Exp5 SafetyLock PRO for MT5

SAFETYLOCK for MetaTrader 5 — 高级保护锁定与风险管理系统

SAFETYLOCK for MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业工具，可为已经打开的仓位自动创建反向保护性挂单。

当交易者或其他 Expert Advisor 打开仓位后，SAFETYLOCK 可以在指定距离放置保护性 Buy Stop 或 Sell Stop。如果市场朝原始仓位的不利方向移动，该挂单将被激活，并形成可控的 safety lock 结构。

这不是普通的 hedge，也不是无规则的加仓。SAFETYLOCK 可帮助您提前准备 recovery 场景：监控已开仓位、激活保护订单、使用手数倍数、管理保护仓位，并根据预设规则执行后续操作。

重要提示：SAFETYLOCK 不保证盈利，也不能消除市场风险。它是一款用于控制已开仓位并在复杂市场环境中构建保护逻辑的专业工具。

MetaTrader 4 版本 完整说明 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装 如何获取 Log 文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品

SAFETYLOCK 的功能

  • 监控 MetaTrader 5 中已经打开的仓位。
  • 创建反向保护性挂单。
  • 支持 Buy Stop 和 Sell Stop 作为 safety lock 场景。
  • 可根据市场变化动态移动保护性 pending order。
  • 允许为保护订单使用手数倍数。
  • 可按交易品种、交易类型、magic number、注释和手数过滤仓位。
  • 可在保护订单激活后，按指定条件关闭原始仓位。

工作原理

  1. 您或其他 Expert Advisor 打开一个仓位。
  2. SAFETYLOCK 根据设定的过滤条件检查该仓位。
  3. 如果仓位符合规则，EA 会放置一个反向保护性挂单。
  4. 如果市场朝原始仓位的不利方向移动，保护订单将被激活。
  5. 激活后，SAFETYLOCK 会根据您的设置执行后续管理逻辑。

SAFETYLOCK 适合哪些情况

  • 当您需要在开仓后自动建立保护场景时
  • 当交易由其他 Expert Advisor 打开，而您需要额外的风险控制层时
  • 当您希望用预设逻辑替代情绪化的手动 hedging 时
  • 当您需要按 magic number、交易品种、注释或手数管理交易时
  • 当您需要为复杂市场情况准备 recovery 场景时

主要参数

  • MilliSecondsTimerForMonitoring — 仓位监控间隔，单位为毫秒。
  • SymbolMonitoring — 要监控的交易品种。ALL_SYMBOL 表示监控账户中的所有品种。
  • Type_Monitoring — 要监控的仓位类型：BUY、SELL 或 ALL。
  • Magic_Monitoring — 要监控仓位的 magic number。可用逗号指定多个值。
  • Comment_Monitoring — 按注释过滤仓位。
  • Min_Lot_Monitoring — 监控仓位的最小手数。
  • Max_Lot_Monitoring — 监控仓位的最大手数。
  • SafetyPosMonitoring — 监控此前由 SAFETYLOCK 打开的仓位。

保护订单参数

  • StopLosse — 保护性挂单的 Stop Loss。
  • TakeProfite — 保护性挂单的 Take Profit。
  • MNLOT — 保护订单的手数倍数。
  • StopOrderDeltaifUSE — 放置保护订单的点数距离。
  • NumberofStopOrder — 一个仓位对应的保护订单数量。
  • DistancefromStopOrders — 多个保护订单之间的距离。
  • ModifyOrdPend — 动态移动保护性挂单。
  • ModifyOrdPend_STEP — 保护订单移动步长。
  • ReopenClosedSafetyOrders — 当原始仓位仍然打开时，重新创建已关闭的保护订单。

保护激活后的管理逻辑

  • Close_One_if_Safety_Closed_In_Profit — 如果已关闭的 SafetyLock 仓位补偿了当前亏损，则关闭原始仓位。
  • Close_One_if_Safety_More_profitable — 如果活动中的 SafetyLock 仓位盈利超过当前亏损，则关闭原始仓位。
  • CloseOneifStopsActive — 保护订单激活后立即关闭原始仓位。
  • CloseSafetyPositionsifclosed — 原始仓位关闭后，关闭 SafetyLock 仓位。
  • Remove_TAKEPROFIT_ofOriginalifStopsActive — 保护激活后移除原始仓位的 Take Profit。
  • Remove_STOPLOSS_ofOriginalifStopsActive — 保护激活后移除原始仓位的 Stop Loss。

SAFETYLOCK for MT5 专为需要结构化保护场景、自动反向挂单、动态保护管理以及 MetaTrader 5 灵活风险控制的交易者而创建。

Vladon, Expforex

标签： SafetyLock MT5, MetaTrader 5 风险管理, MT5 保护订单, safety lock, hedge protection, recovery system, protective pending order, Buy Stop Sell Stop, MetaTrader 5 风险控制, 仓位保护 Expert Advisor, Expforex, Vladon

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5 (4)
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Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
实用工具
每一位 MetaTrader 交易者都应该运行，却很多人还没有使用的一款 EA。 大多数账户爆仓，并不是因为策略本身错了。真正的原因往往是在某个糟糕的时刻，交易者让亏损继续扩大、加仓硬扛、把订单留到周末、把一整周的盈利还给市场，或者因为一次错误点击而忘记了 prop firm 的每日亏损限制。 KT Equity Protector 就是那个不会让这种事情发生的自动账户守护者。 把它安装在任意一个图表上。通过清晰易懂的引导式设置向导，一次性设定你的规则：每日亏损、最大回撤、盈利目标、净值追踪止盈、周末前平仓。从那一刻开始，这款 EA 会实时监控你的整个 MetaTrader 账户。每一笔持仓。每一个交易品种。每一个 tick。当某条红线被触发时，它会立即执行你选择的动作：提醒、关闭亏损订单、关闭盈利订单、关闭全部订单，或者关闭全部订单并从终端中移除所有其他 EA，防止任何程序重新开仓。 没有情绪。没有延迟。没有犹豫。只有你每天都希望自己能够严格遵守的自动化纪律规则。 KT Equity Protector 实际上做什么 KT Equity Protector 不是交易机器人。它不会开
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.73 (22)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
作者的更多信息
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
专家
TickSniper for MetaTrader 5 — 高速 Tick Scalper，自动适配每个货币对参数 一款专业的全自动 Tick Scalper，可根据当前交易品种自动调整核心交易参数。 TickSniper for MetaTrader 5 适合希望获得快速、智能、几乎开箱即用交易系统的交易者，无需为每个货币对手动微调大量参数。 该 Expert Advisor 会分析报价流、Tick 到达速度、点差特征以及交易品种规格，并自动计算关键交易与持仓管理参数。这样，一套系统即可在不同货币对上运行，而无需频繁手动优化。 TickSniper 不只是一个普通的 scalper。它是一套成熟的自动化交易系统，建立在多年 Forex 与 MetaTrader Expert Advisor 开发经验之上。 TickSniper for MetaTrader 4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何测试与优化 | 如何获取日志文件 | Expforex 全部产品 为什么交易者选择 TickSniper 全自动交易 ，无需复杂的手动调参 根
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
专家
The xCustomEA for MetaTrader 5 — 适用于自定义指标的通用交易 Expert Advisor 将几乎任何自定义指标快速转化为自动化交易系统。 The xCustomEA for MetaTrader 5 是一款通用型 Expert Advisor，能够读取您的自定义指标信号，并按照您设定的逻辑自动执行交易。 您只需要填写指标名称、信号缓冲区和关键参数，EA 就会基于这些数据完成自动执行。对于希望把自定义指标快速接入实盘交易、又不想为每一个新想法都重新编写一个机器人 的交易者和开发者来说，这是一个高效、灵活且可重复使用的交易引擎。 The xCustomEA 并不只是一个“信号转订单”的简单工具。它把自定义指标接入能力与 The X 产品线成熟的交易架构结合在一起，为您提供完整的进场、出场、过滤、保护和持仓管理环境。 The xCustomEA for MetaTrader 4 | 完整使用说明 + DEMO + PDF | 设置与输入参数说明 | PIPFINITE TREND PRO 策略示例 | The X — Universal EA 产品定位 这款
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
实用工具
MetaTrader 4 专业交易复制器 快速、专业、可靠的 MetaTrader 4 交易复制器。 COPYLOT 可在 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 终端之间复制外汇交易，并为不同账户类型和交易场景提供灵活的同步方案。 COPYLOT MT4 版本支持： MetaTrader 4 → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting → MetaTrader 4   MT5 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试与优化 Expforex 的全部产品 您也可以使用 MetaTrader 5 版本，在 MetaTrader 5 → MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 → MetaTrader 5 之间进行复制： COPYLOT CLIENT for MT5 COPYLOT 是一款专业级交易复制器，可稳定运行于 2、3 甚至 10 个终端之间。 支持从模拟账户和投资者密码账户进行复制 可同时运行在多个终端上
Exp5 Swing PRO for MT5
Vladislav Andruschenko
5 (1)
专家
基于波动模型的交易策略涉及下达两个相反的挂单，每笔交易手数增加。当市场价格朝某个方向移动时，其中一个订单被触发，而另一个订单的手数增加。 这种方法使交易者能够在最大限度地降低风险的同时获取利润，使其成为交易外汇、股票和商品的可靠方法。这种策略在金融交易中的使用已得到广泛认可，因为它能够促进明智的决策，尤其是在动荡的市场中。 其有效性归因于它能够识别市场趋势并加以利用，同时降低市场风险。因此，对于寻求优化交易绩效的交易者来说，它是一种受欢迎的选择。 ONLY for HEDGING account type EA 提供三种开仓挂单类型 (TypeofTrade) 下单后自动开仓（即时开仓自动交易） 手动开仓及之后的开仓管理（手动开仓ManualTrade） 根据最高/最低水平之间的距离开仓（过去条形图的最高最低点 TFTrade） OCO   （One-Cancels-the-Other）订单是一种条件订单，由两个订单组成。如果第二个订单被执行，第一个订单将自动取消 。 Swing - 完整描述 MT4 版本 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化  
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.64 (14)
实用工具
MetaTrader 5 用加仓均价系统 —— 专业的持仓均价与交易篮子管理工具 一款强大的 Expert Advisor，专为已经进入回撤的仓位进行均价管理而设计，并支持顺势追加开仓与逆势均价开仓。 这不是一个普通的加仓工具，而是一套灵活的持仓管理系统，用于控制交易篮子的平均入场价、整体盈亏平衡点以及统一盈利退出逻辑。 本产品并不是一套独立的全自动交易策略。它是一套专门用于管理已开仓交易的专业工具，通过均价、追加开仓以及整组持仓的统一追踪止损，帮助交易者更有效地管理已有仓位。 它特别适合那些使用手动交易、个人入场信号或第三方交易系统的交易者，并希望在一个工具中完成亏损持仓与发展中仓位的专业管理。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这款均价系统 在回撤中进行均价管理 ，通过额外开仓优化持仓结构 支持 顺势加仓 与 逆势均价 整组持仓统一追踪止损 管理平均入场价格与整组统一退出点 可灵活设置距离、手数增长、限制条件与管理逻辑 适合配合手动交易及其
Exp5 AI Sniper for MT5
Vladislav Andruschenko
2 (3)
专家
AI Sniper for MetaTrader 5 —— 为精准交易而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 5 打造的智能交易机器人，适合希望获得更高效率、更强逻辑和更专业自动化交易体验的交易者。 它将高级市场分析逻辑、自适应交易机制与精确的入场判断相结合，帮助您在高波动市场中更高效地捕捉 BUY 和 SELL 交易机会。 AI Sniper 是一套具备自我优化能力的 MT5 智能交易系统，能够实时分析市场，快速响应价格变化，并以更高的效率、逻辑性和精准度执行交易。 AI Sniper 并不是普通的自动交易程序。它建立在更深入的市场评估基础之上，通过技术分析、策略过滤与持续运算，在每一次价格变化中寻找更有价值的交易位置。 凭借超过 15 年的交易市场与程序开发经验，我们将真实交易中最重要的核心要素整合到这一系统之中：智能识别、结构化判断、严格执行以及稳定运行。 机器人会持续评估当前市场环境，搜索更优的入场区域，并根据多空趋势变化作出有逻辑的交易决策。它追求的不是频繁而随意的进场，而是建立在概率、结构与信号一致性基础上的精准执行。 AI Snipe
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
专家
Tick Hamster for MetaTrader 5 — 适用于 MetaTrader 5 的全自动交易 Expert Advisor 无需复杂设置即可开始交易。 Tick Hamster for MetaTrader 5 是一款面向希望快速启动、减少手动配置并获得自动化交易体验的用户而设计的 Expert Advisor。它能够针对不同交易品种自动优化内部逻辑，让交易流程更加直接、高效。 这款产品尤其适合不想花时间研究大量参数、希望尽快开始使用自动交易系统的交易者。将其安装到图表中，设置好手数后，其余核心交易逻辑将由系统自动处理。 Tick Hamster 采用与 TickSniper 相同的核心交易理念，但以更简洁的形式呈现，几乎移除了所有复杂的手动设置。对于希望获得自动化、同时避免频繁微调参数的用户来说，这是一个更轻量、更易上手的解决方案。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的全部产品 为什么选择 Tick Hamster 全自动交易 ，启动流程极简 适合不想处理
Exp5 Trail Partial Close PRO MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的高级部分平仓与跟踪止损辅助 EA。 在回撤期间自动关闭部分盈利仓位，并通过智能跟踪逻辑继续管理剩余仓位。 Exp Trail Partial Close PRO for MT5 是一款专业的交易管理 Expert Advisor，专为逐步保护浮动利润而设计。 该 EA 会跟踪已打开的盈利仓位，在价格继续向盈利方向移动时固定利润控制级别，等待受控回撤，然后关闭所选部分仓位，并继续管理剩余交易。 该算法帮助交易者逐步锁定利润，而不是一次性关闭整个仓位。 它尤其适合趋势交易、波段交易，以及需要纪律化离场管理的手动仓位。 Exp Trail Partial Close FREE for MT4 完整说明 +PDF   如何购买   如何安装       如何获取 Log 文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 该 Expert Advisor 监控已打开的仓位。 当价格朝盈利方向移动时，EA 会固定第一个利润控制级别。 如果市场继续向盈利方向运行，回撤级别会进一步上移。 当价格按指定距离回撤时，EA 会关闭部分仓位。 部分平
Exp5 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.78 (9)
实用工具
Duplicator for MetaTrader 5 —— 单终端内的专业持仓复制系统 这是一款面向专业交易者的可靠 Expert Advisor，用于在 MetaTrader 5 中自动复制已经打开的持仓、放大总仓位、应用自定义手数规则，并按照明确的逻辑管理复制出来的持仓。 它非常适合手动交易者、自动化系统使用者，以及希望在同一个终端内更灵活地管理已有持仓的用户。 Duplicator for MT5 并不会依靠自己的交易策略主动开仓。它的职责是监控 MetaTrader 5 账户中已经存在的持仓，并根据你的设置创建对应副本，包括复制次数、手数、Stop Loss、Take Profit、注释以及额外的管理条件。 如果你需要的是 同一个 MetaTrader 5 终端内部 的持仓复制工具，而不是不同平台或不同终端之间的复制系统，那么 MT5 版 Duplicator 正是为这种需求而设计。 MT4 版本 详细描述 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 链接 如果你需要 MetaTrader 终端之间 的交易复
Exp5 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.53 (30)
实用工具
该实用程序允许您在策略测试器中手动测试您的策略。在可视化图表上一键交易。 策略测试器现在也提供了方便且完整的测试交易技能的功能。 复盘大师 Pad 是一款用于策略测试的交易模拟器。使用指标进行交易。 我们实用程序的主要功能 MT4版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 适用于 MetaTrader 策略测试程序 4 和 5； 交易、头寸和订单管理； 可以使用任何指标； 止损、止盈、追踪止损、订单网格； EAPAD PRO 图表友好的仪表板； 一键单击即可控制速度、暂停和图表控制。等等。 警告：此面板供策略测试人员使用！ 对于实时图表上的一键交易，您可以下载我们的实用程序 VirtualTradePad for MetaTrader 4 和 VirtualTradePad for MetaTrader 5   。 结合我们 EA 通用面板 EAPADPRO 的优点和 VirtualTradePad交易实用程序的强大功能， 我们创建了产品 Exp - Tester PAD   ，
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Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.77 (126)
实用工具
自动设置、止损、止盈、追踪止损、盈亏平衡水平，实现 虚拟 止损和止盈。 经验助理 将帮助您组织职位维护。 该程序（EA 交易）旨在自动设置 真实或虚拟   交易时您的仓位的 止损和止盈 水平。 您可以从图表上的控制面板轻松管理 EA 交易的所有操作。 如果您在为未平仓头寸设置止损、止盈、 追踪止损 或 盈亏平衡 时遇到任何困难 ，或者如果您更喜欢手动交易，您可以使用助手。 它将自动执行必要的操作，例如为您的交易设置止损和获利、打开追踪止损以及在需要时将止损移至盈亏平衡。 该助手还具有基于 抛物线 Sar 指标的追踪止损功能。 MT4 版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 我们的助手的9个主要功能： 打开买入卖出； 止损/止盈集； 设置追踪止损； 一套收支平衡； 抛物线追踪止损； 虚拟止损和止盈； 虚拟栏杆止损和盈亏平衡； 显示当前柱的结束时间； 显示有关帐户的有用信息； 对于实时图表上的一键交易，您可以下载实用程序 VirtualTradePad for MetaTrade
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CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — 按总盈利或总亏损自动平仓 这是一款适用于 MetaTrader 4 的实用型交易管理工具。当总盈利或总亏损达到您设置的水平时，EA 可以自动关闭选定的持仓。 Expert Advisor 会监控当前交易，计算浮动盈亏，并可使用利润跟踪功能，帮助交易者比手动操作更快地管理风险和锁定结果。 MetaTrader 4 仍然被大量手动交易者、剥头皮交易者、网格交易者和 EA 用户使用。但 MT4 本身没有一个方便的内置工具，可以按一组订单的总结果来自动平仓。这个工具正是为了解决这个问题。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略和多品种交易一起使用。您设置规则，EA 负责监控结果，并在条件达到时执行平仓。 MT5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | Expforex 的所有产品 为什么 MT4
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 5 — 按总盈利或总亏损自动平仓的专业工具 这是一款适用于 MetaTrader 5 的专业风险管理工具，可以在账户、交易品种、交易方向或单独持仓达到设定的总盈利或总亏损时，自动执行平仓操作。 EA 会持续监控当前持仓的浮动盈亏，并可根据您的设置进行利润跟踪、风险限制和自动平仓。 这不是一个简单的“全部平仓”脚本，而是一个完整的盈利控制、亏损控制、回撤控制和浮动结果管理工具。它可以帮助交易者提前设定清晰的退出规则，减少手动操作中的犹豫、延迟和情绪影响。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略、剥头皮策略以及多品种交易组合一起使用。 该工具支持按 账户货币、点数、百分比或回撤 来关闭盈利或亏损持仓，并且可以使用 Trailing Profit 利润跟踪 功能，在盈利达到目标后继续跟随市场走势，尝试保留更多利润空间。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO
Lib5 EAPadPRO for MT5
Vladislav Andruschenko
4.5 (6)
程序库
EAPADPRO Library for MetaTrader 5 是一个免费的专业界面库，用于为您的 Expert Advisor 添加现代化的信息面板。 该库专为 MQL5 开发者设计，适合希望让自己的交易程序在 MetaTrader 5 图表上拥有更清晰、更专业、更有信息价值的视觉呈现。 MetaTrader 5 的 Expert Advisors 通常包含更复杂的逻辑、多组设置、Magic number 过滤、订单执行规则以及内部策略数值。EAPADPRO 可以将这些信息整理到一个结构化面板中，让用户更快、更直观地理解程序当前状态。 EAPADPRO for MT5 是一个免费库。 您可以使用它来提升 Expert Advisor 的界面、信息输出和整体视觉质量。 完整的分步集成说明： LIB - EAPADPRO 分步集成教程 EAPADPRO 面板详细说明： EAPADPRO 信息面板 MetaTrader 4 版本： EAPADPRO Library for MT4 MQL5   Channel  https://www.mql5.com/en/channels/expf
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Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
专家
AI Sniper for MetaTrader 4 —— 为精准执行而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 4 打造的智能自适应交易机器人，面向希望获得更高质量自动化交易体验的交易者。 它并不是普通的 Forex 机器人，而是一套围绕精确判断、结构化分析与高效执行而构建的专业级 Expert Advisor。 AI Sniper for MT4 通过高级算法逻辑、实时市场分析与精细化执行机制，帮助交易者在复杂市场中识别更优质的 BUY 与 SELL 机会。 AI Sniper 采用复杂而高效的算法架构与先进的交易方法，将原本杂乱无序的市场波动转化为更有逻辑、更有结构的交易决策。 系统会持续评估价格行为、市场状态与技术条件，以识别更有利的入场区域、交易管理时机以及市场反应节点。 基于超过 15 年的 Forex 与交易市场实践经验，这款 Expert Advisor 将智能交易逻辑、策略过滤、优化执行与面向交易者的专业设计整合在同一套 MT4 解决方案中。 AI Sniper 的每个核心模块都经过精心设计与严格测试。机器人会在每一次价格变化中执行大
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
专家
TickSniper for MetaTrader 4 — 高速 Tick Scalper，自动适配每个货币对参数 一款专业的全自动 Tick Scalper，可根据不同货币对自动调整核心交易参数。 TickSniper for MetaTrader 4 专为希望获得快速、智能且几乎开箱即用交易系统的交易者而设计，无需为每个品种手动微调大量参数。 该 Expert Advisor 会分析当前报价、Tick 到达速度、品种规格、点差行为以及其他实时市场因素，并自动计算交易与持仓管理所需的关键参数。 TickSniper 不只是一个普通的 scalper。它是一套建立在多年 Forex 与 MetaTrader Expert Advisor 开发经验之上的成熟自动化交易系统。 TickSniper for MetaTrader 5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何测试与优化 | 如何获取日志文件 | Expforex 全部产品 为什么交易者选择 TickSniper 全自动交易 ，无需复杂的手动调参 根据每个货币对自动适配工作参数 高速
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (28)
专家
这是MetaTrader 5的通用自动EA交易，用于标准指标。 UniversalEA 构造函数EA提供了大量函数。 您可以选择20个信号中的一个来开仓，20个过滤器中的5个用于挑选MetaTrader包中包含的标准指标的信号。 此外，您可以调整指标参数，选择时间范围并为每个信号指定信号条。 注意！新的通用贸易顾问 Exp - xCustomEA 致力于自定义指标： Exp   MetaTrader 5   的xCustomEA Exp   MetaTrader 4   的xCustomEA Description on English 如果您想购买自动交易顾问，请查看我们的 TickSniper  ！ EA包含以下功能：  反趋势平均， 在趋势方向上的额外开放， 追踪止损， 收支平衡， 以总利润或亏损结算， 虚拟止损，获利和追踪止损， 能够使用头寸或挂单/限价单， 鞅， 抛物线追踪止损， 缩编限制功能， 按时间和周日交易 和许多其他人.... 您也可以下载X EA for MetaTrader 4终端 The X for MT4 有关EA设置的完整手册和说明，请访问 我们的博客
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.43 (63)
专家
它使用称为 Swinger (Pendulum, Cheburashka) 的著名策略模型 - 交替放置增加手数的挂单。 策略在于放置两个相反的挂单。当价格向某个方向移动时，触发一个挂单，同时增加另一个订单的手数。 EA 提供三种类型的挂单（TypeofTrade） 放置后自动开仓（即时开仓AutoTrade） 手动开仓后的开仓管理（Manual opening ManualTrade） 按高/低水平开盘（过去的 TFTrade 柱线的高低） OCO（一个取消另一个）订单是一种由两个订单组成的条件订单。如果第二个订单被执行，第一个订单就会自动取消。 Swing - 完整说明 MT5 version 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 这个怎么运作？ 开始时，EA 发出两个订单 - 买入止损 和 卖出止损 ，距离当前价格的距离为 StopOrderDeltaifUSE。 如果 Buy Stop 触发，则 Sell Stop 将被删除，并且将放置一个交易量为 BuyStop   *   Martin 的 Sel
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Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.42 (12)
实用工具
Exp5 - COPYLOT MASTER 是 МetaТrader 5 和 MetaTrader 4 的交易复制器。它从任何账户复制外汇交易。 安装 这个 Expert Advisor 是一个复制大师。在您想要复制交易的终端中安装“EA 交易”。 将任何文本标签名称指定为 pathWrite，例如，“COPY”。 在您想要复制交易的终端上安装 COPYLOT MASTER for MT5。 然后在您要复制到 的 MT4  终端上安装 COPYLOT Client MT4。 或 MetaTrader 5 的 Copylot 客户端 MT5 您也可以下载 COPYLOT MASTER for MT COPYLOT - 完整说明和手册 注意：可以在“注释”选项卡上找到设置列表。 EA 需要设置为 1 个图表！默认情况下，我们的顾问会从您的账户复制所有头寸和订单！ 订单在激活时被复制（头寸）并复制到客户账户。 不支持部分关闭！订单只能在与打开时相同的批次中关闭！如果您的主人使用不同的批次进行关闭，那么复印机可能会失败！ # 它是当今最好的 MT5 到 MT4 贸易复印机之一。 # 独特
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Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
实用工具
Duplicator for MetaTrader 4 —— 单终端内的专业交易与订单复制系统 这是一款面向专业交易者的强大 Expert Advisor，用于自动复制已经存在的交易、放大或调整仓位，并按照你的规则管理复制出的订单与持仓。 它非常适合手动交易者、自动化系统使用者，以及希望对现有仓位进行更灵活管理的用户。 Duplicator 本身并不会按自己的交易策略主动开仓。它的核心任务是监控 MetaTrader 4 终端中已经存在的仓位和订单，然后按照你的设定创建精确副本，包括复制次数、手数、止损、止盈、过滤条件以及后续管理逻辑。 如果你需要的是 同一个终端内部 的智能交易复制模块，而不是不同终端之间的复制工具，那么 Duplicator 正是为此而设计。 MT5版本 详细描述 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 链接 如果你需要 MetaTrader 终端之间的交易复制工具，请查看： COPYLOT 为什么交易者会选择 Duplicator 可复制手动开立的交易、其他 Expert Advisor 开立
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
实用工具
SAFETYLOCK for MetaTrader 4 是一款高级交易保护工具，可在市场突然反转时自动放置反向安全订单，从而保护已开仓位。 一旦交易者或 Expert Advisor (EA) 开立仓位， SAFETYLOCK for MT4 就会在相反方向创建对应的挂单（Buy Stop 或 Sell Stop）。 如果市场朝着原始交易的不利方向运行，该挂单将被触发并形成保护锁仓，帮助交易者控制回撤，更高效地组织恢复逻辑。 该 Expert Advisor 允许您灵活管理仓位：关闭原始交易、对已激活的安全仓位进行追踪、以更大的手数扩展锁仓，或根据市场条件组合多种安全管理方案。 SAFETYLOCK for MT4 还支持动态移动挂单价格，使保护结构能够实时跟随市场，并在价格走势变化时保持有效。 使用 SAFETYLOCK 升级您的 MetaTrader 4 保护逻辑——这是一款面向 2026 的高级解决方案，可实现更智能的锁仓、更清晰的恢复管理以及更强的交易控制。 Exp5 SafetyLock PRO for MT5 完整说明 +DEMO +PDF 如何购买    如何安装 如何
Ind5 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.77 (35)
实用工具
这是一个统计小组，提供MetaTrader 5交易账户的分析。 分析结果实时显示在图表上。 多币种交易非常受欢迎。但是，交易量越大，分析每个交易的盈利能力就越困难。按月分析交易并计算每笔交易的统计数据是更具挑战性的任务。 MT4版本 详细描述 +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 然而，交易量越大，分析每笔交易的盈利能力就越困难。 按月分析交易和计算每笔交易的统计数据更是具有挑战性的任务。 如果您想全面了解交易系统的表现，有多种工具可以帮助您实现这一目标。 其中一些工具包括报告、统计、myfxbook、交易日志、账户分析、性能统计、分析和创新的仪表盘。 利用这些工具，您可以详细分析自己交易系统的表现，并获得有关优势领域和潜在弱点的宝贵见解。 无论您是希望提高业绩的新交易员，还是希望优化交易策略的经验丰富的交易员，这些工具都能为您提供所需的信息，帮助您做出明智的决策，实现您的财务目标。 该面板提供了一种有效的解决方案，可以分析您的帐户并实时准备详细的统计数据 亲爱的朋友和我们的EA用户 Expfor
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Exp COPYLOT MASTER for MT4
Vladislav Andruschenko
4.52 (27)
实用工具
МetaТrader的交易复印机4.它复制任何账户的外汇交易，头寸，订单。 这是МТ5↔️МТ4今天贸易复印机的最佳 МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5, МТ5   -   МТ4 。 独特的复制算法将所有交易从主账户复制到您的客户账户。运行速度快。严格的错误处理。一组强大的功能。 所有这些品质都合并在一个程序中 - EXP - COPYLOT。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 在一个账户上交易的各种投资者账户中将其用作交易的同步器， - COPYLOT会将您的交易复制到其他终端。 安装 CopyLot Master - 要在帐户上安装的专家，您要从中复制职位和订单。 在终端中安装此专家，您可以从中将位置复制到投资帐户。 将任何文本标签名称指定为pathWrite（pathRead），例如“COPY”。 EA需要设置为1图表！默认情况下，我们的顾问会复制您帐户中的所有头寸和订单！ 要复制您需要在第二个帐户或 Copylot客户端MT5 上安装 COPYLOT客户端MT4 的位置 注意：设置列表在我们的 特征   从有利可图的投
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Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.89 (9)
指标
INFOPad是一个信息面板，用于在MetaTrader 5终端中创建所选货币对的信息。 该指标有5个功能： 显示所选符号的主要和主要信息：询问BID，点差，止损水平，掉期，刻度值，佣金价格; 显示SL目标和TP目标的未来目标（已建立的止损和获利点数，美元金额）; 它显示了期间收到的利润：今天，周，月，年，所选货币的总利润; 它显示当前的未平仓头寸，其手数（交易量），头寸数量，头寸头寸的利润，美元，百分比; 显示有关未结交易的图表的其他信息。它显示了止损和获利水平以及这些止损水平的目标; 在符号上打开事务，关闭事务，修改事务时，将信息写入日志文件; 在开始交易，完成交易，修改交易时播放声音文件; 打开交易，关闭交易，修改交易时，向手机发送信息性消息（PUSH通知）。 INFOPAD for Metatrader 4 一键式交易面板：  VirtualTradePad 亲爱的朋友和我们的顾问用户，在 评论 部分添加您的评分 。 我们的外汇软件的所有更新都是 免费的  ！ 主要特征 货币对的名称，符号上存在未平仓头寸，其类型和手数。 English  /  Русский / 中国 / 
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Atila R Akdeniz
515
Atila R Akdeniz 2026.05.04 04:54 
 

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Vladislav Andruschenko
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来自开发人员的回复 Vladislav Andruschenko 2026.05.04 05:45
Thank you :-)
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