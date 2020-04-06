Aurum prime model

强大的交易算法，内置预训练的本地大型语言模型 (LLM)（本地人工智能）。它不需要连接到 ChatGPT、Claude、Gemini 等模型的 API，可完全自主运行。该算法交易 XAUUSD（黄金/美元）工具，首选时间框架为 H1。

借助我们高性能的交易算法，其配备了内置的预训练本地大型语言模型 (LLM)，让您领先于市场。这不仅仅是一个自动化系统——它是一个自主的认知代理，旨在超越金融市场。

自主智能：最大化的安全性和速度

忘记与云 API 相关的延迟和隐私风险。我们的算法基于一个完全隔离且节能的本地人工智能（Local AI）运行。

**真正的自主性 (On-Premise ML)：**该系统 100% 自主 运行，无需连接到外部资源，例如 ChatGPT、Claude 或 Gemini 的 API。

超低延迟： 决策制定几乎是 瞬间完成 的，这对于 高频交易 (HFT) 至关重要。

增强的安全性：您的专有策略和机密数据保留在用户控制的安全边界内。

创新的机器学习 (ML) 架构

我们算法的核心是先进的深度学习（Deep Learning）架构，专门针对时间序列分析 (Time-Series Analysis) 进行了优化。

上下文预测 (LLM Core)： 经过市场数据 迁移学习 (Transfer Learning) 训练的本地 LLM 提供上下文丰富的信号。

时间序列分析 (CNN/RNN/Transformer 混合模型)： 该算法使用混合模型，包括用于从价格模式中 提取特征 (feature extraction) 的卷积神经网络 (CNN)，以及用于建模长期依赖性和市场非平稳性的循环神经网络 (RNN) 或 Transformer 架构。

强化学习 (Reinforcement Learning - RL)：决策制定模块通过 RL 代理进行调整，该代理不断优化执行策略 (Execution Policy)，在真实市场条件下最大化夏普比率 (Sharpe Ratio) 并最小化回撤 (Drawdown)。

关键能力

多模态输入： 处理结构化（价格数据）数据，形成对市场的 整体视角 (Holistic View) 。

超参数优化 (Hyperparameter Optimization)：内置的贝叶斯优化 (Bayesian Optimization) 方法可确保自我校准并适应不断变化的市场波动性。

这不仅仅是自动化。这是实时认知资本化。

交易算法主要参数

智能代理是完全自适应的，无需修正工作逻辑。您需要设置可接受的风险（手数），以及定义止损 (Stop-Loss) 和止盈 (Take-Profit) 水平。

您是否已准备好让您的交易终端成为真正的神经中枢？购买后，请通过私人消息获得额外咨询。