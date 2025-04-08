Algometrix Vector

Algometrix Vector ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das akribisch für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu den meisten Hochfrequenz- oder Hochrisiko-Algorithmen wurde Vector nach der „Safety-First“-Philosophie entworfen, bei der der Kapitalschutz und die langfristige operative Stabilität an erster Stelle stehen.

Der Algorithmus analysiert die Dynamik des Edelmetallmarktes, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Dabei wird eine ausgewogene und nachhaltige Arbeitsweise beibehalten – ideal für Anleger, die ein stetiges Wachstum ohne den Stress unkontrollierter Schwankungen suchen.

Hauptmerkmale

  • Ausgewogene Handelsfrequenz: Das System jagt nicht jedem Tick hinterher. Mit durchschnittlich 1 Trade pro Tag wählt Algometrix Vector nur Momente mit maximaler direktionaler Klarheit aus und vermeidet so Overtrading.

  • Striktes Risikomanagement: Jede einzelne Position wird mit einem vordefinierten Hard Stop Loss eröffnet. Dies macht das System immun gegen plötzliche Volatilitätsschübe und unabhängig von Spread-Kosten, sodass das maximale Risiko immer im Voraus bekannt ist.

  • Lineare Handelslogik: Wir schließen toxische oder gefährliche Strategien kategorisch aus. Kein Martingale, kein Grid, kein Hedging oder Nachkaufen (Averaging). Jeder Trade ist ein unabhängiges Ereignis, basierend auf einem konstanten und proportionalen Einstiegsvolumen.

  • Konformität und Konsistenz: Das System ist so konzipiert, dass es die gängigen Konsistenzregeln erfüllt (Prop Firm ready). Die Einstiegsvolumina bleiben über die Zeit ausgewogen, was eine saubere und professionelle Equity-Kurve begünstigt.

  • Maximale Liquidität: Die Haltedauer der Trades ist so ausgelegt, dass sie 24 Stunden niemals überschreitet. Dieser Intraday-Ansatz stellt sicher, dass das Kapital nicht in langwierigen Overnight-Positionen gebunden ist, sodass die Mittel jederzeit für Auszahlungen verfügbar bleiben.

Warum Algometrix Vector wählen?

In einem Markt, der von Expert Advisors überschwemmt wird, die unrealistische Renditen durch übermäßige Risiken versprechen, zeichnet sich Algometrix Vector durch Transparenz aus. Es ist ein professionelles Werkzeug für Trader, die den Wert von Kapitalerhalt und statistischem Risikomanagement verstehen.

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Timeframe: Beliebig

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Kontotyp: Beliebig

  • Installation: Wenden Sie den EA auf einen einzelnen XAUUSD-Chart an, stellen Sie das gewünschte „Risk Level“ ein und der Algorithmus erledigt den Rest.

  • Mindestkapital: Geeignet für verschiedene Kontogrößen (empfohlen werden 500 € für eine optimale Skalierung der Positionsgrößen).


Risikohinweis (Disclaimer): Der Handel mit Gold und anderen Finanzinstrumenten ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die vergangene Wertentwicklung eines Expert Advisors (EA) ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Kein automatisiertes System kann Gewinne garantieren oder das Risiko vollständig eliminieren. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können. Der Autor übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste, die durch die Nutzung dieser Software entstehen.

Weitere Produkte dieses Autors
Algometrix Quant
Samuele Contu
5 (1)
Experten
Algometrix Quant ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für Trader entwickelt wurde, die Kapitalerhalt und langfristige Konsistenz priorisieren. Basierend auf quantitativen Analysen und einer robusten Logik vermeidet dieser Expert Advisor (EA) Hochrisiko-Taktiken und konzentriert sich stattdessen auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und ein diszipliniertes Risikomanagement. Hauptmerkmale Erfordert sowohl einen VPS als auch einen Broker mit extrem niedriger Latenz. Sicherheitsorientiert:
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension