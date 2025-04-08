Algometrix Vector es un sistema de trading completamente automatizado, meticulosamente diseñado para operar con oro (XAUUSD). A diferencia de la mayoría de los algoritmos de alta frecuencia o alto riesgo, Vector ha sido proyectado con una filosofía "Safety-First" (seguridad ante todo), priorizando la protección del capital y la estabilidad operativa a largo plazo.

El algoritmo analiza las dinámicas del mercado de metales preciosos para identificar configuraciones (setups) de alta probabilidad, manteniendo una operativa equilibrada y sostenible; ideal para quienes buscan un crecimiento constante sin el estrés de las fluctuaciones incontroladas.

Características Principales

Operativa Equilibrada: El sistema no persigue el mercado en cada tick. Con un promedio de 1 operación al día , Algometrix Vector selecciona solo los momentos de mayor claridad direccional, evitando el overtrading.

Gestión de Riesgo Rigurosa: Cada posición se abre con un Hard Stop Loss predefinido. Esto hace que el sistema sea inmune a las explosiones repentinas de volatilidad e independiente de los costos del spread, garantizando que el riesgo máximo siempre se conozca de antemano.

Lógica de Trading Lineal: Excluimos categóricamente estrategias tóxicas o peligrosas. Sin Martingala, sin Grid (rejilla), sin promediación (Averaging). Cada operación es un evento independiente basado en un volumen de entrada constante y proporcionado.

Cumplimiento y Consistencia: El sistema está diseñado para respetar las reglas de consistencia más comunes ( Prop Firm ready ). Los volúmenes de entrada se mantienen equilibrados a lo largo del tiempo, favoreciendo una curva de equity limpia y profesional.

Máxima Liquidez: La duración de las operaciones está estudiada para no superar nunca las 24 horas. Este enfoque intradía asegura que el capital no quede atrapado en posiciones overnight prolongadas, manteniendo los fondos siempre disponibles para posibles retiros.

¿Por qué elegir Algometrix Vector?

In un mercato saturato di Expert Advisor che promettono rendimenti irrealistici utilizzando rischi eccessivi, Algometrix Vector si distingue per la sua trasparenza. È uno strumento professionale dedicato al trader che comprende il valore della conservazione del capitale e della gestione statistica del rischio.

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Timeframe: Cualquiera

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de cuenta: Cualquiera

Instalación: Aplique el EA a un único gráfico de XAUUSD, establezca el "Risk Level" deseado y el algoritmo gestionará el resto.

Saldo mínimo: Adecuado para diversos tamaños de cuenta (se sugieren 500 € para un mejor equilibrio de los volúmenes de entrada).

Descargo de responsabilidad (Disclaimer): El trading con oro y otros instrumentos financieros implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado de un Expert Advisor (EA) no es un indicador fiable de resultados futuros. Ningún sistema automatizado puede garantizar beneficios o la eliminación total del riesgo. Opere solo con capital que pueda permitirse perder. El autor no se hace responsable de las pérdidas financieras derivadas del uso de este software.