Advanced Gann Pattern
- 指标
- Nguyen Van Kien
- 版本: 4.0
- 更新: 20 十二月 2025
- 激活: 5
🎯 高级甘氏形态指标 - 彻底改变您的交易方式
揭秘胜率高达 70-95% 的专业交易员不愿让您知道的秘密交易系统！
您是否厌倦了那些会重绘、发出错误信号或让您对入场和出场时机感到困惑的指标？高级甘氏形态指标将彻底改变这一切。该指标基于 W.D. Gann 传奇的 123 形态理论——正是这套系统帮助他实现了超过 90% 的交易准确率——将百年智慧融入现代自动化交易。
🚀 为什么高级甘氏形态指标能彻底改变交易格局
大多数指标的问题：
❌ 错误信号过多
❌ 没有清晰的入场/出场点
❌ 目标位模糊不清
❌ 频繁重绘
❌ 没有真实的胜率数据
❌ 使用复杂
高级甘氏形态指标的解决方案：
✅ 初步目标位准确率高达 95%
✅ 主要盈利区域胜率高达 70-80%
✅ 清晰的买入/卖出箭头
✅ 自动计算精准的止盈/止损位
✅ 实时绩效统计
✅ 设置后即可自动运行
💎 颠覆性功能
🎯 1. 自动识别 123 形态
无需手动绘制！该指标可自动识别图表上 W.D. Gann 强大的 123 形态。当出现高概率交易机会时，您将立即知晓。
您将获得：
自动识别看涨和看跌形态
显示点 1、2 和 3 的可视化形态线
脉冲形态（趋势延续）与回调形态
颜色编码，便于快速识别
📊 2. 多时间框架汇合分析
交易方向的正确性变得更加容易。该指标同时分析 H1、H4 和 D1 时间框架，让您获得来自多个时间框架确认的信心。
汇合的力量：
当 2 个时间框架一致时：胜率 80%
当 3 个时间框架一致时：胜率 90%
当所有时间框架和价格行为均确认时：胜率 95%
通过把握全局，避免误判信号
🎨 3. 可视化盈利区域
告别猜测止盈位置！美观的彩色盈利区域将精准地显示市场可能的走向。
三个盈利区间：
初步目标（黄色区域）：95% 概率 - 您的“安全盈利”区间
第一盈利区间（绿色）：70-80% 概率 - 您的主要目标
第二盈利区间（扩展）：50-60% 概率 - 为高收益者准备
📱 4. 手机推送通知
再也不会错过任何交易机会！直接在您的移动设备上接收即时提醒：
🎯 新的买入/卖出信号
✅ 达到初步目标（95% 准确率）
✅ 达到 TP1（70-80% 准确率）
🎉 达到 TP2（扩展目标）
❌ 止损触发
随时随地交易！
📈 5. 实时绩效统计
终于，一个指标能够向您展示其真实绩效！
图表实时统计：
═══════════════════════════════════ 📊 甘氏形态统计 ═══════════════════════════════════ 总信号数：247 盈利信号数：209 🟢 亏损信号数：38 🔴 胜率：84.6% ✅ ═══════════════════════════════════ 当前形态：活跃看涨 📈 类型：脉冲（70-80%） ═══════════════════════════════════
此外：
自动将历史记录保存为 CSV 文件
每场交易的盈亏追踪
长期业绩分析
重启 MT5 时加载历史记录
🎲 6. 智能风险管理
该指标不仅告诉您在哪里交易，还告诉您如何保护资金：
基于形态结构的自动止损计算
每笔交易均显示风险回报比
智能仓位规模建议
内置多级退出策略
🏆 W.D. Gann 的优势
W.D. Gann 是谁？
威廉·德尔伯特·甘恩 (William Delbert Gann，1878-1955) 是一位传奇交易员，据报道，他的交易准确率超过 90%，职业生涯中赚取了超过 5000 万美元（相当于今天的数十亿美元）。他的方法融合了：
神圣几何
自然法则
数学的精确性
时间-价格关系
123模式的秘密
甘氏123模式是他最可靠的技巧之一：
2●（枢轴高点）/│\ / │ \ / │ \3●（更高低点 - 入场点）/ │ / │ 目标区域出现！ ●1 │
有效原因：
基于自然市场结构
精准识别趋势延续
清晰的失效点（风险管理）
经90余年时间验证
适用于任何市场、任何时间框架
💰 已验证结果
回测表现（2020-2024）：
┌──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ 时间框架 │ H1 │ H4 │ D1 │ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 总交易次数 │ 2,847 │ 1,245 │ 456 │ │ 胜率 │ 76.2% │ 82.1% │ 87.3% │ │平均盈利 │ 23 点 │ 45 点 │ 98 点 │ │ 平均亏损 │ -12 点 │ -18 点 │ -35 点 │ │ 盈利因子 │ 2.34 │ 3.12 │ 3.89 │ │ 最大回撤 │ -8.2% │ -6.5% │ -4.8% │ │ 年化收益率 │ +42% │ +58% │ +67% │ └──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
目标达成概率：
初步目标：94.6% ✅✅✅
第一盈利区：78.4% ✅✅
第二盈利区：52.1% ✅
🎓 完美适用于所有交易风格
超短线交易（M5-M15）
快速入场和出场
高交易量
小额但稳定的利润
日内交易