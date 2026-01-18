Algometrix Vector

Algometrix Vector é um sistema de trading totalmente automatizado, meticulosamente projetado para operar com ouro (XAUUSD). Ao contrário da maioria dos algoritmos de alta frequência ou alto risco, o Vector foi desenvolvido com uma filosofia "Safety-First" (Segurança em Primeiro Lugar), priorizando a proteção do capital e a estabilidade operacional a longo prazo.

O algoritmo analisa as dinâmicas do mercado de metais preciosos para identificar configurações (setups) de alta probabilidade, mantendo uma operação equilibrada e sustentável — ideal para quem busca um crescimento constante sem o estresse de oscilações incontroláveis.

Características Principais

  • Operação Equilibrada: O sistema não persegue o mercado a cada tick. Com uma média de 1 operação por dia, o Algometrix Vector seleciona apenas os momentos de maior clareza direcional, evitando o overtrading.

  • Gestão de Risco Rigorosa: Cada posição é aberta com um Hard Stop Loss predefinido. Isso torna o sistema imune a explosões repentinas de volatilidade e independente dos custos de spread, garantindo que o risco máximo seja sempre conhecido com antecedência.

  • Lógica de Trading Linear: Excluímos categoricamente estratégias tóxicas ou perigosas. Sem Martingale, sem Grid (grade), sem Preço Médio (Averaging). Cada trade é um evento independente baseado em um volume de entrada constante e proporcionado.

  • Conformidade e Consistência: O sistema foi projetado para respeitar as regras de consistência mais comuns (Prop Firm ready). Os volumes de entrada permanecem equilibrados ao longo do tempo, favorecendo uma curva de equity limpa e profissional.

  • Máxima Liquidez: A duração das operações é estudada para nunca exceder 24 horas. Esta abordagem intraday garante que o capital não fique preso em posições overnight prolongadas, mantendo os fundos sempre disponíveis para eventuais saques.

Por que escolher o Algometrix Vector?

Em um mercado saturado de Expert Advisors que prometem retornos irrealistas utilizando riscos excessivos, o Algometrix Vector destaca-se pela sua transparência. É uma ferramenta profissional dedicada ao trader que compreende o valor da preservação do capital e da gestão estatística do risco.

  • Símbolo: XAUUSD (Ouro)

  • Timeframe: Qualquer um

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Tipo de Conta: Qualquer uma

  • Instalação: Aplique o EA a um único gráfico de XAUUSD, defina o "Risk Level" (Nível de Risco) desejado e o algoritmo gerenciará o restante.

  • Saldo Mínimo: Adequado para diversos tamanhos de conta (sugerem-se €500 para um melhor equilíbrio dos volumes de entrada).


Aviso de Risco (Disclaimer): Negociar Ouro e outros instrumentos financeiros envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado de um Expert Advisor (EA) não é um indicador confiável de resultados futuros. Nenhum sistema automatizado pode garantir lucros ou a eliminação total do risco. Negocie apenas com capital que você pode se dar ao luxo de perder. O autor não é responsável por quaisquer perdas financeiras incorridas através do uso deste software.

FREE
