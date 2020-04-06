Golden Reversal

自动交易工具，可手动管理信号，并包含现代面板自动为您寻找止损/止盈。

Launch price:
 175 USD

Golden Reversal EA 价格将随着销售里程碑逐步升至 300 美元。

Current price:
 175 USD
Next stage:
 200 USD
Final target price:
 300 USD

如果您计划中/长期使用，请在早期阶段购买。


Golden Reversal EA 是 MT5 的专业工具，结合：基于 REVERSAL STRATEGY 的信号。


基于 REVERSAL STRATEGY 的信号。

自动 SL/TP：两种模式（详见下方）。

高级风险管理：按权益的每日和每周回撤限制（prop firm 风格）。

高影响力新闻过滤器（MT5 日历，红色文件夹事件）。

点差、时间、冷却、每根K线1个信号、最大全局交易过滤器。

紧凑面板允许您：自动模式交易（EA 替您交易）。

用作智能手动交易面板，BUY/SELL 遵循您的管理规则。Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frame 模式，分别控制：仅警报（AlertsOnly）。

自动交易（AutoTrade）。


双重功能：自动 EA + 您自己的交易面板


建议启用"允许算法交易"复选框。在 EA 菜单中您可以控制 Alert Only/AutoTrade 模式，即使您不希望 EA 自动替您交易，面板和警报仍会工作。


即使手动交易，EA 也使用您当前的规则：


SL/TP（按 ATR、手动、ATR scan 或 SL/TP PRO）。

BreakEven、追踪止损和部分平仓。

点差、时间、新闻过滤器等。

如果启用，每日/每周回撤限制。


您决定入场，EA 根据面板设置管理交易。


EA 还可以绘制：


信号箭头和点（RSI/Stoch）。

开仓交易上的 R:R 叠加层。

手动 R:R 模拟器（DRAW R:R 模式），拖动 ENTRY/TP/SL。


将货币对和时间框架添加到菜单，使用大写字母后跟一个带(,)的。别忘了按经纪商命名方式书写。


包含两种自动止损和止盈放置模式：SL/TP PRO - ATR scan。

图片详细说明每种模式的可用配置文件 - 您可以在面板中保持激活，EA 将选择正确的。


融资建议：如果经纪商每日限制例如 5%，将 EA 配置为 4.0-4.5% 以留出点差、跳空和滑点的余量。


支持和社区

如有疑问、支持或分享配置，请写信给我们并加入我们的社区，我们分享：


货币对/时间框架预设示例。

手动交易面板使用创意。

未来更新和改进。


telegram: https://t.me/aprendizajeD360

whatsapp: https://chat.whatsapp.com/HacnUluJEwg1RkvmSQgRH7


作者的更多信息
Trendline D Fusion
Adriana Nicole Tapia Flores
专家
EA Trendline Fusion 是一款创新的智能交易顾问 (EA)，能够检测并交易对角趋势线。专为使用经典技术分析的交易者设计，本系统既可以全自动交易，也可以提供可视化信号和提醒。 为了在模拟测试中获得最佳体验，请按照图片中为每个交易对和时间周期优化的参数进行设置。 此智能交易系统起价为45美元，随着销售将上涨至65美元。 主要功能： 使用摆动点、ATR 或枢轴点检测趋势线。 提供 3 种自动交易入场方式（突破、回测、反转），也可切换为仅信号模式。 灵活设置：确认过滤器、手数管理、风险控制。 适用于剥头皮、日内交易或波段交易。 提供可视化和推送提醒，避免错过机会。 为什么选择它？ 因为它结合了两方面优势： 经典趋势线分析的精准性。 自动化 EA 的速度与纪律性。 你不需要总是让它替你操作 —— 关闭算法交易即可仅用于信号提示。 有了 EA Trendline Fusion，你将拥有一个可靠的技术助手，帮助你发现机会并更稳定地执行交易策略。 立即下载，让你的交易迈向更高水平。 此版本的新功能： 现在增加了基于ATR的止损和止
Trendline D Fusion MT4
Adriana Nicole Tapia Flores
专家
EA Trendline Fusion MT4 是一款创新的智能交易顾问 (EA)，可自动检测并交易对角趋势线。 专为使用经典技术分析的交易者设计，本版本完全适配 MetaTrader 4，将可视化的清晰度与自动化的精确性完美结合。 主要功能 使用 Swings (ATR) 和双点枢轴检测趋势线。 自动或手动模式：可选择突破、回测或反转信号，或仅用作信号提示工具。 灵活设置手数、滑点、止盈、止损、保本线和移动止损。 智能保护功能：每日/每周权益保护、亏损后冷却期、交易时段控制。 适用于任何品种和时间周期——可用于剥头皮、日内或波段交易。 图表箭头与屏幕标签清晰显示实时机会。 为什么选择它？ 它结合了手动趋势线交易的精准度与EA的纪律性。 您可以让EA自动交易，或仅启用信号显示进行人工操作。 Trendline Fusion MT4 帮助您保持一致性，捕捉关键突破区间，并清晰管理交易。 版本 3.83 新增功能： • 基于ATR的止损/止盈自适应波动控制。 • 改进的绘图引擎，更快更流畅。 • 与MT5布局完全兼容。 https:/
MonthlyWeeklyDaily Previous High and Lows
Adriana Nicole Tapia Flores
指标
一目了然，即刻掌握图表关键！ 本指标可自动绘制价格近期反弹或突破的关键水平，为您提供客观的支撑和阻力区域，无需手动绘制。只需将其附加到图表，即可查看各时间周期的前期高低点。 各条线代表的含义： Previous Month High ‣ 上月最高价：前一个月周期内的最高成交价。 Previous Month Low ‣ 上月最低价：前一个月周期内的最低成交价。 Previous Week High ‣ 上周最高价：前一个周周期内的最高成交价。 Previous Week Low ‣ 上周最低价：前一个周周期内的最低成交价。 Previous Day High ‣ 前一日最高价：上一交易日内的最高成交价。 Previous Day Low ‣ 前一日最低价：上一交易日内的最低成交价。 为什么必备： 一打开图表，即可捕捉 反弹 和 突破 信号。 在历史验证水平处设置 止盈 和 止损 。 SMC 与 ICT 策略的核心工具 ，优化依据高级市场结构的进出场。 兼容任意交易方法：剥头皮、波段、Wyckoff、价格行为等。 操作简便：可开关各级别，灵活自定义颜色与线宽。
S R Diagonal Linea de Tendencia ALARMA
Adriana Nicole Tapia Flores
指标
将趋势线提升到新高度！ 此指标根据可配置的枢轴点自动绘制 对角趋势线 ，并在价格与之交互时在图表上显示 可视化提醒 。无需手动绘图：当价格触及或突破该线时，您将在对应K线处看到清晰的提示。 主要功能 灵活的枢轴点： 可调整计算枢轴所用的柱数（ PivotBars ），但建议保留默认值以保持信号一致性。 可视化提醒： 仅屏幕提示，无声音。 多时间框架： 适用于所有时间级别。建议预设： 4 小时： 500、100、50根柱 15 分钟： 20、50、100根柱 1 小时、5 分钟、1 分钟： 100、50根柱 简易自定义： 设置线条颜色和粗细；一键切换提醒开关。 适用人群 使用我的 迷你支撑与阻力策略 ，在市场结构枢轴点上优化入场和出场的交易者。 希望加快趋势分析并避免手动描绘错误的所有人。 优势 立即查看当前趋势是否尊重或突破您的枢轴点。 标记动态水平，简化风险管理。 无需复杂设置，轻松集成到剥头皮、波段或价格行为等策略中。
Combo Pro Alarma 2 en 1
Adriana Nicole Tapia Flores
指标
Includes: 2 indicators + 2 Level 1 PDF books + 3+ hours of video course + 1 risk‑management template + 1 month VIP signals channel access This combo is part of our 3‑Level Book Set , designed to guide you step by step from the fundamentals to advanced trading. Perfect for anyone who wants to start strong with professional tools from day one. Explore all paths. Choose your journey. Build your strategy. What’s included in this Combo? 1. Indicators (single .ex5 file) MonthlyWeeklyDaily Previous Hi
筛选:
无评论
回复评论