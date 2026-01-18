Algometrix Vector

Algometrix Vector, Altın (XAUUSD) üzerinde işlem yapmak için titizlikle mühendisliği yapılmış, tam otomatik bir ticaret sistemidir. Çoğu yüksek frekanslı veya yüksek riskli algoritmanın aksine Vector, sermaye korumasını ve uzun vadeli operasyonel istikrarı ön planda tutan "Önce Güvenlik" (Safety-First) felsefesiyle tasarlanmıştır.

Algoritma, yüksek olasılıklı kurulumları (setups) belirlemek için değerli metal piyasası dinamiklerini analiz eder ve dengeli, sürdürülebilir bir operasyon yürütür; kontrolsüz dalgalanmaların stresi olmadan istikrarlı büyüme arayanlar için idealdir.

Temel Özellikler

  • Dengeli Operasyon: Sistem her tick hareketinde piyasayı kovalamaz. Günlük ortalama 1 işlem ile Algometrix Vector, yalnızca yönsel netliğin en yüksek olduğu anları seçerek aşırı işlemden (overtrading) kaçınır.

  • Titiz Risk Yönetimi: Her bir pozisyon, önceden tanımlanmış bir Hard Stop Loss (Kesin Zarar Durdur) ile açılır. Bu, sistemi ani volatilite patlamalarına karşı bağışıklı hale getirir ve spread maliyetlerinden bağımsız kılarak maksimum riskin her zaman önceden bilinmesini sağlar.

  • Lineer Ticaret Mantığı: Toksik veya tehlikeli stratejileri kategorik olarak dışlıyoruz. Martingale Yok, Izgara (Grid) Yok, Maliyet Azaltma (Averaging) Yok. Her işlem, sabit ve orantılı bir giriş hacmine dayalı bağımsız bir olaydır.

  • Uyumluluk ve Tutarlılık: Sistem, en yaygın tutarlılık kurallarına (Prop Firm ready) uyacak şekilde tasarlanmıştır. Giriş hacimleri zaman içinde dengeli kalarak temiz ve profesyonel bir özsermaye (equity) eğrisini destekler.

  • Maksimum Likidite: İşlemlerin süresi hiçbir zaman 24 saati aşmayacak şekilde incelenmiştir. Bu gün içi (intraday) yaklaşım, sermayenin uzun süreli gecelik (overnight) pozisyonlarda bloke kalmamasını sağlayarak fonların her zaman çekim için hazır olmasını sağlar.

Neden Algometrix Vector'ü Seçmelisiniz?

Aşırı risk kullanarak gerçekçi olmayan getiriler vaat eden Expert Advisor'larla dolu bir piyasada, Algometrix Vector şeffaflığıyla öne çıkar. Sermaye korumanın ve istatistiksel risk yönetiminin değerini anlayan yatırımcılar için adanmış profesyonel bir araçtır.

  • Sembol: XAUUSD (Altın)

  • Zaman Dilimi: Herhangi bir zaman dilimi

  • Platform: MetaTrader 5

  • Hesap Türü: Herhangi bir hesap

  • Kurulum: EA'yı tek bir XAUUSD grafiğine uygulayın, istediğiniz "Risk Level" (Risk Seviyesi) ayarını yapın ve algoritma gerisini halledecektir.

  • Minimum Bakiye: Çeşitli hesap boyutlarına uygundur (giriş hacimlerinin daha iyi dengelenmesi için 500 € önerilir).


Sorumluluk Reddi (Disclaimer): Altın ve diğer finansal araçların ticareti yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Bir Expert Advisor'ın (EA) geçmiş performansı, gelecekteki sonuçların güvenilir bir göstergesi değildir. Hiçbir otomatik sistem kârı veya riskin tamamen ortadan kaldırılmasını garanti edemez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın. Yazar, bu yazılımın kullanımından kaynaklanan herhangi bir mali kayuptan sorumlu değildir.

Algometrix Quant
Samuele Contu
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Algometrix Quant , sermaye korumasını ve uzun vadeli istikrarı ön planda tutan yatırımcılar için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret sistemidir. Kantitatif analiz ve güçlü bir mantık üzerine inşa edilen bu Expert Advisor (EA), yüksek riskli taktiklerden kaçınır; bunun yerine disiplinli risk yönetimi ile yüksek olasılıklı kurulumlara odaklanır. Temel Özellikler Hem VPS hem de aracı kurumun ultra düşük gecikmeli olması gerekir. Güvenlik Odaklı: Kesinlikle Martingale, Grid (Izgara) veya Maliyet Az
