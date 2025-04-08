Algometrix Vector
- Experts
- Samuele Contu
- 버전: 1.26
- 활성화: 10
Algometrix Vector는 골드(XAUUSD) 거래를 위해 정밀하게 설계된 완전 자동화 매매 시스템입니다. 대다수의 고주파(HFT) 또는 고위험 알고리즘과 달리, Vector는 "안전 우선(Safety-First)" 철학을 바탕으로 자본 보호와 장기적인 운영 안정성을 최우선으로 설계되었습니다.
이 알고리즘은 귀금속 시장의 역학을 분석하여 승률이 높은 셋업을 식별하며, 균형 잡히고 지속 가능한 운영을 유지합니다. 이는 통제 불능의 변동성으로 인한 스트레스 없이 꾸준한 성장을 목표로 하는 트레이더에게 이상적입니다.
주요 특징
-
균형 잡힌 운영: 시스템은 모든 틱을 무분별하게 쫓지 않습니다. 하루 평균 1회의 거래를 통해, Algometrix Vector는 방향성이 가장 명확한 순간만을 선택하여 과잉 매매(Overtrading)를 방지합니다.
-
엄격한 리스크 관리: 모든 포지션은 사전에 정의된 하드 스탑로스(Hard Stop Loss)와 함께 진입합니다. 이를 통해 갑작스러운 변동성 폭발로부터 시스템을 보호하고 스프레드 비용의 영향을 최소화하며, 최대 리스크를 항상 사전에 파악할 수 있습니다.
-
선형 매매 로직: 유해하거나 위험한 전략은 철저히 배제합니다. 마틴게일 금지, 그리드 금지, 추가 매수(Averaging) 금지. 모든 거래는 일정하고 비례적인 진입 물량을 기반으로 하는 독립적인 이벤트입니다.
-
규정 준수 및 일관성: 일반적인 프랍 펌(Prop Firm)의 일관성 규칙을 준수하도록 설계되었습니다. 진입 물량은 시간이 지나도 균형 있게 유지되어, 깨끗하고 전문적인 수익 곡선(Equity Curve)을 형성합니다.
-
최적의 유동성: 거래 시간은 24시간을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 이러한 데이트레이딩 접근 방식은 자본이 장기 오버나이트 포지션에 묶이지 않도록 보장하며, 자금을 언제든지 출금 가능한 상태로 유지합니다.
왜 Algometrix Vector를 선택해야 합니까?
과도한 리스크로 비현실적인 수익을 약속하는 EA들이 넘쳐나는 시장에서, Algometrix Vector는 투명성으로 차별화됩니다. 이는 자본 보존과 통계적 리스크 관리의 가치를 이해하는 전문 트레이더를 위한 도구입니다.
-
거래 종목: XAUUSD (골드)
-
타임프레임: 제한 없음 (모든 시간대 대응)
-
플랫폼: MetaTrader 5
-
계좌 유형: 제한 없음
-
설치 방법: 단일 XAUUSD 차트에 EA를 적용하고, 원하는 "리스크 레벨(Risk Level)"을 설정하기만 하면 알고리즘이 나머지를 관리합니다.
-
최소 잔고: 다양한 계좌 규모에 적합합니다 (물량 배분의 최적화를 위해 500유로/달러 이상 권장).
면책 조항: 골드 및 기타 금융 상품 거래는 높은 수준의 리스크를 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. EA의 과거 실적이 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 어떠한 자동 매매 시스템도 수익을 보장하거나 리스크를 완전히 제거할 수 없습니다. 손실을 감당할 수 있는 자본으로만 거래하십시오. 개발자는 본 소프트웨어 사용으로 인해 발생하는 어떠한 재정적 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.