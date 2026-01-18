Algometrix Vector

Algometrix Vector は、ゴールド (XAUUSD) での運用に特化し、細部まで精密に設計された完全自動トレーディングシステムです。大半の高頻度（HFT）やハイリスクなアルゴリズムとは異なり、Vectorは「セーフティ・ファースト（安全第一）」の哲学に基づいて設計されており、資本の保護と長期的な運用の安定性を最優先しています。

このアルゴリズムは、貴金属市場のダイナミクスを分析して高確率なセットアップを特定し、バランスのとれた持続可能な運用を維持します。制御不能な変動によるストレスを感じることなく、着実な成長を目指すトレーダーに最適です。

主な特徴

  • バランスの取れた運用: システムがすべてのティックを追いかけることはありません。平均1日1回の取引を行い、Algometrix Vectorは方向性が最も明確な瞬間のみを厳選し、オーバートレーディング（過剰取引）を回避します。

  • 厳格なリスク管理: すべてのポジションは、事前に定義された ハード・ストップロス (Hard Stop Loss) を伴って発注されます。これにより、突然のボラティリティの急増に左右されず、スプレッドコストの影響も最小限に抑えられ、最大リスクを常に事前に把握することが可能です。

  • 線形トレーディングロジック: 有害または危険な戦略は一切排除しています。マーチンゲールなし、グリッドなし、ナンピンなし。 各取引は、一定かつ比率に基づいたロット数による独立したイベントとして処理されます。

  • コンプライアンスと一貫性: 一般的なプロップファーム（Prop Firm）のルールに適合するように設計されています。エントリーボリュームは長期にわたってバランスが保たれ、クリーンでプロフェッショナルな資産曲線（Equity Curve）を描きます。

  • 最大限の流動性: 取引時間は 24時間 を超えないように設計されています。このデイトレード・アプローチにより、資金が長期のオーバーナイトポジションに固定されることがなく、いつでも出金可能な状態を維持できます。

なぜ Algometrix Vector を選ぶのか？

過剰なリスクを取り、非現実的な収益を謳うエキスパートアドバイザー（EA）が溢れる市場において、Algometrix Vector はその透明性で一線を画しています。資本の保全と統計的なリスク管理の価値を理解しているプロフェッショナルなトレーダーのためのツールです。

  • 通貨ペア: XAUUSD (ゴールド)

  • 時間足: 指定なし（全時間足対応）

  • プラットフォーム: MetaTrader 5

  • 口座タイプ: 指定なし

  • 設置方法: XAUUSDのチャート1つにEAを適用し、希望する「リスクレベル (Risk Level)」を設定するだけで、あとはアルゴリズムがすべてを管理します。

  • 最低残高: さまざまな口座サイズに対応（ロット配分の最適化のため、500ユーロ/ドル以上を推奨）。


免責事項: 金（ゴールド）およびその他の金融商品の取引には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。EAの過去の実績は、将来の結果を保証するものではありません。いかなる自動売買システムも、利益やリスクの完全な排除を保証することはできません。失ってもよい余剰資金でのみ取引を行ってください。本ソフトウェアの使用によって生じた金融損失について、開発者は一切の責任を負いません。

FREE
