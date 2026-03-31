Exp5 SafetyLock PRO for MT5

SAFETYLOCK for MetaTrader 5 — 高级保护锁定与风险管理系统

SAFETYLOCK for MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业工具，可为已经打开的仓位自动创建反向保护性挂单。

当交易者或其他 Expert Advisor 打开仓位后，SAFETYLOCK 可以在指定距离放置保护性 Buy Stop 或 Sell Stop。如果市场朝原始仓位的不利方向移动，该挂单将被激活，并形成可控的 safety lock 结构。

这不是普通的 hedge，也不是无规则的加仓。SAFETYLOCK 可帮助您提前准备 recovery 场景：监控已开仓位、激活保护订单、使用手数倍数、管理保护仓位，并根据预设规则执行后续操作。

重要提示：SAFETYLOCK 不保证盈利，也不能消除市场风险。它是一款用于控制已开仓位并在复杂市场环境中构建保护逻辑的专业工具。

SAFETYLOCK 的功能

监控 MetaTrader 5 中已经打开的仓位。

创建反向保护性挂单。

支持 Buy Stop 和 Sell Stop 作为 safety lock 场景。

可根据市场变化动态移动保护性 pending order。

允许为保护订单使用手数倍数。

可按交易品种、交易类型、magic number、注释和手数过滤仓位。

可在保护订单激活后，按指定条件关闭原始仓位。

工作原理

您或其他 Expert Advisor 打开一个仓位。 SAFETYLOCK 根据设定的过滤条件检查该仓位。 如果仓位符合规则，EA 会放置一个反向保护性挂单。 如果市场朝原始仓位的不利方向移动，保护订单将被激活。 激活后，SAFETYLOCK 会根据您的设置执行后续管理逻辑。

SAFETYLOCK 适合哪些情况

当您需要在开仓后自动建立保护场景时

当交易由其他 Expert Advisor 打开，而您需要额外的风险控制层时

当您希望用预设逻辑替代情绪化的手动 hedging 时

当您需要按 magic number、交易品种、注释或手数管理交易时

当您需要为复杂市场情况准备 recovery 场景时

主要参数

MilliSecondsTimerForMonitoring — 仓位监控间隔，单位为毫秒。

— 仓位监控间隔，单位为毫秒。 SymbolMonitoring — 要监控的交易品种。ALL_SYMBOL 表示监控账户中的所有品种。

— 要监控的交易品种。ALL_SYMBOL 表示监控账户中的所有品种。 Type_Monitoring — 要监控的仓位类型：BUY、SELL 或 ALL。

— 要监控的仓位类型：BUY、SELL 或 ALL。 Magic_Monitoring — 要监控仓位的 magic number。可用逗号指定多个值。

— 要监控仓位的 magic number。可用逗号指定多个值。 Comment_Monitoring — 按注释过滤仓位。

— 按注释过滤仓位。 Min_Lot_Monitoring — 监控仓位的最小手数。

— 监控仓位的最小手数。 Max_Lot_Monitoring — 监控仓位的最大手数。

— 监控仓位的最大手数。 SafetyPosMonitoring — 监控此前由 SAFETYLOCK 打开的仓位。

保护订单参数

StopLosse — 保护性挂单的 Stop Loss。

— 保护性挂单的 Stop Loss。 TakeProfite — 保护性挂单的 Take Profit。

— 保护性挂单的 Take Profit。 MNLOT — 保护订单的手数倍数。

— 保护订单的手数倍数。 StopOrderDeltaifUSE — 放置保护订单的点数距离。

— 放置保护订单的点数距离。 NumberofStopOrder — 一个仓位对应的保护订单数量。

— 一个仓位对应的保护订单数量。 DistancefromStopOrders — 多个保护订单之间的距离。

— 多个保护订单之间的距离。 ModifyOrdPend — 动态移动保护性挂单。

— 动态移动保护性挂单。 ModifyOrdPend_STEP — 保护订单移动步长。

— 保护订单移动步长。 ReopenClosedSafetyOrders — 当原始仓位仍然打开时，重新创建已关闭的保护订单。

保护激活后的管理逻辑

Close_One_if_Safety_Closed_In_Profit — 如果已关闭的 SafetyLock 仓位补偿了当前亏损，则关闭原始仓位。

— 如果已关闭的 SafetyLock 仓位补偿了当前亏损，则关闭原始仓位。 Close_One_if_Safety_More_profitable — 如果活动中的 SafetyLock 仓位盈利超过当前亏损，则关闭原始仓位。

— 如果活动中的 SafetyLock 仓位盈利超过当前亏损，则关闭原始仓位。 CloseOneifStopsActive — 保护订单激活后立即关闭原始仓位。

— 保护订单激活后立即关闭原始仓位。 CloseSafetyPositionsifclosed — 原始仓位关闭后，关闭 SafetyLock 仓位。

— 原始仓位关闭后，关闭 SafetyLock 仓位。 Remove_TAKEPROFIT_ofOriginalifStopsActive — 保护激活后移除原始仓位的 Take Profit。

— 保护激活后移除原始仓位的 Take Profit。 Remove_STOPLOSS_ofOriginalifStopsActive — 保护激活后移除原始仓位的 Stop Loss。

SAFETYLOCK for MT5 专为需要结构化保护场景、自动反向挂单、动态保护管理以及 MetaTrader 5 灵活风险控制的交易者而创建。

Vladon, Expforex

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