

타임프레임: 제한 없음 (모든 시간대 대응)

플랫폼: MetaTrader 5

계좌 유형: 제한 없음

설치 방법: 단일 XAUUSD 차트에 EA를 적용하고, 원하는 "리스크 레벨(Risk Level)"을 설정 하기만 하면 알고리즘이 나머지를 관리합니다.

최소 잔고: 다양한 계좌 규모에 적합합니다 (물량 배분의 최적화를 위해 500유로/달러 이상 권장).

면책 조항: 골드 및 기타 금융 상품 거래는 높은 수준의 리스크를 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. EA의 과거 실적이 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 어떠한 자동 매매 시스템도 수익을 보장하거나 리스크를 완전히 제거할 수 없습니다. 손실을 감당할 수 있는 자본으로만 거래하십시오. 개발자는 본 소프트웨어 사용으로 인해 발생하는 어떠한 재정적 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.