Aurum prime model

組み込みの事前学習済みローカルLLMモデル（ローカルAI）を搭載した強力なトレーディングアルゴリズム。 ChatGPT、Claude、GeminiなどのモデルのAPI接続を必要とせず、完全に自律的に動作します。XAUUSDの金融商品を取引対象とし、優先時間軸はH1です。

組み込みの事前学習済みローカル大規模言語モデル（LLM）を搭載した、当社の高性能トレーディングアルゴリズムで市場をリードしてください。これは単なる自動化システムではなく、金融市場で卓越した成果を上げるために設計された自律的な認知エージェントです。

自律型知能：最高の安全性とスピード

クラウドベースのAPIに伴う遅延やプライバシーリスクを忘れてください。当社のアルゴリズムは、完全に隔離され、エネルギー効率の高い**ローカルAI (Local AI)**コアに基づいて機能します。

  • **真の自律性（オンプレミスML）：**このシステムは、ChatGPT、Claude、Geminiなどの外部リソースのAPI接続を必要とせず、100%自律的に動作します。

  • 超低遅延：意思決定は実質的に瞬時に行われ、**高頻度取引（HFT）**にとって極めて重要です。

  • 強化されたセキュリティ：お客様の専有戦略と機密データは、ユーザーが管理する安全な境界内に留まります。

革新的な機械学習（ML）アーキテクチャ

当社のアルゴリズムの中核には、**時系列分析（Time-Series Analysis）のために特別に最適化された、最先端の深層学習（Deep Learning）**アーキテクチャがあります。

  • **文脈的予測（LLMコア）：市場データで転移学習（Transfer Learning）**を受けたローカルLLMが、文脈的に豊かなシグナルを提供します。

  • 時系列分析（CNN/RNN/Transformer ハイブリッド）：このアルゴリズムは、価格パターンからの特徴抽出（feature extraction）のための畳み込みニューラルネットワーク（CNN）と、長期的な依存関係と市場の非定常性をモデル化するためのリカレントニューラルネットワーク（RNN）またはTransformerアーキテクチャを含むハイブリッドモデルを利用します。

  • **強化学習（Reinforcement Learning - RL）：意思決定モジュールは、実際の市場条件下でシャープレシオ（Sharpe Ratio）**を最大化し、**ドローダウン（Drawdown）**を最小限に抑えるように、**実行ポリシー（Execution Policy）**を絶えず最適化するRLエージェントによって調整されます。

主な機能

  • **マルチモーダル入力：構造化されたデータ（価格データ）を処理し、市場の全体像（Holistic View）**を形成します。

  • **ハイパーパラメータ最適化（Hyperparameter Optimization）：組み込みのベイズ最適化（Bayesian Optimization）**手法により、自己調整と変化する市場のボラティリティへの適応が保証されます。

これは単なる自動化ではありません。リアルタイムの認知的資本化です。

トレーディングアルゴリズムの主要パラメータ

このインテリジェントエージェントは完全に自己調整可能であり、ロジックの修正は必要ありません。許容可能なリスク（ロットサイズ）を設定し、ストップロスおよびテイクプロフィットのレベルを決定するだけで済みます。

お客様のトレーディングターミナルが真のニューラルセンターになる準備はできていますか？ ご購入後、プライベートメッセージを通じて追加のコンサルテーションをご利用ください。


