Algometrix Vector

Algometrix Vector — это полностью автоматизированная торговая система, тщательно разработанная для торговли золотом (XAUUSD). В отличие от большинства высокочастотных или высокорискованных алгоритмов, Vector спроектирован на основе философии «Безопасность прежде всего» (Safety-First), уделяя приоритетное внимание защите капитала и операционной стабильности в долгосрочной перспективе.

Алгоритм анализирует динамику рынка драгоценных металлов для выявления высоковероятных сетапов, поддерживая сбалансированную и устойчивую работу — идеально подходит для тех, кто ищет стабильный рост без стресса от неконтролируемых колебаний.

Основные характеристики

  • Сбалансированная торговля: Система не гонится за рынком на каждом тике. Совершая в среднем 1 сделку в день, Algometrix Vector выбирает только моменты максимальной направленной ясности, избегая овертрейдинга.

  • Строгий риск-менеджмент: Каждая позиция открывается с заранее определенным Hard Stop Loss. Это делает систему невосприимчивой к внезапным всплескам волатильности и независимой от стоимости спреда, гарантируя, что максимальный риск всегда известен заранее.

  • Линейная торговая логика: Мы категорически исключаем токсичные или опасные стратегии. Никакого Мартингейла, сеток (Grid) или усреднений. Каждая сделка является независимым событием, основанным на постоянном и пропорциональном объеме входа.

  • Соответствие и последовательность: Система разработана с учетом стандартных правил проп-компаний (Prop Firm ready). Объемы входа остаются сбалансированными с течением времени, что способствует формированию чистой и профессиональной кривой доходности.

  • Максимальная ликвидность: Продолжительность операций рассчитана так, чтобы никогда не превышать 24 часа. Этот внутридневной подход гарантирует, что капитал никогда не блокируется в длительных позициях овернайт, благодаря чему средства всегда доступны для вывода.

Почему стоит выбрать Algometrix Vector?

На рынке, перенасыщенном советниками, которые обещают нереалистичную доходность при чрезмерном риске, Algometrix Vector выделяется своей прозрачностью. Это профессиональный инструмент для трейдера, который понимает ценность сохранения капитала и статистического управления рисками.

  • Символ: XAUUSD (Золото)

  • Таймфрейм: Любой

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Тип счета: Любой

  • Установка: Прикрепите советник к одному графику XAUUSD, установите желаемый «Risk Level», и алгоритм позаботится обо всем остальном.

  • Минимальный баланс: Подходит для счетов разного размера (рекомендуется от €500 для лучшего баланса объемов входа).


Отказ от ответственности: Торговля золотом и другими финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Результаты эксперта (EA) в прошлом не являются надежным показателем будущих результатов. Ни одна автоматизированная система не может гарантировать прибыль или полное исключение риска. Торгуйте только тем капиталом, который вы можете позволить себе потерять. Автор не несет ответственности за любые финансовые потери, понесенные в результате использования данного программного обеспечения.

FREE
