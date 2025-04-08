Algometrix Vector

Algometrix Vector는 골드(XAUUSD) 거래를 위해 정밀하게 설계된 완전 자동화 매매 시스템입니다. 대다수의 고주파(HFT) 또는 고위험 알고리즘과 달리, Vector는 "안전 우선(Safety-First)" 철학을 바탕으로 자본 보호와 장기적인 운영 안정성을 최우선으로 설계되었습니다.

이 알고리즘은 귀금속 시장의 역학을 분석하여 승률이 높은 셋업을 식별하며, 균형 잡히고 지속 가능한 운영을 유지합니다. 이는 통제 불능의 변동성으로 인한 스트레스 없이 꾸준한 성장을 목표로 하는 트레이더에게 이상적입니다.

주요 특징

  • 균형 잡힌 운영: 시스템은 모든 틱을 무분별하게 쫓지 않습니다. 하루 평균 1회의 거래를 통해, Algometrix Vector는 방향성이 가장 명확한 순간만을 선택하여 과잉 매매(Overtrading)를 방지합니다.

  • 엄격한 리스크 관리: 모든 포지션은 사전에 정의된 하드 스탑로스(Hard Stop Loss)와 함께 진입합니다. 이를 통해 갑작스러운 변동성 폭발로부터 시스템을 보호하고 스프레드 비용의 영향을 최소화하며, 최대 리스크를 항상 사전에 파악할 수 있습니다.

  • 선형 매매 로직: 유해하거나 위험한 전략은 철저히 배제합니다. 마틴게일 금지, 그리드 금지, 추가 매수(Averaging) 금지. 모든 거래는 일정하고 비례적인 진입 물량을 기반으로 하는 독립적인 이벤트입니다.

  • 규정 준수 및 일관성: 일반적인 프랍 펌(Prop Firm)의 일관성 규칙을 준수하도록 설계되었습니다. 진입 물량은 시간이 지나도 균형 있게 유지되어, 깨끗하고 전문적인 수익 곡선(Equity Curve)을 형성합니다.

  • 최적의 유동성: 거래 시간은 24시간을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 이러한 데이트레이딩 접근 방식은 자본이 장기 오버나이트 포지션에 묶이지 않도록 보장하며, 자금을 언제든지 출금 가능한 상태로 유지합니다.

왜 Algometrix Vector를 선택해야 합니까?

과도한 리스크로 비현실적인 수익을 약속하는 EA들이 넘쳐나는 시장에서, Algometrix Vector는 투명성으로 차별화됩니다. 이는 자본 보존과 통계적 리스크 관리의 가치를 이해하는 전문 트레이더를 위한 도구입니다.

  • 거래 종목: XAUUSD (골드)

  • 타임프레임: 제한 없음 (모든 시간대 대응)

  • 플랫폼: MetaTrader 5

  • 계좌 유형: 제한 없음

  • 설치 방법: 단일 XAUUSD 차트에 EA를 적용하고, 원하는 "리스크 레벨(Risk Level)"을 설정하기만 하면 알고리즘이 나머지를 관리합니다.

  • 최소 잔고: 다양한 계좌 규모에 적합합니다 (물량 배분의 최적화를 위해 500유로/달러 이상 권장).


면책 조항: 골드 및 기타 금융 상품 거래는 높은 수준의 리스크를 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. EA의 과거 실적이 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 어떠한 자동 매매 시스템도 수익을 보장하거나 리스크를 완전히 제거할 수 없습니다. 손실을 감당할 수 있는 자본으로만 거래하십시오. 개발자는 본 소프트웨어 사용으로 인해 발생하는 어떠한 재정적 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

추천 제품
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“두 명의 전문 자문, 하나의 가격: 귀하의 성공을 촉진합니다!” 브렌트유 스캘핑 전문가 + 브렌트유 스윙이 전문가가 한 팀에 전문가 자문을 제공합니다.   Live signal 이 가격은 프로모션 기간 동안 일시적이며 곧 인상될 예정입니다. 최종 가격: 5000 $ 현재 가격으로 몇장 남지 않았으며, 다음 가격은  -->> 1120 $  브렌트유에 오신 것을 환영합니다 브렌트유 전문 고문은 변동성이 큰 에너지 시장을 정확하고 민첩하게 마스터하도록 설계된 강력한 기업입니다. 브렌트유는 단순한 시스템이 아닙니다. 이는 시장 흐름에 적응하는 성공적인 전략을 배포하도록 설계된 전략적 파트너입니다. 스캘핑 기술을 통해 빠른 시장 움직임을 활용하고 싶거나 스윙 트레이딩의 신중한 접근 방식을 선호한다면 브렌트유가 도와드립니다. 고급 알고리즘은 시장 동향을 분석하여 이익을 극대화하고 위험을 최소화하는 거래를 실행합니다. 주요 특징들: 고급 전략 구현: 스캘핑, 스윙 및 기타 맞춤형 전
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
라운드락은 동적 포지션 잠금 기능을 갖춘 스마트 어드바이저입니다. 라운드락은 동적 포지션 잠금 기능을 갖춘 지능형 어드바이저로, 점진적인 포지션 성장과 시장 상황에 대한 동적 적응을 통해 양방향 주문 잠금 전략을 구현하는 고급 트레이딩 어드바이저입니다. 라운드 잠금 의 장점 : 포지션 잠금을 통한 위험 관리 시장의 추세 영역에서 볼륨의 역동적인 성장, 제한에 따라 유연한 동작 설정 평면 및 추세 단계에 적합하며 각 상황에서 결과를 최적화합니다. 보호 메커니즘을 통한 평균화 전략 및 그리드 접근 방식의 자동화. MT4 버전 -> 여기 / 문제 해결 -> 여기 자문사는 반대 방향으로 두 개의 주문을 개시합니다. 그중 하나가 이익으로 마감되면 두 개의 주문이 다시 개시되고, 주문량은 Multiplier_Volume 배수의 볼륨과 자문사가 개시한 주문 수에 따라 증가합니다. 새로 개시된 각 쌍에서 주문은 동일한 볼륨으로 개시되며 서로 잠금됩니다. 동일한 유형의 주문 수가 Limit_for
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – 보류 주문 정확성을 갖춘 스마트 브레이크아웃 "Nusantara"는 브레이크아웃 박스 전략을 기반으로 하는 전문가 자문(EA)으로, 거리별 보류 주문 실행으로 강화되었으며 위험 관리 전환 시스템이 장착되어 있습니다. 변화하는 시장 특성에 직면하여도 유연한 자동화되고 안전한 전략을 원하는 진지한 트레이더를 위해 설계되었습니다. 주요 전략: 브레이크아웃 + 거리 버퍼 브레이크아웃 중에 직접 진입하는 대신 Nusantara EA는 다음을 수행합니다. 특정 시간(예: 아시아, 런던 또는 사용자 지정 세션)을 기준으로 박스 범위를 그립니다. 가격이 박스에서 벗어날 때까지 기다립니다. 그런 다음 추가 거리(버퍼)로 보류 중인 매수 정지 및 매도 정지 주문을 열어 움직
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper — Momentum-Flow Precision System Nova MFI Scalper integrates advanced volume‑weighted momentum analytics directly into MT5. By interpreting the subtle interplay of accumulation and distribution, it identifies zones where market intent is strongest, filtering out fleeting, low-conviction movements. Unlike standard oscillators or over-engineered black-box systems, Nova MFI Scalper operates on a structurally disciplined framework — ensuring every signal is backed by layered validat
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experts
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experts
Hamster Scalping은 마틴게일을 사용하지 않는 완전 자동화된 거래 고문입니다. 야간 스캘핑 전략. RSI 표시기와 ATR 필터는 입력으로 사용됩니다. 고문은 헤징 계정 유형이 필요합니다. 실제 작업 및 기타 개발 모니터링은 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 일반 권장 사항 최소 예치금 $100, 최소 스프레드의 ECN 계정 사용, 기본 설정은 eurusd M5 gmt + 3입니다. 입력 매개변수 EA는 4자리 및 5자리 따옴표 모두에서 작동합니다. 입력 매개변수에서 5자에 대해 포인트로 값을 표시하면 자동으로 모든 것을 4자로 다시 계산합니다. NewCycle - 모드가 켜져 있으면 고문이 멈추지 않고 작동하고, 모드가 꺼져 있으면 일련의 거래가 완료된 후 고문이 새 주문을 열지 않습니다. 기간 표시기1 - 첫 번째 표시기의 기간. 상위 레벨 - 고문이 판매를 시작하는 첫 번째 지표의
Gold Zone EA
Simon Reger
4.56 (9)
Experts
Gold Zone EA 는 공급·수요(Supply & Demand) 영역을 기반으로 시장 구조를 분석하고, 정의된 가격 반응에 따라 자동으로 거래를 수행하는 Expert Advisor입니다. 이 EA는 영역 감지, 모멘텀 분석, EMA 필터, 다중 테이크프로핏, 브레이크이븐, 트레일링 스탑 및 차트 내에서 직접 조작 가능한 수동 트레이딩 패널을 통합하고 있습니다. 지원 종목 예시: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD 그 외 다양한 외환, 지수, CFD 종목에서도 사용 가능합니다. 외부 DLL은 필요하지 않습니다. 거래 로직 공급·수요 영역 감지 EA는 다음 요소를 통해 구조적 가격 영역을 식별합니다: 베이스 캔들(Base High / Base Low) 캔들 패턴 필터 선택형 EMA 트렌드 강도 영역 크기 및 중첩 여부 검사 무효화된 영역 자동 제거 가격이 여러 차례 영역을 돌파하거나 무효화 카운터가 도달하면 영역은 비활성화됩니다. 영역 활성화 가격
FREE
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Bollinger Breakout Pro
Micheal
Experts
Strategy Type: News-Based Trading with Technical Indicators for EURUSD Pair 15 Minute Timeframe With Darwinex Broker (Default Setting) After every 30 sales, the price for EA will increase by 20%, ensuring your EA's value grows as demand rises Key Features: News Filter Integration: The EA incorporates an advanced news filter that monitors upcoming economic events, utilizing data from a reliable news feed. This ensures your trades are aligned with market movements influenced by high-impact news r
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experts
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 is a cutting-edge expert advisor (EA) designed specifically for GBP/USD traders operating on the H1 timeframe. This EA leverages sophisticated algorithms and a robust set of protections to deliver consistent, efficient, and secure trading experiences. Suitable for both seasoned traders and newcomers, Cable Maverick Pro 2.0 empowers users to achieve their trading objectives with precision and confidence. Key Features : Optimized for GBP/USD : Fine-tuned to identi
Rise N Shine
Nurgul Alkis
Experts
Rise N Shine: Unleashing the Power of Algorithms Far surpassing the limitations of ordinary Expert Advisors (EAs), Rise N Shine   is a meticulously crafted algorithmic powerhouse designed to deliver   consistent profitability   across a wide range of market conditions. Developed by a quantitative trader with a   proven track record   (9 years of fund management), Rise N Shine leverages a proprietary trading algorithm backed by   rigorous backtesting   to navigate market complexities with   unpa
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
S&P 500 스캘퍼 어드바이저(S&P 500 Scalper Advisor)는 S&P 500 지수를 성공적으로 거래하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 혁신적인 도구입니다. S&P 500 지수는 미국 주식 시장에서 가장 널리 사용되고 권위 있는 지표 중 하나로, 미국 500대 기업으로 구성되어 있습니다. 특징: 자동화된 거래 솔루션:       이 자문가는 고급 알고리즘과 기술적 분석을 기반으로 시장 상황의 변화에 맞춰 전략을 자동으로 조정합니다. 다양한 접근 방식:       자문가는 지수 추세 이해, 가격 변동 분석, 수익 극대화와 위험 최소화를 위한 알고리즘 등 여러 가지 전략을 결합합니다. 유연성 및 사용자 정의 가능성:       트레이더는 자신의 트레이딩 목표, 위험 수준, 트레이딩 전략 선호도에 맞춰 EA 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 위험 관리:       자문가는 시장을 지속적으로 모니터링하고 위험을 관리하기 위한 조치를 취합니다. 특정 손실 수준에 도달하면 거래
EA Tunning
Sabil Yudifera
Experts
Professional Automated Trading System EXCLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown Reduction Technology Combined automated trading system   Modified RSI dan  Standard Deviation Bands   to produce trading signals that are more accurate and safe than standard indicators . Proven Results: 1.   20-80% Lower Drawdown  vs RSI Standard 2.   Same Number of Trades  - Higher Quality Entries 3.   Adaptive to Market Volatility 4.   Tested on Live Market Conditions Key Features Advanced Signal System 1.   Mo
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Experts
Breakout Master Strategy is a precision-built, long-only Expert Advisor that capitalizes on bullish breakouts across indices and commodities like Gold . It’s the actual engine running behind the publicly tracked Darwinex strategy EWLT — real money, real results , and now available for automation on your MetaTrader 5 terminal. This is not a grid or martingale EA. It’s a rules-based strategy based on price action and momentum , designed for traders who value consistency, risk control , and transpa
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
KingKong MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 "KingKong" EA(Expert Advisor)는 외환 시장을 위해 설계된 정교한 거래 알고리즘으로, 시장 유동성이 증가하는 기간 동안 활성화되는 돌파 전략을 활용합니다. 이 EA는 거래량이 급증할 때 발생하는 중요한 가격 변동을 활용하여 최적의 시장 활동 순간에 거래가 실행되도록 제작되었습니다. 주요 특징들: 돌파 전략: 시장 유동성 감지: KingKong은 고급 알고리즘을 사용하여 시장 유동성을 실시간으로 모니터링합니다. 이는 종종 상당한 가격 변동의 전조가 되는 거래량 증가 기간을 식별합니다. 돌파 식별: 이러한 유동성이 높은 기간 동안 KingKong은 과거 데이터 및 기술 지표를 기반으로 잠재적인 돌파 지점을 식별합니다. EA는 허위 돌파와 실제 기회를 구별
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Unbeatable hunter for xaueur
Fahd Hammoune
Experts
XAUEUR에 특화된 궁극의 거래 로봇 XAUEUR를 위한 무적의 Hunter를 만나보세요. 자본을 보존하면서 이익을 극대화할 수 있는 완벽한 솔루션을 찾고 있다면 더 이상 찾지 마십시오.  많은 사람들이 포지션을 여는 로봇에 대해 이야기하지만 시장 반전 중에 자본을 보호하기 위한 건전한 전략에 대해 이야기하는 사람은 거의 없습니다. XAUEUR의 무적의 헌터가 돋보이는 곳입니다. 지지선과 저항선에 기반한 동적 손절매 기능을 갖춘 이 로봇은 가격이 이러한 주요 수준에서 반등하면 테이크 이익을 +1%로 지능적으로 조정합니다. 이 새로운 접근 방식을 통해 수입과 자본을 보호하면서 시장을 따를 수 있는 자신감을 얻을 수 있습니다.  타의 추종을 불허하는 XAUEUR 헌터는 20핍 스윙에서 스캘핑에 탁월하지만 개인 목표에 따라 레버리지를 조정해야 합니다. 귀하의 거래 스타일에 적응하는 유연한 솔루션입니다.  당신은 단지 우리의 말을 받아들일 필요가 없습니다. 지난 몇 주 동안 로봇을
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Experts
GHOST SINOBI – Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for XAUUSD (Gold) using a trend-following strategy with smart filters . Like a ninja, this EA operates fast, precise, and disciplined , delivering consistent profits with strong risk protection. Key Features Optimized for XAUUSD H1 timeframe Ultra-high win rate: 97%+ based on real tick backtests Works with small deposits (starting from $100) and prop firm accounts Full protection: Ad
Gold survivor
Mr Charat Sattayamuk
Experts
This algorithm uses smart martingale. Able to survive in any situation. New orders are not determined by distance. But it is determined by the point where the market is expected to reverse. The robot start with ordering according to the trend. Never place orders that are against market trends and do not place orders in situations where market trends tend to reverse. Finally, you can earn more profits by using Trailing Stop.
Scaping XAU Logic
Thanh Tung Huynh
Experts
Scalping XAU Logic is an automated Expert Advisor (EA) designed specifically for the XAUUSD pair, utilizing mathematical logic based on Expected Value (EV) probability to make efficient entry decisions. The EA performs well on all timeframes, with optimal results on lower timeframes (M1–M15) to capture small intraday movements with high precision . Automatically adjusts trade volume based on account balance and risk level. No repainting – No reckless martingale – No random trading. Doesn
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Experts
Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
EA Universe MT5
Sergey Batudayev
Experts
우주       거래 고문       MT5용 거래 로봇으로, 다음과 같은 지표를 기반으로 거래할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. MACD CCI WPR 아오 확률론적 기세 데마커 거래 지표의 선택은 자문사의 내부 설정에서 이루어질 수 있습니다. H1 어드바이저의 작업 기간은 짧지만, 젊은 TF에도 적용할 수 있으며, 이를 통해 거래 건수, 수익성, 위험이 각각 증가합니다. 추천 거래 쌍: EURUSD, GBPCAD, EURCAD 및 기타 플랫 쌍. Universe Expert Advisor의 장점 기본적으로 대부분의 거래는 1시간 이내에 성사되고, 거래가 하루 이상 지연되는 경우는 드뭅니다. 이를 통해 자문가를 이용함으로써 감정적 스트레스를 받지 않아도 됩니다. EA는 1.5개월 간격의 실제 거래 데이터를 기준으로 4.13의 높은 이익 계수와 15.77의 회복 계수를 가지고 있습니다(스크린샷 2). 2022년 1월부터 2022년 12월까지 1년 간격으로 백테스팅을 했을 때, 자문
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 499에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experts
보텍스 터보 — “폭풍을 거래하고, 보텍스를 제어하세요” Vortex Turbo는 지능형 트레이딩의 다음 진화 단계를 제시하는 독보적인 플랫폼으로, 최첨단 AI 아키텍처, 적응형 시장 로직, 그리고 정밀한 리스크 관리 기능을 결합했습니다. 검증된 알고리즘 원칙을 기반으로 구축된 Vortex Turbo는 새로운 차원의 예측 인텔리전스를 통해 다양한 전략을 하나의 고속 생태계로 통합합니다. 금(XAUUSD(GOLD)) 스캘핑 전문가로 설계된 Vortex Turbo는 제어된 마틴게일 및 평균화 그리드 전략을 사용하며, 각   포지션은 내장된 손절매 기능으로 완벽하게 보호되어   강력함, 정확성, 그리고 안전성 사이의 완벽한 균형을 보장합니다. 정말 중요합니다! 전문가 서비스를 구매하신 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항이 담긴 안내를 보내드리겠습니다. $555 가격은 1월 19일 월요일까지 유효합니다. 이후 가격은 $675로 인상됩니다. (최종 가격 $1999) Vo
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형) 레버리지 : 최소 1
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD) 타임프레임: H1 추천 예치금: 500 USD 이상 (최소 200 USD) 실행 타입: 모든 브로커 호환 (낮은 스프레드 권장) 면책 조항
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Experts
안녕하세요 여러분, 제 자신을 소개하겠습니다. 저는   Quantum EAs   제품군의 가장 흥미진진하고 신선한 멤버   , Quantum StarMan   입니다. 저는   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD 등   최대 5개의 동적 통화쌍을 처리할 수 있는 완전 자동화된 다중 통화 EA입니다. 최고의 정확성과 확고한 책임감으로 여러분의 트레이딩 실력을 한 단계 높여드리겠습니다. 핵심은 바로 이것입니다. 저는 마틴게일 전략에 의존하지 않습니다. 대신 최고의 성과를 위해 설계된 정교한 그리드 시스템을 활용합니다. 그리고 여러분의 안심을 위해, 총 손실액이 계좌의 미리 정해진 한도에 도달하면 모든 거래를 종료할 수 있는 옵션도 제공합니다. 하지만 그게 전부가 아니에요. 저는 말만 하는 사람이 아니에요! 생방송 중계도 하고 있으니, 제 모습을 직접 보실 수 있어요. IMPORTANT! After the purchase please send me
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.67 (27)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (13)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a genuine system and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Tra
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
제작자의 제품 더 보기
Algometrix Quant
Samuele Contu
5 (1)
Experts
Algometrix Quant 는 자본 보호와 장기적인 수익 일관성을 최우선으로 생각하는 트레이더를 위해 설계된 100% 완전 자동 매매 시스템입니다. 퀀트 분석과 견고한 로직을 바탕으로 구축된 이 EA(Expert Advisor)는 고위험 전술을 배제하고, 철저한 리스크 관리와 함께 확률 높은 셋업에 집중합니다. 주요 특징 초저지연 VPS와 브로커가 모두 필요합니다. 안전 지향: 마틴게일(Martingale), 그리드(Grid), 에버리징(Averaging, 물타기) 전략을 절대 사용하지 않습니다. 모든 거래는 퀀트 트리거를 기반으로 한 독립적인 거래입니다. 비대칭적 손익비: 전략의 핵심은 **1: 3의 손익비(Risk-to-Reward Ratio)**를 목표로 합니다. 이는 한 번의 수익 거래가 여러 번의 손실 거래를 상쇄할 수 있는 수학적 우위를 제공하도록 설계되었습니다. 강력한 보호: 모든 포지션은 주문이 실행되는 즉시 **고정 손절매(Stop Loss)**와 익절매(Take
FREE
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변