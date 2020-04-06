Aurum prime model

Potente Algoritmo de Trading con un Modelo LLM Local Preentrenado Incorporado (Inteligencia Artificial Local). No requiere conexión a la API de modelos como ChatGPT, Claude o Gemini y funciona de manera totalmente autónoma. Opera el instrumento XAUUSD, siendo el marco de tiempo prioritario H1.

Adelántese al mercado con nuestro algoritmo de trading de alto rendimiento, equipado con un Large Language Model (LLM) local preentrenado incorporado. No es solo un sistema automatizado, es un Agente Cognitivo Autónomo, diseñado para sobresalir en los mercados financieros.

Inteligencia Autónoma: Máxima Seguridad y Velocidad

Olvídese de las latencias y los riesgos de privacidad asociados con las APIs en la nube. Nuestro algoritmo funciona basado en una Inteligencia Artificial Local (Local AI)completamente aislada y energéticamente eficiente.

Autonomía Verdadera (ML On-Premise): El sistema funciona 100% de forma autónoma , sin requerir conexión a recursos externos como las APIs de ChatGPT, Claude o Gemini.

Latencia Ultrabaja: La toma de decisiones es prácticamente instantánea , lo cual es crítico para el Trading de Alta Frecuencia (HFT) .

Seguridad Reforzada: Sus estrategias propietarias y datos confidenciales permanecen dentro de un perímetro seguro, controlado por el usuario.

Arquitectura Innovadora de Aprendizaje Automático (ML)

En el núcleo de nuestro algoritmo reside una arquitectura avanzada de Deep Learning (Aprendizaje Profundo), optimizada específicamente para el Análisis de Series de Tiempo (Time-Series Analysis).

Predicción Contextual (Núcleo LLM): El LLM local, que ha pasado por un Aprendizaje por Transferencia (Transfer Learning) sobre datos de mercado, proporciona señales enriquecidas contextualmente.

Análisis de Series de Tiempo (Híbridos CNN/RNN/Transformer): El algoritmo utiliza modelos híbridos, incluyendo Redes Neuronales Convolucionales (CNN) para la extracción de características (feature extraction) de los patrones de precios, y Redes Neuronales Recurrentes (RNN) o arquitectura de Transformers para modelar dependencias a largo plazo y la no estacionariedad del mercado.

Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning - RL): El Módulo de Toma de Decisiones se ajusta mediante un Agente de RL que optimiza constantemente la Política de Ejecución (Execution Policy), maximizando el Ratio de Sharpe y minimizando el Drawdown (Reducción Máxima) en condiciones reales de mercado.

Capacidades Clave

Entrada Multimodal: Procesamiento de datos estructurados (datos de precios) para formar una Visión Holística (Holistic View) del mercado.

Optimización de Hiperparámetros (Hyperparameter Optimization): Los métodos integrados de Optimización Bayesiana (Bayesian Optimization) aseguran la autocalibración y la adaptación a la cambiante volatilidad del mercado.

Esto no es simplemente automatización. Es capitalización cognitiva en tiempo real.

Parámetros Principales del Algoritmo de Trading

El agente inteligente es completamente autoajustable, sin necesidad de corregir la lógica operativa. Solo necesita establecer un riesgo aceptable (lote), y definir los niveles de Stop-Loss y Take-Profit.

¿Está listo para que su terminal de trading se convierta en un verdadero centro neuronal? Después de la adquisición, aproveche una consulta adicional a través de mensajes privados.

